Míralo aquí:﻿ La Casa de Papel mostró los primeros 15 minutos de su quinta temporada (+Video)

Se publicaron los primeros minutos del episodio 1 de la temporada final de La Casa de Papel y podrás verlo aquí. ¡No te lo pierdas!

La Casa de Papel 5 está más cerca que nunca y los fanáticos lo saben, ya que comienzan a dejarlo claro en las redes sociales, donde el servicio de streaming Netflix dio un anuncio sorpresa en la mañana del jueves. Se acaban de revelar los primeros 15 minutos del capítulo 1 de la temporada final, el cual ya nos dejó un momento clave para lo que vendrá. ¡Míralo aquí!

“La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo, ahora se transformará en una guerra”, son las líneas de la sinopsis del volumen 1.

Como los aficionados recordarán, el último episodio de la cuarta entrega finalizó con Lisboa ingresando al Banco de España, pero en paralelo la inspectora Alicia Sierra descubre la guarida en la que se esconde El Profesor, y las cosas no pintan nada bien. Esto acaba de quedar más que claro con los primeros 15 minutos que se acaban de revelar.

El video comienza con Pedro Alonso (Berlín), dirigiéndose directamente a los fans: “Amigos míos, si habéis llegado hasta aquí es porque son gente lista. Vais a acceder a quince minutos de la quinta temporada de La Casa de Papel. No sé si será una buena noticia porque es posible que no sean suficientes”. Luego adelantó: “Me consta que hay varios villanos, gente que nos va a poner a prueba, en aprietos. No solo Alicia Sierra”. ¡Mira aquí esos primeros 15 minutos!

El avance muestra un recordatorio de lo que sucedió en el final de la cuarta temporada. Si bien tenemos el primer encuentro de Berlín con su hijo y la estrategia de las autoridades para ingresar al Banco de España con los militares, lo que más impactó fue ver el después del descubrimiento de Sierra, teniendo como rehén a El Profesor. En un intento de quitarle información ella le dispara en el pie izquierdo para demostrarle que irá por todo. “Ahora vamos a hablar para evitar más heridas escabrosas”, comenta la inspectora y el clip finaliza. ¡A seguir esperando hasta este viernes 3 de septiembre!