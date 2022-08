Así celebró Lila Morillo sus 82 años

La actriz oriunda del estado Zulia, Lila Morillio, nació un 14 de agosto de 1940. Esta famosa estrella de televisión, es recordada por su canción gaitera, El coctero

La celebración de los 82 años de la cantante Lila Morillo no pasó por debajo de la mesa. Ayer 14 de agosto, la «Maracucha de Oro» cumplió un año más de vida y a las redes sociales acudieron sus hijas para felicitarla.

«Un día como #hoy nació una ESTRELLA!! una Reina, una Diva, una Maracucha de Oro, Orgullo de toda una nación! Digna representación de un país, de su pueblo y gentilicio! Una voz única, artista irrepetible! con dones maravillosos, llena de unción y gracia! Mujer valiente, guerrera, luchadora y perseverante, lumbrera y guía, ejemplo de constancia y fortaleza!», expresó su hija Lilibeth Morillo vía Instagram.

El mensaje vino con un video donde se puede ver cómo le cantan cumpleaños a Lila en el escenario de «Sábado sensacional», hace varias décadas, cuando la diva empezaba su carrera artística. Se observa también a Amador Bendayán, una de las grandes glorias de la televisión venezolana, siendo parte del agasajo.

Pero eso no fue todo, porque Lila Morillo también tuvo su «predespacho». El sábado 13 de agosto, la zuliana se fue con su hija menor y un grupo de amigos para la Colonia Tovar.

Por su parte, la cumpleañera reaccionó diciendo: «De verdad fue una bonita sorpresa. No sabía a dónde me llevaban. Siempre me gustó la Colonia Tovar, ¡gracias Lilibeth, gracias hija ¡pedacito de cielo!, ¡lo pasamos muy bien!».