A 11 años de su muerte, Michael Jackson sigue siendo pólemico y amado (+VIDEO)

A once años de la muerte del “Rey del pop”, el mundo y la industria lo recuerdan no sólo como el mayor legado conseguido en la música, sino que lo ubican como uno de los artistas más vendidos

EE.UU. – Hoy se cumplen once años de la muerte de uno de los personajes que cambió para siempre la música y el concepto de “artista”. Desde miles de admiradores alrededor del mundo, polémicas, estilos vanguardistas y un mar de opiniones diversas que todavía hoy predominan en las tendencias sociales, Michael Jackson no pasa desapercibido ante la opinión pública. Metafóricamente, sigue vivo.

Y aunque la causa de su fallecimiento todavía encierra algo de misterio y es un tema que genera controversia y suspicacia entre su familia y sus seguidores, el artista no cesa de figurar en las listas de grandes músicos del siglo XX y XXI, no sólo por el amor que aún le profesan millones de corazones que tocó con su elevada sensibilidad y por el interés que mostró en apoyar a los más desprotegidos -¿afinidad que compartía con su amiga la Princesa Diana?-, sino también porque el apodado “Rey del pop” continúa generando millonarios ingresos por la ventas de sus álbumes, canciones ahora publicadas en streaming, derechos de imagen y por conservar el récord del disco más comprado de todos los tiempos: Thriller, cuyas ventas se estiman en más de 100 millones de copias, desde su lanzamiento en noviembre de 1982.

A día de hoy son varias las celebridades, miembros y allegados del gremio artístico que recuerdan a Jackson como un músico y bailarín excepcional del que se inspiraron de alguna forma en sus inicios. Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual que recayeron sobre su persona en la década de los 90 representan una mancha difícil de desprender de su nombre, y a la que se suman los rumores que lo vincularon con abuso de drogas.

Haciendo un recuento en su trayectoria musical y sus estrafalarios shows –producidos por él mismo- es difícil no tener la sensación de que Jackson no fue de este planeta.

Un niño prodigio

Michael Joseph Jackson Scruse nació el 29 de agosto de 1958 en la ciudad de Gary, Indiana, Estados Unidos. Fue el séptimo hijo de una familia que pronto se convertiría en un negocio musical cuando su padre descubrió el talento que había en casa y conformó -luego de varios cambios y pruebas- el grupo The Jackson Five. Con ocho años, el pequeño Michael se integró a la agrupación gracias a su voz potente y brillante, convirtiéndose en su vocalista principal.

Curiosamente, su primera gira con los Jackson Five, en 1977, incluyó únicamente además de Europa, a Venezuela donde se presentó en el programa de Venevisión Sábado Sensacional, anunciando un súper concierto que tuvo lugar en el Poliedro de Caracas el 26 de febrero de ese año.

En 1972, con su icónica balada Ben, tema central de la película del mismo nombre dirigida por Phil Karlson, llegó el momento clave en la vida del menor de los Cinco de Jackson: el joven se planteó continuar su carrera en solitario. Es ahí cuando se le reconoció como el cantante promesa de la década y publicó su álbum de disco-funk Off the wall, producido por Quincy Jones y que lo llevó directo a las carteleras radiales.

Diez años después, en 1982, inseparable de Jones, Jackson decidió darle un giro a su estilo y como un disparo certero lanzó Thriller, álbum pop que consiguió -aún lo mantiene- el récord de un millón de copias vendidas en la primera semana de su presentación. De este disco se desprenden algunos de sus hits más famosos; Beat it, Billie Jean y el sencillo que da nombre al álbum.

Siguieron los discos Bad, Dangerous y HIStory que lo consagraron en popularidad y dejaron en los soundtracks personales de millones de fanáticos los temas Smooth criminal, Black or white y They don’t care about us. Con ellos, el artista realizó multitudinarias giras mundiales que incluyeron nuestro continente.

En medio del avasallante éxito de su carrera, en 1992 su vida dio un oscuro vuelco que marcaría el principio del fin de Jackson como figura pública así como el posterior declive de su quehacer artístico, pues a mitad de la gira Dangeorus Tour -show que aterrizaría en suelo venezolano- se vio obligado a cancelar la agenda y regresar a Estados Unidos para enfrentarse a acusaciones de abuso sexual contra menores. Estas incriminaciones comprometieron su imagen en los años siguientes, ya que a pesar de haber sido declarado inocente el 13 de junio de 2005, tras años de investigaciones por parte del FBI, y que en 2010 “la victima” Jordan Chandler confesara que el cantante nunca abusó de él y las injurias cometidas fueron por presión de su padre, persiste el recelo que se mantiene respecto al tema que, incluso, llevó a crear recientes documentales que cuentan la historia de otras supuestas victimas del cantante, refutando y poniendo en duda nuevamente su (supuesta) inocencia.

