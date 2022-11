A través de la lluvia es el libro más reciente de la venezolana Ariana Godoy

A través de ti cuenta la historia de Apolo Hidalgo

A través de la lluvia es el libro recientemente publicado por la escritora venezolana Ariana Godoy, que es un referente en la literatura juvenil- adulto.

A través de la lluvia sería el ultimo libro de la trilogía de los Hermanos Hidalgo, que inicio con el muy conocido libro A través de mi ventana, el cual a tenido mucho éxito y Netflix lo adapto para una película, que tendrá una segunda parte basada en el segundo libro de esta trilogía llamada A través de ti.

Lea También: Confirmaron la participación de Shakira en el Mundial de Catar 2022

Ariana reflejó cada libro la historia de cada hermano en A través de mi ventana, se centra en Ares, mientras A través de ti es sobre el mayor de los Hidalgo Artemis y por supuesto en A través de la lluvia cuenta la historia del menor de los chicos el dulce Apolo Hidalgo.

La sinopsis de este libro lo describe así. Apolo Hidalgo es el menor de los tres hermanos Hidalgo, un chico dulce y lleno de buenas intenciones: un chico bueno. Cualquiera pensaría que le iría bien en el amor y en la vida, pero ¿será así? ¿Y si a las chicas que encuentra en su camino no le gustan los chicos buenos?

«En A través de mi ventana, creo que hay mucha parte de mi época universitaria; me tomó como una semana asimilar que mi historia estaba siendo transmitida en esta plataforma, me levantaba todos los días y no lo podía creer. La lectura nos permite un escape a todos los que leemos, yo leo desde que estaba muy pequeña. Los libros son una ventana para que agarremos aire fresco y tengamos un respiro», explicó Ariana Godoy en entrevista con El Impulso.

Recientemente Ariana Godoy estuvo en Maracaibo para realizar una firma de libros para sus fan el cual estuvo muy concurrido y los seguidores de la escritora estuvieron muy entusiasmados, emocionados y con lagrimas por estar cerca de ella.

Cabe destacar que Ariana Godoy tiene varias historias tanto impresas como en la aplicación Wattpad.