SAHUM: Acabo de dar a luz y no quiero otro embarazo

Después de dar a luz muchas mujeres optan por usar métodos contraceptivos de manera tal que les permita tener control sobre su planificación familiar

‘La ciencia y la tecnología en las últimas tres décadas ha revolucionado el mundo femenino con nuevos métodos contraceptivos, diseñados para que las féminas decidan cuando o no concebir un nuevo ser’.

INDISPENSABLE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Desde hace aproximadamente 4 años en la Maternidad «Dr. Armando Castillo Plaza» (MACP) sede de la División de Ginecobstetricia, del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) las mujeres del estado Zulia que hayan tenido un evento obstétrico; bien sea a través de parto normal o cesárea, pueden acceder a la Anticoncepción Post Evento Obstétrico (AIPE) que consiste en acercar a las mujeres hacia los métodos anticonceptivos eficaces; incluyendo a aquellas que han enfrentado abortos, de manera tal que les permita tener control sobre su planificación familiar; contribuyendo así, a reducir la mortalidad materna al prevenir el embarazo no planificado, promoviendo intervalos intergenésicos saludables, previa información de consentimiento informado.

OPS Y OMS ABRIERON LA PUERTA

La doctora Paula Morán, especialista en Ginecología y Obstetricia de la MACP explicó el por qué de este sistema «de esta manera es posible ofrecerle a las mujeres de forma inmediata un procedimiento anticonceptivo ideal, y contar con el acceso a ellos», dijo.

Continuó informando, que este proceso se viene realizando -desde hace 4 años- cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) facilitaran la implementación de anticoncepción inmediata post evento obstétrico, en varios hospitales de Venezuela «en la maternidad se contó con el apoyo de ambas instituciones internacionales (OPS /OMS) realizando un taller formador sobre AIPE al personal médico para iniciar su implementación», expresó.

CON CONSENTIMIENTO DE LA PACIENTE

«En el mismo momento que son ingresadas las pacientes por algún evento obstétrico se les informa, con respecto a los anticonceptivos que tenemos disponibles: su duración, cómo funcionan y son ellas quienes voluntariamente firman un consentimiento declarando que están de acuerdo con su colocación», apuntó la ginecobstetra.

Prosiguió señalando que el procedimiento suele ser seguro y eficaz y que existen -algunas patologías o condiciones- que no permitirían la aplicación del anticonceptivo «existen ciertas patologías, donde el anticonceptivo de forma inmediata tiene contraindicación como por ejemplo en aquellas pacientes que presenten Enfermedad Inflamatoria Pélvica, sangrado postparto o sepsis (Infección del torrente sanguíneo) ya que las condiciones físicas, anatómicas de la paciente, o la presencia de alguna complicación posterior al evento como el sangrado nos impide colocar el dispositivo de la disponibilidad de acudir nuevamente, y de su planificación para su siguiente embarazo; ya que el dispositivo intrauterino (DIU) dura 10 años, mientras que la inyección se coloca cada 3 meses», señaló.

Precisó, que cuando las mujeres deciden aplicar la anticoncepción se les da información y asesoramiento y se les explica, de manera respetuosa todo el proceso, los efectos secundarios, además de escuchar sus inquietudes y necesidades”, advirtió.

PASOS PARA OBTENER LOS ANTICONCEPTIVOS

Las pacientes que deciden por la Anticoncepción Post Evento Obstétrico (AIPE) apuntó la doctora Morán, deben llevar un ecograma como requisito principal.

«la aplicación puede darse en varios momentos que serán oportunos, a través de controles posparto, posaborto y consultas de Planificación Familiar; y en los casos de pacientes que lleguen a la emergencia para atención del parto, cesárea o legrado, también se les da asesoría y se les coloca el anticonceptivo de inmediato», informó claramente.

MENORES DE EDAD VIOLADAS Y CON EMBARAZO PRECOZ

Habló la doctora Morán, lo referente a los casos con menores de edad violadas y/o adolescentes con embarazo precoz «en estos casos, solicitamos la autorización del familiar y de la misma paciente; ya que sin su consentimiento no se lleva a cabo ningún procedimiento, esos casos se nos presentan con mucha frecuencia y se les explica; tanto a la paciente adolescente, como a sus familiares», destacó.

MÉTODOS DISPONIBLES

En la MACP actualmente se cuenta con 2 tipos de anticonceptivos, que se colocan totalmente gratis: Dispositivo Intrauterino (DIU) o (T de cobre) y los inyectables Sayana (depoprovera).

El DIU es un método anticonceptivo eficaz fácil de usar y muy seguro, que puede aplicarse después de la expulsión de la placenta, 48 horas después del parto y 4 semanas postparto o más.

Este dispositivo tiene como ventaja que es fácil de utilizar, protección anticonceptiva altamente eficaz de cobre libre de hormonal y con mayor tiempo de duración de 10 a 12 años.

Las desventajas son pocas: tasa de expulsión y cambios en el patrón del sangrado.

Con respecto a la inyección Sayana (depoprovera) el efecto anticonceptivo es rápido y sostenido, de fácil administración, alto grado de tolerancia, se aplica una vez cada 3 meses y sirve para mujeres obesas o con sobrepeso. Los contras varían en falta de asesoría, cambios en el patrón del sangrado y efectos secundarios.

«Los beneficios superan los contra, actualmente son muchas las pacientes adolescentes las cuales están embarazadas y no están informadas, o no cuentan con recursos económicos. El ofrecerles de forma gratuita anticoncepción es prevenir un embarazo no deseado; y así mismo reducir la mortalidad materna y uno de los contras que se presenta o el más frecuente es el cambio en el patrón menstrual», declaró la ginecóloga.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN QUE SALVAN VIDAS

Enfatizó la doctora Morán el efecto positivo de la información hacia los métodos anticonceptivos «actualmente seguimos en la lucha con cada una de las pacientes dándoles la mejor asesoría; ya que muchas no aceptan la colocación del mismo, algunas veces es por su étnia; otras, porque no lo desean o no están de acuerdo con lo que está disponible. Toda paciente que llega a la maternidad recibe la información sobre los anticonceptivos, explicándole sus efectos adversos; pero sobre todo sus beneficios, donde es prioridad la prevención, ante un embarazo no deseado y la facilidad de adquirirlos sin ningún costo», finalizó