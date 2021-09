Alicia Machado y Winston Vallenilla agarrados de las greñas

Polémica hasta mas no poder, la ex Miss Universo, Alicia Machado, comentó durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos, sobre una supuesta relación que mantuvo con el famoso animador de televisión Winston Vallenilla, reconocido en el país tras sustituir a Daniel Sarcos en la Guerra de los Sexos.

En uno de los videos difundidos en las plataformas digitales, aparece la polémica artista sosteniendo una conversación con el actor Jorge Aravena. Machado no mencionó el nombre de la persona a la que se refería, pero lo describió y el propio animador reconoció que se refería a él y hasta le contestó en Twitter de una forma bastante despectiva.

«Me trataba como una reina, ni pensaba ser chavista ni mucho menos, era actor y conductor de Radio Caracas, muy buena nota, su papá era encantador, muy chévere (…) pero bueno, pobrecito el se volvió loco, y yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto, me mandaba flores, el tipo todo empalagoso, confesó.

«Para hacerte el cuento corto, nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita, era menos tigresa en ese tiempo, nos vamos del antro y nos fuimos a mi casa», dijo.

«Yo me tuve que meter en el baño, es el único hombre con el que me ha pasado eso, que he tenido que decir ‘no’, es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito, yo no lo podía creer», agregó.