Así quedó Gaby Spanic tras someterse a nuevas cirugías estéticas (+video)

Gaby Spanic sale a contar su verdad, luego de que un cirujano revelara que aunque estaba adolorida todo salió espectacular, pero lo que dice la actriz deja a varios sin palabras.

En los últimos días, Gaby Spanic se convirtió en tema de conversación, pues en las redes sociales comenzaron a circular unas fotografías de la venezolana visitando a un cirujano plástico, lo que hizo que muchos pensaran que la actriz se sometió a uno intervención quirúrgica.

Horas después, Gaby decidió que ya podía dar un adelanto a su público de cómo había quedado y hasta señaló, «Me levanté como si nada, un poco de dolor, lo normal, pero súper bien, estoy un poco inflamada pero los resultados los van a ver pronto», explicó Spanic a sus fanáticos.

Por su parte, el médico compartió en sus stories una serie de imágenes a las que acompañó del mensaje, «Aunque todavía algo adolorida, todo salió de maravilla y quedó espectacular», presumió el cirujano Luis Gil.

Sin embargo, en diferentes medios se especuló que la estrella de las telenovelas se había hecho algo en el rostro, pero de inmediato la legendaria actriz salió a desmentir lo que andan diciendo y de una vez por todas contó toda su verdad.

«Hola, aquí buscándome las cicatrices que ‘People en Español’ dijo que me hice en la cara, ¿Ustedes las ven? Yo no me las encuentro, Dios mío, cómo inventan cosas», dijo Gaby en un video que compartió en sus historias de esta plataforma, mientras mostraba su rostro desde lo que parece ser una camilla.

Además de que Spanic lanzó otro clip en el que señaló, «Pero bueno, ellos viven de sus mentiras. ¡Feliz domingo!», palabras que utilizó la reina de la pantalla chica para desmentir que se haya hecho algo en su cara, aunque muchos se preguntan, ¿entonces qué andaba haciendo en el cirujano? Estaremos al pendiente.