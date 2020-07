Hamilton se dirige hacia su séptimo mundial, Márquez podría perderlo

Lewis realizó la pole position número 90 de su carrera en F1, mientras que Marc cometía un primer error que lo obligaba a remontar y luego tuvo una caída que lo dejó con una fractura en el húmero

MotoGP, Jerez de la Frontera

En el Gran Premio de Jerez de MotoGP del pasado domingo 19 arrancó en pole position Fabio Quartararo, era la séptima vez que Quartararo arrancaba desde la pole position, la cual logró en la última vuelta de la qualy; los pilotos Alex Rins y Bradley Smith tuvieron caídas aunque Smith logró volver a subirse a su Suzuki, mientras que Rins se retiró hacia el centro médico y no pudo correr al igual que Cal Crutchlow, quien se fracturó el pulso durante el warm-up.

La parrilla de salida fue la siguiente:

1-Fabio Quartararo (Yamaha) 1’36’’705’’’ 2-Maverick Viñales (Yamaha) 3-Marc Márquez (Honda) 1’36’’862’’’ 4-Francesco Bagnaia (Ducati) 5-Jack Miller (Ducati) 6-Cal Crutchlow (Honda) 7-Pol Espargaró (KTM) 8-Andrea Dovizioso (Ducati) 9-Alex Rins (Suzuki) 10-Franco Morbidelli (Yamaha) 11-Valentino Rossi (Yamaha) 12 Joan Mir (Suzuki).

Fabio Quartararo respondió a los periodistas: “Pole position? Ahora falta la victoria. Es cierto que ya he hecho siete pole position en MotoGP, ahora falta estar en el mismo lugar mañana en la carrera, pero esto será más difícil…” Pues no fue así, el domingo Quartararo partió desde la pole y así llegó al final, mientras que Marc Márquez cometía un primer error que lo obligaba a remontar y luego una caída que lo dejó con una fractura en el húmero, que tuvo que operarse en Barcelona el martes de esta semana. El Dr. Xavier Mir, quien operó a Márquez, dijo que no podrá correr las próximas dos carreras, lo cual implica que empezaría este corto campeonato 2020 con tres ceros en las primeras tres pruebas.

Valentino Rossi tuvo que retirarse y nunca estuvo incisivo durante la carrera, este pudiera ser su último año pues según él mismo si no fuera competitivo se retiraría al final del 2020, cosa que no es el caso de Andrea Dovizioso ya que éste pudiera ser el año de su consagración; lleva tres años seguidos quedando subcampeón detrás de Márquez y Marc ya lleva un cero y pudiera tener otros dos en las tres primeras carreras del 2020, según lo que dijo su médico, así que a menos que Márquez haga uno de sus milagros y regrese a correr antes de terminar su hospitalización, Dovi podría quitarle el campeonato, siempre que Quartararo no decida que el campeón será él; en Jerez demostró por qué lo llaman “El Diablo”.

Orden de llegada y puntaje:

1-Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, 25 pts. 2-Maverick Viñales, Monster Energy Yamaha MotoGP, 20 pts. 3-Andrea Dovizioso, Ducati Team, 16 pts. 4-Jack Miller, Pramac Racing, 13 pts. 5-Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, 11 pts.

F1, Gran Premio de Hungría

Lewis Hamilton realizó la pole position número 90 de su carrera en F1, tuvo que batallarla con Valtteri Bottas, a quien Hamilton respondió con un 1’13’’447’’ mientras el finlandés hizo un 1’13’’554’’’, para quedar así los dos pilotos de Mercedes en primera fila. La primera pole de Hamilton fue en el año 2007 con McLaren en Montreal, Michael Schumacher está en segundo lugar con 68 poles, Ayrton Senna en tercer lugar con 65, Sebastian Vettel con 57 y Jim Clark con 33.

La arrancada fue buena para Lewis y mala para Bottas, en la primera curva transitaron Hamilton, Stroll, Verstappen, Vettel y Leclerc, los Ferrari fueron perdiendo terreno hasta ser doblados, Bottas no logró superar a Verstappen, los autos con motor Ferrari fueron los más lentos y en líneas generales la superioridad de Mercedes y Hamilton fue aplastante.

Resultados:

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 3 – Valtteri Bottas (Mercedes) 4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 6 – Sebastian Vettel (Ferrari) 7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 8 – Daniel Ricciardo (Renault) 9 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 10 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 11 – Charles Leclerc (Ferrari) 12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 13 – Lando Norris (McLaren-Renault) 14 – Esteban Ocon (Renault) 15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 18 – George Russell (Williams-Mercedes) 19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes).

Fórmula Indy, Iowa 1 y 2

La carrera 1 en el óvalo corto de Iowa del viernes 17 la ganó Simón Pagenaud en la primera de las dos mangas en programa en el Iowa Speedway; el francés arrancó desde el fondo por un problema pero inmediatamente demostró que era el que tenía el mejor paso en el grupo, remontando puesto por puesto, también fue favorecido por un accidente cuando todavía no había hecho su segundo pit stop, lo que le permitió completar este durante las banderas amarillas. Quien causó la neutralización fue el auto gemelo de Will Power, enviado a la pista con un caucho mal apretado, lo cual hizo que terminara contra las barreras.

En la carrera 2 ganó Josef Newgarden por delante de Will Power y Graham Rahal, Newgarden mantuvo el liderato por toda la carrera mientras que Rahal remontó desde atrás para llegar tercero, en el caso de Power simplemente administró la carrera de modo conservativo para lograr su segunda plaza, partiendo en tercer lugar en la parrilla de salida.

Nascar

El miércoles 15 de julio se realizó la All Star Race en Bristol, la cual vio ganador a Chase Elliott, quien en la segunda fase de la carrera tomó el liderazgo hasta el final, llevándose un bono de 1 millón de $. Orden de llegada: 1 – Chase Elliott (Chevy Camaro) 2 – Kyle Busch (Toyota Camry) 3 – Kevin Harvick (Ford Mustang).

A su vez el pasado domingo 19, en la pista de Fort Worth en Texas, el equipo Childress logró un doblete gracias a un error del dominador Ryan Blaney, quien causó un accidente múltiple que facilitó la victoria de Austin Dillon. Orden de llegada: 1 – Austin Dillon (Camaro) 2 – Tyler Reddick (Camaro) 3 – Joey Logano (Mustang) 4 – Kyle Busch (Camry) 5 – Kevin Harvick (Mustang)

Imsa

Prueba de 2:40 horas en Sebring el pasado sábado 18 de julio, tres Cadillac DPI en los tres primeros lugares de la categoría prototipos, con Pipo Derani y Felipe Nasr ganadores, en la GTLM hubo doblete de los Corvette mientras que en la GT Daytona hubo victoria de Lexus por delante de Ferrari.

