Mercedes presentó su monoplaza 2021

El equipo campeón del mundo develó el auto que deberá defender el título contra una amenazante Red Bull y una Ferrari mejorada

F1

El pasado 2 de marzo fue presentado online el Mercedes-Benz W12 de F1 2021, estaban presentes Toto Wolff, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Con este vehículo Lewis podría lograr su octavo campeonato del mundo y superar a Michael Schumacher en el récord absoluto de campeonatos. Ha regresado el color plateado en la parte superior del vehículo detrás de la entrada de aire, la cual es roja por el patrocinador Ineos, que compró el 33% del equipo, mientras que en el resto del auto están los acentos turquesa del patrocinador Petronas.

Wolf manifestó: Estamos orgullosos del color negro usado del año pasado por el mensaje social que estaba detrás de éste, también estamos contentos de que este año regrese a verse el plateado, que es un color tradicional de Mercedes. Sir Lewis Hamilton, nombrado caballero por la Reina Elizabeth, dijo estar orgulloso del apoyo recibido por Mercedes, así como de los mensajes sociales dados al mundo tales como la inclusión.

Hamilton: Estoy aquí para ganar y es mi objetivo, firmé sólo por un año para poder pensar con calma lo que voy a hacer en el futuro, la prioridad en las temporadas pasadas era ganar el campeonato, mientras que ahora es la inclusión y la igualdad entre las personas, quiero luchar por esto pero también quiero ganar, no será fácil con la Ferrari y todos los demás equipos.

Bottas: Es mi quinto año con el equipo, me he preparado mental y físicamente, tener un compañero como Lewis es motivante, un reto, somos compañeros y rivales y queremos ganar. Él ha ganado más que nadie y esto me impulsa a trabajar sobre mí mismo, el rival más fuerte este año podría ser la Red Bull, pero pudiera haber una sorpresa con McLaren y Ferrari.

En Mercedes lograron mejorar la eficiencia aerodinámica en la galería de viento y del motor lograron obtener más caballos, el auto fue diseñado por James Allison y se nota un corte triangular en el fondo del auto delante de las ruedas posteriores, se redujo la altura de los listones en el difusor posterior y se taparon las fisuras en el fondo alrededor de los bordes laterales, pero el resto del auto quedó igual al año pasado debido a la congelación del desarrollo de los vehículos.

Ferrari presentó su equipo 2021 apuntando a los ingenieros Cardile y Gualtieri, el jefe de equipo, Mattia Binotto, lanzó una conferencia en streaming desde El Salón de los Trofeos para recordar que la desastrosa temporada pasada no se va a repetir, con él estaban Charles Leclerc y Carlos Sainz. El año pasado la combinación chasis-motor no funcionó debido a que la Federación sancionó a la Ferrari por irregularidades en sus máquinas, imponiendo limitaciones en su motor.

El ex piloto de F1, Mika Salo, hoy en día comisario de la FIA, dijo que el año pasado a puertas cerradas con la Ferrari la Federación sancionó a esta por irregularidades en el motor. La sanción fue limitar la cantidad de combustible embarcada en el vehículo, por lo tanto el motor debía estar tarado para un consumo mucho menor y así poder terminar las carreras con lo que según él eran apenas 100 l en el tanque de combustible. El chasis y la aerodinámica habían sido creados para un motor de alto caballaje, al estar acoplados al mismo motor con 50 caballos menos el chasís y la aerodinámica no rindieron lo esperado.

Rally

Concluyó el Arctic rally 2021 con Ott Tänak ganador y Harry Rovanperä líder del Mundial. Tänak había terminado el rally de Montecarlo sin puntos, así que era obligatorio recuperar y dominó los tres días de la carrera, los cuales fueron sumamente difíciles por la nieve endurecida en todas las pruebas especiales, ganando cinco de las 10 pruebas. Con éste el estonio ha ganado 14 Rallys mundiales.

Sebastien Ogier cometió un error en la prueba al final del sábado, perdiendo minutos preciosos, clasificándose 20º y obteniendo sólo un punto. Así Ogier tiene 32 puntos y Ott Tänak 27 en la clasificación general 2021.

Fórmula E

Continúa el dominio de Nick de Vries en la primera cita de la temporada 2020-21 de Fórmula E. Después de haber dominado las pruebas libres y la calificación, el piloto Mercedes no dejó nunca la primera posición en la carrera, aumentando su distancia con los seguidores no obstante el Safety Car había entrado en acción en dos ocasiones.

Decisiva fue la fuga final en los últimos cinco minutos, que le permitió a De Vries no dejarse agarrar por Eduardo Mortara, quién disputó una de las mejores carreras desde que está en Fórmula Eléctrica, luchando duramente para completar el doblete Mercedes en el podio, cumpliendo un increíble sobrepaso a Pascal Wehrlein y Mitch Evans, metiéndose entre los dos en un espacio casi inexistente. Evans terminó en tercer lugar resistiendo en las fases finales a René Rast.

En la carrera 2 ganó Sam Bird por delante de su compañero de equipo Robin Frijns, quedando por detrás de Nyck De Vries en el campeonato. Hubo una serie de accidentes, el más aparatoso fue de Alex Lynn, quien se volcó chocando con Mitch Evans, causando la suspensión de la carrera con bandera roja. Además hubo la descalificación de Jean-Eric Vergne, quien perdió el tercer lugar a favor de Antonio Felix Da Costa. Después de la carrera 2 en el cielo se vio el choque de dos misiles, supuestamente uno lanzado por fuerzas terroristas y otro que lo interceptó evitando que cumpliera su cometido.

Nascar

William Byron venció en el tercer round de la NASCAR 2021 en Homestead, Florida, el piloto del Team Hendrick logra así su segunda victoria por delante de Tyler Reddick y Martin Truex Jr., Sexto quedó el ganador de las 500 Millas de Daytona, Michael McDowell, mientras que los favoritos quedaron lejos de los punteros. Orden de llegada: 1 – William Byron 2 – Tyler Reddick 3 – Martin Truex Jr. 4 – Kyle Larson 5 – Kevin Harvick.

