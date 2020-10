Rea logra su sexto mundial en Superbike; Rins su tercera victoria en MotoGP

Johnny Rea es la leyenda viviente de la Superbike, siendo el piloto con mas campeonatos en la categoría, mientras Alex Rins es el octavo ganador en diez carreras de la MotoGP 2020

MotoGP, GP de Aragón

Ocho ganadores distintos en diez carreras, esto nos ha ofrecido la MotoGP en este 2020, debemos agradecérselo a Marc Márquez, por haber dado forfait y habernos dejado el mundial más entretenido de las últimas décadas; esta vez le tocó ganar a Alex Rins, primera victoria del 2020 después de las dos del 2019, con Joan Mir líder del Campeonato del Mundo (hasta los momentos) y cuatro pilotos a distancia de 15 puntos en la clasificación.

Andrea Dovizioso habría podido obtener mejores resultados, ya que esta podría ser su última oportunidad de ser campeón del mundo, pero Ducati no ha desarrollado mas la moto desde que lo despidió a él y a Petrucci, mientras que Quartararo es el único que ha ganado dos veces esta temporada, pareciendo quien tiene más chances de coronarse campeón; más que Joan Mir que no ha ganado pero ha sido constante, que Dovizioso que no tiene moto y que Rossi que además de coronavirus tiene más de 40 años y ya no es el mismo de antes.

Nota positiva para Alex Márquez, quien ya ha cosechado otro segundo lugar y parece que le ha tomado confianza a su Honda, lástima que no lo hayan confirmado para la próxima temporada para hacer dupla con su hermano Marc. Mal por Quartararo, quien llegó decimoctavo por la falta de velocidad de su Yamaha, demostrando que ningún equipo y ningún piloto han sido constantes este 2020; el único que hacia eso era Marc Márquez.

Calificación, sábado 17-10-2020: 1- Fabio Quartararo, Yamaha, 1:47.076; 2- Maverick Viñales, Yamaha, 1:47.122; 3- Cal Crutchlow, Honda, 1:47.305; 4- Franco Morbidelli; 5- Jack Miller; 6- Joan Mir; 7- Takaaki Nakagami; 8- Danilo Petrucci; 9- Aleix Espargaró; 10- Alex Rins; 11- Alex Márquez; 12- Pol Espargaró; 13- Andrea Dovizioso; 14- Brad Binder; 15- Iker Lecuona; 16- Johann Zarco; 17- Francesco Bagnaia; 18- Miguel Oliveira; 19- Bradley Smith; 20- Tito Rabat; 21- Stefan Bradl

Carrera, domingo 18-10-2020: 1- Alex Rins; 2- Alex Márquez, 3- Joan Mir, 4- Maverick Viñales; 5- Takaaki Nakagami; 6- Franco Morbidelli; 7- Andrea Dovizioso; 8- Cal Crutchlow; 9- Jack Miller; 10- Johann Zarco; 11- Brad Binder; 12- Pol Espargaró; 13- Aleix Espargaró, 14- Iker Lecuona; 15- Danilo Petrucci; 16- Miguel Oliveira; 17- Stefan Bradl; 18- Fabio Quartararo; 19- Bradley Smith; 20- Esteve Rabat.

Retirados: Francesco Bagnaia

Campeonato de Pilotos: 1- Joan Mir, Suzuki, 121 puntos; 2- Fabio Quartararo, Yamaha, 115; 3- Maverick Viñales, Yamaha, 109; 4- Andrea Dovizioso, Ducati, 106; 5- Takaaki Nakagami, Honda, 92; 6- Franco Morbidelli, Yamaha, 87; 7- Alex Rins, Suzuki, 85; 8- Jack Miller, Ducati, 82; 9- Pol Espargaró, KTM, 77; 10- Miguel Oliveira, KTM, 69; 11- Brad Binder, KTM, 67; 12- Alex Márquez, Honda, 67; 13- Danilo Petrucci, Ducati, 65; 14- Valentino Rossi, Yamaha, 58; 15- Johann Zarco, Ducati, 53; 16- Francesco Bagnaia, Ducati, 42; 17- Aleix Espargaró, Aprilia, 27; 18- Cal Crutchlow, Honda, 21; 19- Iker Lecuona, KTM, 20; 20- Bradley Smith, Aprilia, 11 puntos.

