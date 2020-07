La F1 regresa a las pistas mientras la polémica del racismo se acentúa

La F1 arranca este domingo 5 de Julio

En el Red Bull Ring en Austria se abrirá la temporada 2020 de F1, después del GP de Abu Dabi 2019 han pasado 217 días y se regresa a las pistas con dos eventos seguidos en el mismo autódromo, a distancia de pocos días.

Circuito F1 GP Austria: Trazado: 4,318 km; Vueltas: 71; Distancia de carrera: 306,452 Km; Récord de vuelta: 1:06.957 K. Raikkonen, Ferrari (2018); Pole 2019: 1:03.003 C.Leclerc, Ferrari; Ganador 2019: Max Verstappen, Red Bull.

El calendario 2020 es el siguiente: 3-5 Julio, Austria, Red Bull Ring, 10-12 Julio, Stiria, Red Bull Ring, 17-19 Julio, Hungría, Hungaroring, 31 Julio-2 agosto, Gran Bretaña, Silverstone, 7-9 Agosto, 70° Aniversario, Silverstone, 14-16 Agosto, España, Montmeló, 28-30 Agosto, Bélgica, Spa-Francorchamps, 4-6 Septiembre, Italia, Monza. Las fechas extra-europeas no han sido confirmadas aún.

Los neumáticos a utilizar serán los mismos del año pasado: C2, C3 y C4, respectivamente P Zero Blanco Duro, P Zero Amarillo Medio y P Zero Rojo Bando. Los mismos neumáticos usados el año pasado en cada circuito se repetirán este año en las mismas pistas.

Asimismo los autos y reglamentos están congelados hasta el 2021, está prohibido hacer modificaciones a los vehículos, igual para los neumáticos, las carreras se harán sin público y el número de técnicos será de 30 por vehículo más 20 fuera de los Pits, en la parrilla no podrá haber más de 16 mecánicos por carro y los tiempos de las operaciones serán todos reducidos. Los equipos no tendrán contacto entre ellos, ni los mecánicos de un carro con los del otro, si se enferma un piloto será sustituido por uno de reserva. Los traslados y hospedajes serán por separado y en la entrada del autódromo se le medirá la temperatura a cada persona y se le dará gel para las manos. Los equipos y pilotos son lo mismos del año, pasado menos Williams que estrena al piloto Nicholas Latifi.

Hamilton Vs. Ecclestone

Bernie Ecclestone opinó acerca del racismo, elogió la postura de Hamilton y criticó algunos aspectos de la F1; Lewis Hamilton está en contra de las injusticias sociales y Liberty Media lo está apoyando con una iniciativa llamada WeRaceAsOne, creada para luchar contra la discriminación. En una entrevista a CNN, Ecclestone manifestó: “Lewis es especial, es muy talentoso como piloto y ahora parece tener extremo talento también como orador en primera línea. Esta campaña que está haciendo por las personas de color es maravillosa, está haciendo un trabajo que gusta a las personas y por esto es escuchado”.

Sin embargo Bernie expresó dudas acerca del éxito de estas campañas: “No pienso que la Comisión Hamilton hará algo de bueno o malo para la F1. Hará sólo pensar a las personas, que es la cosa más importante. Pienso que sea lo mismo para todos, las personas deberían razonarlo y decir: Bien, pero qué diablos, alguien podría pensar las mismas cosas sobre los blancos, en muchos casos los negros son más racistas que los blancos”.

También manifestó poca confianza hacia la iniciativa WeRaceAsOne de la F1: “Pienso que nadie se había ocupado de esto antes, lo considero un problema importante, pero existe desde hace tanto tiempo y nadie había hecho nada, por qué no habían hecho algo hace dos o tres años? Estaban muy ocupados ganando carreras, encontrando patrocinadores y cosas por el estilo”.

Por su parte Lewis Hamilton escribió en su Instagram: “No sé por dónde empezar, Bernie está fuera de nuestro deporte, es parte de una generación diferente, pero lo que dice es exactamente la esencia de lo que nosotros consideramos equivocado. Sus comentarios de ignorante nos muestran cuanto tenemos que hacer todavía, como sociedad, para que la verdadera igualdad pueda concretizarse”.

Zanardi sigue grave

Las condiciones de Alex Zanardi en el hospital de Siena son estacionarias, no hay ninguna variación en el cuadro neurológico (que no es de la misma gravedad que el de Michael Schumacher) pero el problema radica en las fuertes lesiones a su rostro, su ojo derecho y su cerebro, que resultó gravemente dañado a causa del aplastamiento del cráneo. Esta semana volvió a ser operado, pero su situación neurológica sigue siendo grave.

El Papa Francisco le envió una carta a Zanardi que decía lo siguiente: “Queridísimo Alessandro, su historia es un ejemplo de cómo lograr volver a arrancar después de un stop inesperado. A través del deporte ha enseñado a vivir la vida como protagonista, haciendo de la discapacidad una lección de humanidad. Gracias por haberle dado fuerza a quien la había perdido. En este momento tan doloroso le estoy cerca, rezo por usted y su familia. Que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja”.

Lamborghini Hypercar

Lamborghini lanza un nuevo automóvil para participar en la serie Hypercar, el SCV12, equipado con un V12 de 830 caballos, un cambio de seis velocidades en posición posterior, chasis de fibra de carbono, neumáticos de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás, suspensiones derivadas de prototipos de competición, las posteriores montadas directamente sobre el cambio con sistema push-rod igual que en los fórmula uno. El vehículo no es homologable para la calle, será construido en pocas decenas de ejemplares y tendrá asistencia directa de la fábrica, tanto en las carreras como en programas de manejo en circuitos de todo el mundo.

Nascar

El pasado 27 en la carrera 1 del round doble en Pocono de la Nascar ganó Kevin Harvick (Ford Mustang) por delante de Denny Hamlin (Toyota Camry) y Aric Almirola (Ford Mustang) mientras que en la carrera 2 el día 28 el primero fue Denny Hamlin (Toyota Camry) el segundo fue Kevin Harvick (Ford Mustang) y el tercero Erik Jones (Toyota Camry). En el round anterior de Talladega se hizo una ceremonia de apoyo a Bubba Wallace, único piloto de color de la Nascar, debido a las amenazas de carácter racista que había recibido antes de la carrera, la cual fue ganada por Ryan Blaney a apenas 0.007 milésimas delante de Ricky Stenhouse.

