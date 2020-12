Termina la temporada 2020 con victoria de Verstappen; Bottas subcampeón

Regresa Hamilton del encierro por covid-19 para correr la última carrera, pero los dos Mercedes nada pudieron contra el Red Bull de Max

F1, Yas Marina

Valtteri Bottas logró mantener el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, el único que aún peligraba, puesto que el primer lugar y el Mundial de Constructores ya estaban asignados, sin embargo Max Verstappen obtuvo una espectacular pole position y una autoritaria victoria en Yas Marina, poniendo en su lugar a Bottas, quien no logró superar al holandés durante toda la carrera, así como a Hamilton, quien no pasó del tercer lugar debido a que aún se encuentra débil y convaleciente del covid-19.

Primera pole 2020

En Abu Dabi Verstappen logró su primera pole position de la temporada y su segunda victoria después del GP del 70 Aniversario de la F1 en Silverstone, privando así a Mercedes de obtener el récord de todas las poles de una temporada, la otra pole la obtuvo Stroll en Turquía. Max condujo la carrera de principio a fin, los autos de Bottas y Hamilton no tuvieron suficiente velocidad para superar al Bed Bull, tal vez porque los Mercedes estaban corriendo con regímenes de rotación más bajos en sus motores, a fin de evitar roturas y no poner en peligro el segundo lugar de Valtteri en el Mundial de Pilotos.

Vettel, adiós a Ferrari

Esta carrera fue la del adiós de Sebastian Vettel a la Ferrari, quien al salir de los pits lo hizo entre dos filas de mecánicos de la Escudería que lo saludaban y aplaudían, a lo que el alemán respondió antes de cuadrarse en la parrilla de salida con la canción Azzurro, cantada con una letra inventada por él desde el habitáculo de su monoplaza para agradecer y saludar a su equipo. Vettel terminó siendo el piloto más exitoso en la historia de Ferrari después de Schumacher y Lauda, logrando dos vice campeonatos, 2017 y 2018.

Con Ferrari Vettel corrió 118 carreras, obtuvo 14 victorias, 55 podios, 21 segundos puestos, 20 terceros, 14 vueltas rápidas y lideró 1057 vueltas en 39 grandes premios para un total de 5.241 Km, pero no logró ganar el Campeonato del Mundo con la Escudería de Maranello, cosa que sí hizo su compatriota Michael Schumacher en cinco ocasiones, del año 2000 al 2004, mientras que el último mundial de pilotos obtenido por el Equipo Italiano fue en el 2007, gracias a Kimi Raikkonen. El próximo año Vettel tomará el puesto de Sergio Pérez en Aston Martin.

Test para novatos

Después de cerrar la temporada, los equipos se quedaron en Yas Marina para realizar unos test colectivos con pilotos neófitos, a excepción de Renault que salió a la pista con Fernando Alonso al volante, quien habiendo estado dos años alejado de la F1 puede ser considerado para participar en los test para rookies. A pesar de sus dos mundiales de F1 en el 2005 y el 2006 y sus 39 años de edad, el asturiano logró el mejor tiempo de vuelta, mientras que el hijo de Michael Schumacher, quien correrá el año que viene con Haas, cerró con el último tiempo.

Otros que probaron fueron: Mercedes con Stoffel Vandoorne y Nyck De Vries, Ferrari con Antonio Fuoco y Robert Shwartzman, Red Bull con Sebastien Buemi y Juri Vips, Renault con Guan Yu Zhou, Alpha Tauri con Yuki Tsunoda y Marino Sato, Alfa Romeo con Robert Kubica y Callum Ilott, Haas con Mick Schumacher y Williams con Jack Aitken y Roy Nissany. En los test no participó McLaren y Racing Point por no tener entre sus filas pilotos jóvenes.

Ferrari busca presidente…

Luca Cordero Di Montezemolo, ex presidente de la Ferrari y uno de los candidatos para tomar el lugar del recientemente retirado administrador delegado Louis Camilleri, manifestó que el test de Mick Schumacher Jr. con la Haas es positivo así como su ingreso en F1 con esta escudería, para que tenga menos presión y pueda crecer tranquilamente como piloto, ya que antes él no era muy bueno pero se empeñó y creció hasta lograr el campeonato de la F2; es bueno que haya otro Schumacher en pista, por otro lado dijo que nadie lo ha contactado para ofrecerle la presidencia de la Ferrari, pero que le gustaría volver a ese rol, que ve a Stefano Domenicali como un buen prospecto para el encargo pero que la administración horizontal en la Escudería no ha resultado fructífera y hay que regresar a los métodos verticales.

Calificación, sábado 12-12-2020: 1 – Max Verstappen 1’35″246; 2 – Valtteri Bottas 3 – Lewis Hamilton 4 – Lando Norris 5 – Alexander Albon 6 – Carlos Sainz 7 – Daniil Kvyat 8 – Lance Stroll 9 – Charles Leclerc* 10 – Pierre Gasly 11 – Esteban Ocón 12 – Daniel Ricciardo 13 – Sebastian Vettel 14 – Antonio Giovinazzi 15 – Sergio Pérez** 16 – Kimi Raikkonen 17 – Kevin Magnussen** 18 – George Russell 19 – Pietro Fittipaldi 20 – Nicholas Latifi.

* Penalizado 3 posiciones

** Arrancarán desde la última fila

Carrera, domingo 13-12-2020: 1- Max Verstappen (Red Bull-Honda) 2- Valtteri Bottas (Mercedes) 3- Lewis Hamilton (Mercedes) 4- Alexander Albon (Red Bull-Honda) 5- Lando Norris (McLaren-Renault) 6- Carlos Sainz (McLaren-Renault) 7- Daniel Ricciardo (Renault) 8- Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 9- Esteban Ocón (Renault) 10- Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 11- Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 12- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 13- Charles Leclerc (Ferrari) 14- Sebastian Vettel (Ferrari) 15- George Russell (Williams-Mercedes) 16- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 17- Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 18- Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari).

Campeonato de Pilotos: 1- Hamilton 347; 2- Bottas 223; 3- Verstappen 214; 4- Pérez 125; 5- Ricciardo 119; 6- Sainz, Albon 105; 8- Leclerc 98; 9- Norris 97; 10- Gasly, Stroll 75; 12- Ocón 62; 13- Vettel 33; 14- Kvyat 32; 15- Hulkenberg 10; 16- Raikkonen y Giovinazzi 4; 18- Russell 3; 19- Grosjean 2; 20- Magnussen 1.

Campeonato de Constructores: 1- Mercedes 573; 2- Red Bull Honda 319; 3- McLaren Renault 202; 4- Racing Point Mercedes 195; 5- Renault 181; 6- Ferrari 131; 7- Alpha Tauri Honda 107; 8- Alfa Romeo Ferrari 8; 9- Haas Ferrari 3.

Salvador Fazio