Campeonato de Constructores: 1- Yamaha 183 puntos; 2- Ducati 160; 3- Suzuki 143; 4- KTM 130; 5- Honda 112; 6- Aprilia 36.

Superbike, GP de Estoril

Jonathan Rea conquista en Estoril su sexto Campeonato del Mundo consecutivo en Superbike, ya el sábado con el cuarto lugar obtenido en la Carrera 1 y el retiro de Scott Redding, su contendiente al título, Rea alcanzó matemáticamente el cetro con un margen de 55 puntos sobre Redding, mientras que Kawasaki le arrebató a Ducati el Campeonato del Mundo de Constructores por apenas un punto. Rea festejó haciendo su acostumbrado mini show estilo Valentino Rossi, con franelas conmemorativas, casco dorado con el número de preseas y anillo al dedo para la vuelta de honor.

En la Carrera 1 ganó Razgatlioglu arrancando desde la pole position, con Rea que parte de la decimoquinta posición y Redding último debido a una caída en la Superpole, terminando Rea en cuarto lugar y Redding retirado por falla mecánica. En la Carrera Superpole vuelve a dominar Razgatlioglu, seguido por Gerloff y Van Der Mark, tres Yamaha en el podio, Rea sube de la décima posición a la quinta y Redding de la última a la sexta en pocas vueltas. En la Carrera 2 Chaz Davies se despide de Ducati con una victoria, haciendo doblete con Redding en segundo lugar y Rea decimocuarto después de un resbalón, mientras que Razgatlioglu termina tercero.

Carrera 1, sábado 17-10-2020: 1- Toprak Razgatlioglu 2- Chaz Davies 3- Garret Gerloff 4- Jonathan Rea 5- Leon Haslam 6- Alex Lowes 7- Michael Rubén Rinaldi 8- Xavi Fores 9- Loris Baz 10- Tom Sykes.

Carrera Superpole, domingo 18-10-20: 1- Toprak Razgatlioglu 2- Garrett Gerloff 3- Michael Van Der Mark 4- Chaz Davies 5- Jonathan Rea 6.- Scott Redding 7- Álvaro Bautista 8- Leon Haslam 9- Michael Rubén Rinaldi 10- Xavi Fores.

Carrera 2, domingo 18-10-2020: 1- Chaz Davies 2- Scott Redding 3- Toprak Razgatlioglu 4- Michael Van Der Mark 5- Álvaro Bautista 6- Michael Rubén Rinaldi 7- León Haslam 8- Xavi Fores 9- Federico Caricasulo 10- Tom Sykes.

Campeonato de Pilotos: 1- Jonathan Rea, Kawasaki, 360 puntos; 2- Scott Redding, Ducati, 305; 3- Chaz Davies, Ducati, 273; 4- Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 228; 5- Michael Van Der Mark, Yamaha, 223; 6- Alex Lowes, Kawasaki, 189; 7- Michael Rinaldi, Ducati, 186; 8- Loris Baz, Yamaha, 142; 9- Álvaro Bautista, Honda, 113; 10- Leon Haslam, Honda, 113; 11- Garrett Gerloff, Yamaha, 103; 12- Tom Sykes, BMW, 88; 13- Xavi Fores, Kawasaki, 61; 14- Federico Caricasulo, Yamaha, 58; 15- Eugene Laverty, BMW, 55; 16- Leandro Mercado, Motocorsa, 24; 17- Marco Melandri, Ducati, 23; 18- Jonás Folger, Bonovo, 19; 19- Sandro Cortese, KTM, 14; 20- Sylvain Barrier, Brixx, 12; 21- Maximilian Scheib, Orelac, 11; 22- Takumi Takahashi, Honda, 6; 23- Matteo Ferrari, Motocorsa, 5; 24- Christophe Ponsson, M2 Racing, 4; 25- Román Ramos, Kawasaki, 4 puntos.

Campeonato de Constructores: 1- Kawasaki 392 puntos; 2- Ducati 391; 3- Yamaha 330; 4- Honda 166; 5- BMW 101; 6- Aprilia 4.

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio