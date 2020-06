Aisha Stambouli dio a luz al hijo que esperaba con Alberto Kauam

View this post on Instagram

No hay palabras; tan sólo GRACIAS D’S MIO por el 30 de Mayo más hermoso y conmovedor de mi vida 💫💙 ! Bienvenido mi amor #babykauamstambouli Eres inmensamente mágico! Me acompañaste con mi dolor de la manera más noble y sublime, en medio de éste torbellino de emociones y sentimientos duros y encontrados, me diste mi tiempo, esperaste sin presionar y me demostraste lo grande que es tu corazón como lo era el de tu papá …💙 Tu papi desde donde esté, estuvo a nuestro lado cuidándonos a cada instante no puedo explicártelo, es indescriptible la fuerza y la paz que me ayudó a sentir, a través de la presencia de D’S que siempre estuvo ahí, entonces todo estuvo bajo control ; estamos muy orgullosos de ti nuestro bebé amado y si, eres igualito a él… El regalo más inexplicable e inmenso que D’S nos dió, ahora he comprendido la vida en un instante y me has dado serenidad, aunque no puedo ni podré borrar ni olvidar jamás el vacío inmenso en mi que ha dejado tu papito mi eterno amor! Gracias D’S mío y gracias amor de mi vida, mi Alberto, por dejarme ésta bendición qué B’H crecerá amándote cada día más y te conocerá a través de mi, de cada uno de nuestros recuerdos vivos y llenos del más profundo amor. Siempre seremos uno los tres @albertokauam 💙 Gracias eternas a la mejor doctora y ser humano que pude tener a mi lado @carolynramosp eres de otro planeta y tus manos son bendiciones ! Y junto al mejor equipo de profesionales de la @policlinicalaarboleda , que me han hecho sentir contenida y tranquila en éste momento tan hermoso como difícil e inolvidable para mi y mi familia @daniellagaliffa @s.o.s.tetica Qué foto 📸 más especial sin palabras @meliseijas gracias por éste regalo tan inmenso ! Y a todos mis seguidores gracias infinitas por tanto cariño y tanto aliento que me han dado! Les dedico este post! 🌹