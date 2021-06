Alex Tienda le responde a Javier Hala Madrid: Valora lo positivo de tu país

Alex Tienda le pidió a Javier Romero que no se dedique solamente a promover cosas negativas en sus redes sociales sobre Venezuela

El documentalista mexicano Alex Tienda le respondió al youtuber venezolano, Javier Romero, conocido como @JavierHalaMadrid, manifestando que Romero se dedica a generar controversias con la finalidad de conseguir likes en sus redes sociales.

Alex Tienda le pidió a Javier Romero que no se dedique solamente a promover cosas negativas en sus redes sociales sobre Venezuela, sino que se convierta en alguien que ayude a los más vulnerables.

“Venezuela tiene cosas buenas y cosas malas. Hay que aprender que valorar lo positivo del país no significa que estás ignorando otras realidades negativas”, dijo Tienda a Romero, agregando que se comunicó con el joven Maiber Mena, de 14 años, quien se hizo viral por algunos videos en los que se ve a Mena limpiando vidrios de los carros en las calles de Caracas para ganar dinero.

Alex Tienda aprovechó sus opiniones para informar que su equipo de trabajo ayudará a Maiber para que se reincorpore a sus estudios y logre cumplir su sueño de ser abogado. “Te invito a hacer lo mismo, vamos a ayudar Javier”, subrayó el mexicano.

¿Cuál es la REALIDAD de Venezuela?

¿Hay UNA SOLA realidad? 🇻🇪 pic.twitter.com/PxIJc7oL8b — Alex Tienda 🌎 (@AlexTienda) June 25, 2021

La polémica entre Alex Tienda y Javier Romero se genera días después de que el periodista y documentalista Rhonny Zamora, compartió en su cuenta de Twitter un video donde Maiber Mena mencionaba el motivo que lo hizo buscar trabajo en las calles de Caracas, limpiando parabrisas de carros.

“Trabajo limpiando vidrios porque tengo mucha necesidad. Llegué hasta segundo año y no pude estudiar más por la situación con la comida. Mi sueño es estudiar para ser alguien en la vida y convertirme en abogado. Esto no se lo deseo a nadie de limpiar carros, porque esto no es vida”, comentó Mena

Alex Tienda se viralizó en redes sociales en abril de este 2021 tras su documental de 11 episodios dedicado a Venezuela. Durante su trabajo audiovisual visitó varios lugares del país, entre ellos Petare, Canaima, el Hotel Humboldt y playas venezolanas. A su paso por Petare, en su momento, el youtuber informó que su meta era conseguir historias positivas dentro de esta peligrosa barriada caraqueña.

En el episodio que dedicó a Petare compartió con niños y con vecinos de la zona, como se ve reflejado en el episodio 7 llamado, El Barrio más peligroso de Venezuela. Todo esto dio paso a una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las comunidades de la zona. Tras esta acción fueron recaudados $101.941 aunque la meta inicial era de $25.000.

El 4 de junio otro usuario de Twitter reclamó a Tienda el hecho de haber visitado Canaima y no denunciar la explotación y las mafias mineras que existen en la zona. El influencer argumentó que estaba al tanto de esta problemática, pero no tocó el tema en sus documentales por su seguridad: “Busco resaltar lo positivo de un país, no que me asesinen”, respondió hace meses atrás el creador de contenidos.