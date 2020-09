Arrestan a estrella de Netflix acusado de producción de pornografía infantil

La investigación criminal se inició después de que dos hermanos de 14 años acusaran al joven de haberlos acosado sexualmente durante más de un año

Jerry Harris, la estrella de la serie documental de Netflix sobre porristas ‘Cheer’, fue arrestado el jueves por graves cargos de producción de pornografía infantil, informa The New York Times. El joven, de 21 años, fue detenido y acusado por el FBI tras una investigación sobre las acusaciones de que supuestamente solicitó fotos y sexo de menores.

La documentación de la corte federal muestra que Harris admitió a los agentes que solicitó y recibió mensajes explícitos a través de Snapchat de 10 a 15 personas, todas menores de edad.

También admitió haber pagado a un joven de 17 años por fotos desnudo, y supuestamente tuvo relaciones sexuales con un adolescente de 15 años en una competencia de porristas el año pasado.

La investigación criminal sobre Harris se inició después de que los hermanos gemelos de 14 años Charlie y Sean, cuyo apellido se mantiene en reserva porque son menores, presentaran acusaciones de que el joven los había acosado sexualmente tanto a través de Internet como en competencias de animadores durante más de un año, comenzando cuando tenían 13 años y él 19.

Harris enviaba mensajes a ambos niños, solicitándoles fotos desnudos y sexo. Su madre presentó una denuncia ante la Policía de Forth Worth (Texas) en julio y luego ante el FBI en agosto. Este lunes, la agencia inició una orden de registro en la casa de Harris en Naperville (Illinois).

Un portavoz del famoso porrista negó previamente las acusaciones en su contra en un comunicado a TMZ, afirmando que “estamos seguros de que cuando se complete la investigación se revelarán los verdaderos hechos”.

Harris ganó atención internacional y reconocimiento en las redes sociales cuando ‘Cheer’ se estrenó en Netflix en enero. Fue elogiado como una de las personalidades más extrovertidas y positivas en la serie de competencias de porristas.

El animador se convirtió en una estrella e incluso organizó una conversación en Instagram con el candidato presidencial Joe Biden en junio, una publicación que ahora fue eliminada. El intercambio fue parte de la campaña del exvicepresidente de EE.UU. para lograr que los jóvenes se registren para votar.

