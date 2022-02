Adele se dará otro break extendido tras cumplir compromisos de 2022

Adela dijo que iba a «desaparecer»

La cantante británica Adele acudió al programa de entrevistas de Graham Norton para hablar sobre sus planes futuros. La intérprete manifestó su interés en tener más hijos, pero además está segura de que no volverá a los escenarios muy pronto luego de terminar con conciertos pautados.

Asimismo, es importante aclarar que el citado programa se transmite los viernes en la noche en Reino Unido, sin embargo, el espacio Entertainment Tonight adelantó parte la información surgida de allí.

Adele: Voy a desaparecer

«Voy a desaparecer en lo que respecta a mi música, pero es posible que me deje ver de vez en cuando», declaró la intérprete de «Someone Like You».

Igualmente, Adele admitió que le gustaría expandir la familia próximamente, ella ya tiene un pequeño de nueve años llamado Angelo. “Me gustaría tener más hijos; siento que me he puesto al día con el sueño de hace nueve años cuando tuve a mi hijo”, confesó.

La vocalista de 33 años de edad recalcó que a pesar de cancelar su residencia musical en Las Vegas llamada «Weekends with Adele», dice estar segura de que el espectáculo se dará este año.

«Ahora estamos trabajando duro, pero no quiero anunciar un nuevo conjunto de fechas hasta que sepa que todo estará definitivamente listo. Cuanto antes pueda anunciarlo, mejor, pero no puedo hacerlo en caso de que no estemos listos a tiempo», explica.

«Este año se realizará absolutamente al 100 por ciento. Tiene que suceder este año porque tengo planes para el próximo. ¡Imagínate si tengo que cancelar porque voy a tener un bebé!», continuó.

En un momento de la conversación, la estrella declaró que quiere cambiar su enfoque de la forma como trata su vida privada ante el mundo. «Estoy tratando de hacer un esfuerzo consciente para dejar de ser tan anal con mi privacidad. Estoy tratando de no ser dos versiones completamente diferentes de mí misma», dice. «Es agotador encender y apagar», acotó.