En 2001, Jackson ya no era el mismo. El bombardeo mediático había flagelado el espíritu del artista que ya para el momento prefería mantenerse apartado de la vida pública. Ese mismo año, en un intento de continuar creando música, lanzó junto a Sony Music el que sería su último album de estudio, Invincible, curioso titulo que en inglés adquiere doble sentido: invisible (invisible) e invincible (invencible) y cuya producción costó alrededor de 30 millones de dólares, una de las más caras hasta la actualidad y que estuvo acompañada por un inmenso trabajo publicitario que anunciaba el “gran regreso” de la estrella.

Pero las buenas intenciones que hayan podido existir con su producción quedarían allí: el disco no logró convencer a la crítica ni darle continuidad a la reputación que sus anteriores sellos habían conquistado, pues según los expertos, éste no tenía “el sonido Jackson”.

La avalancha del después

Michael Jackson murió a los 50 años, el 25 de junio de 2009, a causa de un paro cardiorespiratorio propiciado -según reveló la autopsia- por una intoxicación de propofol y benzodiapzepina, que, quien fue su médico de cabecera la mayor parte de su vida, Conrad Murray, le recetaba para tratar el insomnio.

Fue hallado desvanecido casi sin vida en su residencia de Los Ángeles, mientras se encontraba preparando un show que llevaría ese mismo año a los escenarios mundiales. Los últimos ensayos de este espectáculo aportaron el material para la película tributo This is it.

Murray fue condenado a cuatro años de prisión, en noviembre de 2011, tras ser declarado culpable de asesinato involuntario por la muerte del cantante.

Inmediatamente después de su fallecimiento, las ventas de sus discos y merchandising con su imagen se dispararon en demandas millonarias, que hasta el año pasado lo posicionaron, por séptima vez consecutiva, como el “artista muerto que más vende”, un excéntrico ranking que publica la revista Forbes cada 1° de octubre.

En 2016, la publicación estadounidense lo volvió a poner en sus tendencias al registrar un récord en ganancias de 825 millones de dólares, el total anual más alto para cualquier artista (vivo o muerto). “Este año Jackson ganó más dinero sin estar vivo, que Beyoncé (105 mdd), Adele (69 mdd) o Taylor Swift (44 mdd)”, describió el informe.

Dos años más tarde, en 2018, Forbes actualizó un reporte con las ventas del cantante en el que publicó su estatus oficial: “Michael Jackson ganó más de 3,000 millones de dólares antes, durante y después de morir, y más de 4,000 millones de dólares tomando en cuenta la inflación”.

Michael Jackson no sólo continúa ganando dinero; su legado se mantiene vigente en las nuevas generaciones. De acuerdo a un comunicado de la plataforma de streaming musical, Spotify, sus canciones son escuchadas mensualmente por más de 11 millones de usuarios, ocupando en la actualidad el puesto #97 a nivel global de los artistas más escuchados de la aplicación, siendo Estados Unidos, Reino Unido y México, los países donde más se escucha, seguidos de Brasil y Alemania.

El artista Record Guinness

En vida, Jackson donó una parte de su fortuna a diferentes ONG’s con las que colaboraba. A lo largo de su carrera, lanzó más de 15 álbumes como solista, ganó 15 premios Grammy, de los cuales ocho los recibió en una misma noche con Thriller, al igual que ostenta el puesto #20 de la lista de los mejores 500 discos de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Diferentes reportes le atribuyen la descomunal cifra de 750 millones de copias vendidas de todos sus discos. Creó el paso de baile más famoso “The moon walk” -la caminata lunar-, compró gran parte de los derechos del catálogo de Los Beatles en 1985. Fue dos veces incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, figurando con dos estrellas en el famoso paseo de Los Ángeles.

Se hizo tremendamente popular por ser la única persona conocida en someterse a un cambio en el color de su piel tras sufrir de vitiligo, así como por sus múltiples cirugías de nariz.

Sus hijos Prince Michael, Paris Michael y Prince M II lo recuerdan como una persona idealista, entregada al avance de la humanidad, mientras que cada año son muchos los artistas que lo recuerdan y celebran los estilos en los que Jackson fue pionero: Stevie Wonder, Madonna, Snoop Dog, Bruno Mars y su amigo personal el actor Macaulay Culkin, nada más y nada menos.

El Libro de Record Guinness lo ha incluido 39 veces en sus listas por ser el artista que, a su vez, rompió todos los récords.

