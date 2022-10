Max Verstappen, bicampeón mundial de Fórmula 1

Con sólo 25 años de edad y con cuatro carreras de anticipación ya igualó a pilotos de la talla de Graham Hill, Jim Clark y Fernando Alonso

El Max Verstappen que se coronó por segunda vez campeón del mundo el pasado domingo en la pista de Suzuka, Japón, no es el mismo que debutó en Fórmula 1 siendo aún menor de edad con la Toro Rosso, ni siquiera es el mismo del año pasado, cuando ganó el campeonato debido a una mala praxis del director de carrera Michael Masi, la cual le costó a éste el puesto dentro de la FIA.

El Max Verstappen de esos años era abusivo, desconsiderado, arrogante, prepotente… Tal vez aún lo sea, pero obviamente ha aprendido a comportarse en la pista y este año se comportó con la madurez que se espera de él.

No se trata solamente de su increíble velocidad y control del vehículo, de su talento cristalino, a la altura de los mejores, además logró enderezar situaciones torcidas, sacar el mayor provecho de estas y de su vehículo, cometió pocos errores y de menor importancia y lo hizo enfrentándose al que tal vez es el auto más veloz en pista, el Ferrari F1-75, y al piloto que ha logrado más pole position con ese auto, Charles Leclerc.

El equipo Red Bull seguramente le brindó un auto de alto nivel, que a veces logró estar a la par del Ferrari aunque no por encima, la diferencia la hacía Max y a veces Checo Pérez, en lo que superaron en demasía a Ferrari fue en estrategia de carrera, administración del auto y los neumáticos, así como en la puesta a punto.

A este punto hay que abrir un capítulo particular acerca de Ferrari… A inicio de la temporada se les daba como los probables ganadores del campeonato de pilotos y constructores, y los hechos lo demostraban en las primeras tres carreras.

Nadie podía imaginar que en vez de capitalizar lo que tenían a su favor, un auto muy veloz y un piloto fuera de serie e igual de veloz que el auto, como Charles Leclerc, iban a cometer tantos errores y desaciertos a lo largo de la temporada, como para servirle el campeonato a Max y Red Bull en bandeja de plata.

Es increíble que ingenieros como Laurent Mekies e Iñaki Rueda, por no hablar de Mattia Binotto, no hayan logrado acertar durante casi toda la temporada una “política de pits” que le diera las victorias necesarias y merecidas a Charles Leclerc o a Carlos Sainz.

Tal vez el problema está en que estos ingenieros no tienen un pasado como pilotos de alto nivel y no han vivido la problemática de conducir un fórmula 1, sin embargo en el pasado muchos grandes ingenieros y directores deportivos estaban en sus mismas condiciones y no cometían los errores garrafales de los que son capaces en el pit-wall de Ferrari.

Antes por mucho menos y hasta injustamente en Ferrari rodaban las cabezas por docenas, hoy en día el espectáculo que ofrecen desde los pits es patético y nadie paga las consecuencias, como patético es cuando no admiten sus propios errores y se los achacan a la FIA o a los equipos contrincantes.

Célebre es la foto en la cual Binotto está “catequizando” a Leclerc y este sumisamente mira hacia abajo, cuando habría debido responderle que aquella carrera se perdió por los errores suyos y de los estrategas de Ferrari, de los cuales Binotto es el jefe. Aclaro que esta es una opinión mía, personal, basada en lo que he visto en televisión.

A lo largo de la temporada Binotto se ha disculpado diciendo que las estrategias eran las correctas y no se podía elegir otras, éstas eran dictadas por el gran y veloz desgaste de los neumáticos en la mayoría de las ocasiones, entonces me pregunto, ¿cómo un auto tan rápido se “come” tan vorazmente los neumáticos?

Un auto con ese defecto no puede estar bien diseñado, ¿y cómo un auto que no está bien diseñado puede ser tan rápido? ¿Será que el problema está en la manera como lo ponen a punto en los pits? ¿O será que no saben escoger los neumáticos adecuados de acuerdo a la pista y a las condiciones en las que están corriendo?

Checo Pérez de nuevo le dio una mano a Max y a Red Bull para ganar el campeonato, el mexicano tiene una gran habilidad para entender la carrera y administrar el auto, logrando casi siempre el mejor resultado dentro de sus posibilidades, a pesar de no ser de los más veloces en la pista, pero vaya que si es técnico y racional a la hora de conducir.

Pérez de vez en cuando saca un conejo del sombrero y logra mantener detrás de él a pilotos y autos más rápidos, tanto así que en la última vuelta, Leclerc para bloquearlo tuvo que salirse de la pista y se ganó una sanción que lo relegó al tercer lugar.

Hablando de segundos pilotos… Carlos Sainz ha logrado brillar en un par de carreras este año, pero esta vez su choque ocasionó una bandera roja que detuvo el gran premio por horas, y al reiniciar éste sólo nos quedaron poco más de 40 minutos de carrera.

Creo que lo mejor de la carrera fue la largada, en la cual Verstappen logró, desde su segunda posición en la parrilla de salida, ponerse a la par del “pole-man” Charles Leclerc y pasarlo por fuera en la curva uno, para tomar la delantera y alejarse irremediablemente del Ferrarista. En mi opinión luego viene la batalla en la última vuelta entre Pérez y Leclerc.

Después del reinicio de la carrera, Leclerc dañó sus neumáticos tratando de acercarse a Verstappen y fue por eso que Checo Pérez se le acercó y casi lo pasa, si no fuera por la maniobra poco ortodoxa que realizó Leclerc en la última curva, antes de la bandera a cuadros.

Hubo otros pilotos que también se lucieron, Fernando Alonso por haber sacado de la pista después de la largada a Sebastian Vettel, mientras que este último se lució de verdad al lograr salir de la trampa de arena y volver a la pista para hacerse con un merecido sexto lugar.

Pierre Gasly salió de los Pits y se consiguió en la pista con la grúa que iba a remover el auto de Carlos Sainz, por lo cual empezó a vociferar improperios vía radio y a recordar que por culpa de una grúa en el 2014 falleció Jules Bianchi… lo que no dijo vía radio es que él circulaba a 251 km/h mientras ya habían expuesto la bandera roja por vehículos de seguridad en la pista y él estaba obligado a reducir su velocidad a no más de 40 km/h y eventualmente realizar un alto total en el sitio.

Por esta incongruencia los comisarios le propinaron una sanción por exceso de velocidad bajo bandera roja, la cual al parecer de muchos fue bastante benévola.

Queda por ser asignado el mundial de constructores, el cual pudiera ser ya de Red Bull en la próxima carrera, sin embargo teórica y matemáticamente aun Ferrari pudiera ganarlo, aunque sería bastante improbable ya que debería hacer varios dobletes de aquí al final de la temporada sin que Red Bull obtuviera puntos. Próximo gran premio: Estados Unidos.

Salvador Fazio