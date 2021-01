Peterhansel gana su decimocuarto Rally Dakar

Concluyó el Dakar 2021 con la 14ª victoria de Stéphane Peterhansel, así como la trágica muerte del motociclista francés Pierre Cherpin y la victoria en moto del argentino Kevin Benavides

Dakar

Pierre Cherpin, motociclista francés aficionado el cual cayó en la séptima etapa y había sido mantenido en coma inducido, se estrelló el 10 de enero con su Husqvarna 450 durante la séptima etapa del Rally y falleció durante un traslado hacia otro hospital para seguir curándolo. El trauma craneal sufrido fue demasiado y no lo superó, Cherpin estaba participando en su cuarto Dakar, su primera participación fue en el 2009, después en el 2012 y luego en el 2015.

Cherpin decía: “Soy un piloto aficionado, no quiero ganar sino descubrir paisajes que nunca habría visto si no hubiera participado en esta carrera, todo es emocionante, ir en moto, vivir esta pasión, conocerme a mí mismo, en el 2015 en Bolivia sufrí mucho el frío pero decidí que volvería a correr, sé que muchas veces me diré ¿qué hago aquí? pero también sé que esto es un evento único en el mundo.

Stefan PeterHansel ganó el Rally Dakar 2021, esta es su 14ª victoria desde que comenzó a correr en este Rally, su carrera empezó hace 30 años y este año Míster Dakar ganó a bordo de un Mini X-Raid, el octavo que conquista con la categoría de autos más otros 6 en moto, en 1991 ganó por primera vez a los manubrios de una motocicleta, en segundo lugar terminó el local Nasser Al Attiyah (Toyota) y en tercer lugar el español Carlos Sainz (Mini).

Pandemia…

El piloto de la Ferrari Charles Leclerc dio positivo al Covid-19 y es el quinto piloto de F1 contagiado, pero debería estar curado para a los Test Invernales del Mundial 2021, Lando Norris de la McLaren este año había resultado positivo al coronavirus y el año pasado habían sido contagiados Sergio Pérez, Lance Stroll y Lewis Hamilton.

Alpine Renault

Renault F1 pasa a llamarse Alpine, la marca deportiva del grupo y ha presentado los colores provisionales del monoplaza, negro contorneado del rojo, blanco y azul de la Bandera Francesa y una enorme A de Alpine en la parte trasera, sobre el motor se mantendrá el logotipo de Renault para que quede claro de dónde procede. El auto será conducido por Fernando Alonso y Esteban Ocón y se llamará A521 en honor al prototipo Alpine A500. Alpine prevé la realización de vehículos eléctricos, uno de los cuales sería construido en colaboración con Lotus y su Director Deportivo será Davide Brivio, ex DD de Suzuki en MotoGP.

Calendario F1

Hay cambios en el calendario 2021 de la F1 debido al COVID-19, la temporada arrancará en Bahréin el 28 de marzo mientras que Australia, que habría debido ser la carrera de apertura, fue postergada para el 21 de noviembre, el 18 de abril Imola regresa al calendario 2021, queda una casilla libre para el 2 de mayo y ahí se podría incluir Portimao, por lo tanto las primeras fechas serían Bahréin el 28 de marzo, Imola el 18 de abril, el 2 de mayo probablemente Portimao, el 9 de mayo Barcelona y el 23 de mayo Montecarlo.

Endurance

En las 24 horas de Dubai Porsche logró su sexta victoria con el equipo GPX Racing contra las cinco que llevaba Mercedes, Porsche había puesto cuatro autos en el Top cinco de la calificación, sin embargo el vehículo ganador fue el único Porsche que pasó la bandera a cuadros entre los primeros 10, por el contrario el Audi R8 del equipo WRT, el cual había sido 10º en la calificación recuperó, llegando en segundo lugar y ganando el duelo con el Mercedes del equipo Haupt, que llegó de tercero por delante del Lamborghini huracán del equipo GRT.

Indycar

Marco Andretti no correrá a tiempo completo con su equipo, solo se concentrará en las 500 millas de Indianápolis. El hijo de Michael Andretti, de 33 años, después de varias temporadas de nivel regular y no logrando la competitividad de sus inicios ha decidido ponerse a un lado, seguir trabajando en el equipo de su familia y eventualmente tomar parte en algunas carreras IMSA con autos del Andretti Racing.

Ryan Hunter Reay acaba de firmar para su 10ª temporada con el equipo Andretti, con la intención de volver a ganar después de dos años y a la edad de 40 años, por otro lado hay buenos chances de ver a Romain Grosjean participar en esta temporada de Indycar, lo haría con el equipo de Dale Coyne, el cual tiene aún dos asientos disponibles, sin embargo no se sabe si Grosjean participará también en las carreras en óvalo, de las cuales sólo habrá tres este año.

WEC

Toyota presenta el GR010 Hybrid Murata, auto que sustituye en el campeonato WEC al TS050 y destinado a luchar en las próximas 24 Horas de Le Mans. Este auto es el primero en ser presentado en la nueva categoría Le Mans Hypercar, su chasís fue construido en Alemania en la sede de Toyota y su parte híbrida en Japón por Higashi-Fuji, su aerodinámica deriva de los autos de la categoría LMP1 y su propulsor será un V6 de 3.5 l derivado del 2.4 l del TS050.

Hamilton aún no firma…

Lewis Hamilton no ha firmado con Mercedes-Benz, aunque su equipo lo incluyó en la lista de inscritos 2021 y el piloto se presentó con el uniforme Mercedes-Benz en un evento en días anteriores, según los rumores Hamilton habría pedido 40 millones de euros por temporada, un HyperCar AMG One y bonos del campeonato de constructores, sin embargo el padre de Hamilton aseguró que las partes están en buenas relaciones, que la intención es continuar juntos y que Lewis esté presente en la primera carrera de la temporada con Mercedes-Benz.

Mujeres en la Ferrari

El próximo 22 de enero una mujer va a formar parte del Ferrari Driver Academy, la elección recaerá sobre una de cuatro mujeres que concluyeron en la pista de Fiorano el programa de la FIA, Girls on Track-Rising Stars, iniciativa tomada por la Comisión de Mujeres en los Deportes a Motor de la Federación en colaboración con la FDA, las pilotos se llaman Julia Ayoub, brasileña de 15 años, Doriane Pin, francesa, Antonella Bassani, italiana y Maya Weung, española.

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio