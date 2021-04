Martin Truex Jr. se impone en el round de Martinsville

El piloto del Team Gibbs es el único con dos victorias esta temporada pues hasta ahora cada carrera había tenido un ganador diferente

Nascar

Martin Truex Jr. vuelve a ganar después de la victoria en Phoenix, la carrera iniciada el sábado se postergó al domingo después de 42 vueltas por lluvia; en este óvalo corto el cambio constante de las condiciones climáticas hizo difícil la puesta a punto de los vehículos, las varias banderas amarillas y una bandera roja dificultaron la transición de reglaje de las suspensiones, causando problemas de tracción.

Sin embargo Truex manejó mejor esta situación y a 15 vueltas del final pasó a su compañero de equipo, Denny Hamlin, logrando la victoria nº 29 en su carrera y la 3ra en Martinsville. Hamlin había liderado 276 vueltas pero problemas de tracción y reglaje al final lo hicieron perder terreno, siendo pasado también por Chase Elliott.

Orden de llegada, domingo 11-4-2021: 1 – Martin Truex Jr (Toyota) 2 – Chase Elliott (Chevrolet) 3 – Denny Hamlin (Toyota) 4 – William Byron (Chevrolet) 5 – Kyle Larson (Chevrolet) 6 – Joey Logano (Ford)…

Fórmula-E

En la carrera 1 del round disputado en Roma el pasado fin de semana, Jean-Eric Vergne del equipo DS obtuvo la victoria bajo régimen de safety car, mientras que Lucas Di Grassi tuvo que retirarse, después de haber liderado la casi totalidad de la carrera, a causa de una falla que ocasionó un accidente con Stoffel Vandoorne y Nyck De Vries.

Resultados Carrera 1: 1- Jean-Eric Vergne (DS) 2- Sam Bird (Jaguar) 3- Mitch Evans (Jaguar)…

En la carrera 2 Stoffel Vandoorne se llevó la victoria, arrancando cuarto en la parrilla de salida y pasando al primer lugar en la vuelta 5, posición que mantuvo hasta el final, acelerando en la vuelta final después del safety car que entró por el choque de René Rast, no obstante la carga de sus baterías estuviera al mínimo.

Resultados Carrera 2: 1- Stoffel Vandoorne (Mercedes) 2- Alexander Sims (Mahindra) 3- Pascal Wehrlein (Porsche)…

F1

El horario de las calificaciones y pruebas libres del GP de Imola será cambiado para evitar concomitancias con el funeral del Príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleciera el pasado 9 de abril y cuyo sepelio se efectuará el sábado a las tres de la tarde, hora británica. La calificación se anticipará una hora y las pruebas libres ½ hora, además antes de la calificación se guardará un minuto de silencio. La carrera se realizará a la hora prevista. Por 42 años el Príncipe fue presidente del British Racing Drivers’ Club, desde 1952 hasta 1994 y la mayoría de los equipos de F1 tiene su sede en Inglaterra.

Lewis Hamilton manifestó que continuará su empeño en la lucha por las minorías, que aspira a ver en el futuro a más mujeres y gente de diferentes razas en la F1, que ha encargado a una comisión para que analice el por qué los niños de color no estudian ciertas materias para entrar a la universidad, que cuando termine su carrera en F1 seguirá ocupándose de causas sociales, que además se dedicará a la música y que su héroe y ejemplo fue Cassius Clay.

Rally

Victoria técnica para Craig Breen en el 68º Rally de San Remo, quien al final de la última prueba especial dejó paso a su coequipero, Andrea Crugnola, para que ganara el rally, siendo hombre de punta Hyundai en el Campeonato Italiano de Rally, pero el resultado fue cambiado por la Dirección de Carrera, la cual decidió anular los tiempos del último control horario, dejando a Breen como ganador.

Aston Martin

Marco Mattiacci, quien en el año 2014 sustituyó a Stefano Domenicali en la Ferrari como director deportivo, ha sido contactado por Lawrence Stroll, papá del piloto Lance, como nuevo consultor de Aston Martin. Matiacci fue el responsable de llevar a Sebastian Vettel a la Ferrari y una vez terminada la temporada 2014 fue despedido para darle puesto a Maurizio Arrivabene, quien también tuvo vida breve como director deportivo para dar lugar a Mattia Binotto.

Mattiacci había durado siete meses en el puesto, pero conocía a Lawrence Stroll desde que dirigía Ferrari de Norteamérica, pues Stroll no sólo es coleccionista de Ferrari sino también corrió varias temporadas en el Ferrari Challenge y a raíz de esto le ha propuesto el cargo en Aston Martin.

Mercedes-Benz

Hay cambios en la organización del equipo Mercedes-Benz: James Allison, quien hoy en día es el director técnico, pasará a ser jefe de la oficina técnica o Chief Technical Officer, un puesto creado específicamente para él. Allison llegó a Mercedes-Benz en el año 2017 procedente de Ferrari, en la cual terminó su encargo debido a la repentina muerte de su esposa, llevándose con él una enorme competencia técnica que incluía el famoso DAS, que fue utilizado por Mercedes el año pasado y que nunca fue tomado en cuenta por la dirigencia Ferrari cuándo fue propuesto ahí; su puesto será tomado por Mike Elliot, quién era el responsable aerodinámico y director de tecnología.

El jefe de los ingenieros de pista de Mercedes-Benz, Andrew Shovlin, manifestó que no tienen ningún punto de fuerza respecto al Red Bull: “Por años contamos con la velocidad máxima en las curvas rápidas o en las secuencias de curvas, pero en Bahréin no recuperábamos distancia por ningún lado, ellos en calificación tenían mucho margen, andaban igual que nosotros donde nosotros andábamos bien y en los otros sectores nos ganaban, necesitamos un auto más competitivo”.

“Ahora con el techo de gastos no podremos usar nuestros cupones como queremos y tendremos que dedicar ese cupón a la galería del viento, debido a que con las nuevas reglas tenemos menos tiempo a disposición que los demás equipos, por otro lado tendremos que llegar con el auto ya arreglado a las prácticas libres, porque estas ya no duran 90 minutos sino 60. En Al Sakhir ganamos por estrategia y por el manejo de Hamilton, pero el Red Bull era netamente superior”.

Budget Cap

A propósito del techo de gastos para los equipos, ahora la Federación también está preparando un techo salarial para los pilotos, el Budget Cap está teniendo éxito pues está emparejando a los equipos y no tiene sentido limitar el gasto de estos a 145 millones de dólares y después permitirles gastar 40 millones en un Lewis Hamilton. Esto seguramente le gustará a los equipos pero no a los pilotos, los cuales tratarán de defender su posición.

Éste tipo de techo salarial ya existe en otras organizaciones deportivas como la NBA, la NFL y la NHL, así como la MLS, sin embargo tanto pilotos como equipos podrían darle la vuelta a esta regla y pagar una cantidad fijada por la Federación mientras que bajo cuerda podrían haber premios por puntos, adelantamientos, vueltas rápidas, pole position, etc.

Excluyendo lo que ganan por cuenta de sus patrocinadores, Lewis Hamilton gana 40 millones de euros, Max Verstappen 30 millones, Charles Leclerc 15 millones, Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo 12 millones, Valtteri Bottas 8 millones, Fernando Alonso 8 millones, Kimi Räikkönen 7 millones, Carlos Sainz 6 millones, Lance Stroll 3 millones, Sergio Pérez y Lando Norris 2 millones, Esteban Ocón 1.5 millones, Pierre Gasly 1 millón, Antonio Giovinazzi, Nicolás Latifi y George Russell 800,000, Yuki Tsunoda 300,000, Michael Schumacher Junior y Nikita Mazepin 150,000.

Piloto de Pruebas

Nico Hülkenberg ha sido confirmado por Aston Martin como su nuevo piloto de reserva o piloto de pruebas, el piloto alemán fue convocado el año pasado por el mismo equipo, que hasta la pasada temporada se llamaba Racing Point, para sustituir de emergencia a Sergio Pérez y a Lance Stroll cuando se enfermaron de coronavirus, logrando excelentes resultados como un 7º lugar en el Gran Premio del 70 Aniversario en Silverstone , después de que había arrancado en tercer lugar y un 8º lugar en el Gran Premio del Eifel, en el Nurburgring.

El alemán de 33 años tiene en su currículum 176 carreras disputadas y mucha experiencia, ya probó el simulador de Aston Martin y también el de Mercedes-Benz, por lo cual en caso de que los pilotos de pruebas de Mercedes no pudieran sustituir a Hamilton o a Bottas, esta podría contar con Hülkenberg.

El regalo de Ricciardo

Daniel Ricciardo recibió un regalo particular de su Team Manager, Zak Brown, un pequeño modelito de un Chevrolet Montecarlo color azul con un número tres dibujado en amarillo, la representación del auto con el cual Dale Earnhardt corrió en 1984 obteniendo dos victorias, en Talladega y Atlanta. Al entregar el autito a Ricciardo le dijo: “Puedes tenerlo como un bono para la firma, creo que con tu primer podio podrás dar una vuelta con el auto de verdad, espero que te de algo de motivación, aunque sé que no la necesitas…”

Obviamente para Ricciardo sería una gran emoción poder dar una vuelta sobre el auto de verdad, ya que perteneció a su héroe de las carreras y por el cual corre en F1 con el número tres, en honor a Dale Earnhardt, lo cual sería posible porque casualmente ese auto se encuentra en la colección personal de su jefe de equipo Zak Brown… ¿Se esforzará Ricciardo por lograr su primer podio?

Para su primer podio en Renault había apostado con el DT Cyril Abiteboul que éste se hiciera el tatuaje que él quisiera, pero Abiteboul nunca cumplió, ¿cumplirá Zak Brown lo prometido? Hay que decir que Brown ya le había advertido a Ricciardo que no le gustan las agujas y menos aún los tatuajes… pero que tenía una vasta y hermosa colección de autos.

Fórmula Indy

En el segundo día de test en Indianápolis, Josef Newgarden obtuvo el mejor tiempo en las pruebas colectivas de la categoría, en las cuales se pusieron a prueba nuevos componentes aerodinámicos que dan más velocidad a los vehículos y que permitieron que se alcanzaran velocidades sumamente altas. Newgarden alcanzó una velocidad de 227 millas por hora y logró completar 121 vueltas.

Detrás de Newgarden quedaron Takuma Sato y Juan Pablo Montoya, ambos acumularon menos de 70 vueltas, demostrando que no tenían mucho que probar y que ya estaban listos para la temporada. En cuarto lugar quedó Scott Dixon, quien fue el mejor del equipo de Chip Ganassi seguido de Graham Rahal, Conor Daly y Will Power. El equipo de Michael Andretti quedó muy atrás con Ryan Hunter Reay en 12ª posición. Rinus Veekay no rodó después del accidente que tuvo, en el cual se fracturó el dedo índice.

Extreme-E

En la categoría dedicada a los Raids con vehículos eléctricos, en su primera edición en Arabia Saudita se impuso el equipo de Nico Rosberg, ex piloto de Fórmula 1, con el equipaje compuesto por Johann Kristofferson y Molly Taylor por delante del equipo de su ex compañero y rival en F1, Lewis Hamilton, cuyos pilotos Sebastien Loeb y Cristina Gutiérrez quedaron en tercer lugar por detrás del equipo Andretti, que quedó en segundo lugar con el equipaje compuesto por Katie Munnings y Timi Hansen.

El equipo del otro piloto de F1, Jenson Button, quien además estuvo al volante de su auto y quien fuera compañero de equipo de Lewis Hamilton en la McLaren quedó en sexto lugar. En el campeonato está en primer lugar el Rosberg X Racing con 35 puntos, en segundo lugar el equipo de Hamilton, el X 44 con 30 puntos y en tercer lugar el Andretti United con 28 puntos.

