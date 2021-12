Así reacciona el mundo ante la muerte de Vicente Fernández

La partida Vicente Fernández, patriarca de la Dinastía de los Fernández deja un hueco no solo en México sino en el mundo entero

Vicente Fernández, uno de los principales exponentes de la música en México, falleció este domingo en un hospital de Guadalajara, según una publicación en su cuenta verificada de Instagram. El «Charro» de México tenía 81 años.

Ante la noticia, varios famosos y líderes dedicaron algunas palabras a Fernández en sus redes sociales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escribió en su cuenta de Twitter: «Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo recordó con este tuit:

Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo que «el mundo de la música ha perdido a un ícono».

The music world has lost an icon.

The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.

Vicente will be remembered for generations to come.

— President Biden (@POTUS) December 13, 2021