MotoGP

Los médicos le dieron el OK a Marc Márquez y podrá correr en Portimao, el ocho veces campeón del mundo podrá regresar a las pistas en la próxima carrera. En el último chequeo médico que se le hizo a Márquez en el Hospital Ruber Internacional, cuatro meses después de su última operación, los médicos encontraron una condición clínica muy satisfactoria, con evidentes progresos en el proceso de consolidación óseo.

“En la situación actual Márquez puede regresar a la competición, asumiendo el razonable riesgo implícito en su actividad deportiva”, se lee en un comunicado emitido por la Honda. Márquez comentó al respecto: “Tuve mi último chequeo y los médicos me dieron vía libre para regresar a las carreras, fueron nueve meses difíciles, con momentos de inseguridad, altos y bajos, pero ahora podré disfrutar de nuevo de mi pasión, las motos. Nos vemos en pista en Portimao!”.

Luto

El viernes 9 de marzo falleció el Príncipe Felipe de Inglaterra a los 99 años de edad, durante 73 años fue el esposo de la Reina Elizabeth, habría cumplido 100 años el próximo 10 de junio, a sus 97 años había provocado un accidente automovilístico cerca de la residencia real, por lo cual había renunciado a manejar y a la licencia de conducir.

Había sido un apasionado de automovilismo, a quien gustaba frecuentar el Paddock de la F1 y hablar con mecánicos y pilotos, particularmente con James Hunt y Lord Alexander Hesketh, también en su colección privada mostraba predilección por las piezas fabricadas en su país, particularmente Land Rover, Aston Martin, Jaguar y por supuesto Rolls Royce. Paz a su alma.

Producción en Serie

En China el crecimiento ha llegado a más del 74.9% en marzo, las ventas de autos nuevos en el país asiático aumentaron por el 12º mes consecutivo, pero todavía hay un obstáculo por superar: Se vendieron 2.53 millones de vehículos solamente en marzo, 75% más de los que se entregaron en el mismo mes el año pasado (datos publicados por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles) lo cual quiere decir que el mercado chino se está recuperando después del coronavirus.

Las mayores ventas vienen del sector de producción de vehículos de nueva energía, es decir aquellos 100% eléctricos, plug-in y alimentados a hidrógeno, cuyas ventas han aumentado exponencialmente hasta más de un 240%, es decir 226,000 vehículos eléctricos entregados en todo el país. Esto se debe a la expansión de las fábricas de autos chinas que están en el segmento verde, especialmente Nio y Xpeng.

También Tesla, quien está presente en China, en el mes de marzo vendió 35,478 automóviles construidos en el lugar, sin embargo, según la asociación, en los próximos meses la producción podría descender drásticamente, debido a la escasez de microchips y semiconductores por culpa de la pandemia, lo cual está poniendo de rodillas a la industria automovilística mundial y lo cual se podría acentuar en los próximos tres meses.

El Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio se vende más que los Mercedes-Benz y BMW equivalentes, el sedán deportivo de 510 caballos de fuerza es el líder de su segmento por delante del AMG C63 y del BMW M3 en el mercado europeo, vendiendo en el 2020 más que sus contrapartes alemanas.

Una verdadera sorpresa, ya que la casa italiana atraviesa una mala situación económica, en la cual las ventas de todos sus modelos van continuamente en declive a excepción de su modelo de punta, el cual al contrario se vende más que sus mejores rivales, logrando poner en el mercado 639 vehículos, más que sus dos rivales juntas. En segundo lugar está el Mercedes-Benz AMG C 63, que solamente vendió 246 ejemplares y el BMW M3 que solamente vendió 70 ejemplares.

Del modelo Giulia el año pasado solamente se vendieron 7418 Unidades, 31% menos que en el 2019, sin embargo la versión súper-deportiva gracias a nuevas mejoras tecnológicas, ha alcanzado y superado las prestaciones de sus rivales, gracias a su motor V6 biturbo de 2.9 litros diseñado por Ferrari, que le permite acelerar de cero a 100 en 3.9 segundos y llegar a una velocidad máxima de 307 km/h.

Salvador Fazio