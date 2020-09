Hamilton descomunal; Rea líder; Byron, Newgarden y Dixon primeros

Lewis Hamilton resultó aplastante para sus rivales, Ferrari decepcionó, Verstappen aseguró su segundo lugar en el mundial, Dixon le gana por un suspiro a Sato y Rea retoma el liderazgo de la Superbike

Fórmula 1, Spa

En el GP de Bélgica Lewis Hamilton aventajó por 8.45 segundos al segundo arribado, Valtteri Bottas, resultando aplastante para sus rivales y de cara al mundial; Renault ofreció una prestación inesperadamente buena, mientras que Ferrari decepcionó en prestaciones, estrategia y confiabilidad, cuando Leclerc siendo octavo tuvo que entrar a pits por una descarga en el sistema neumático de su auto, así mismo Max Verstappen aseguró su segundo lugar en el mundial con un Red Bull cuyo verdadero rendimiento es el de Alex Albon, quien llegó a 28 segundos de su coequipero. Sebastian Vettel por su parte llegó por delante de Leclerc con una estrategia conservadora y prudente, no obstante las recientes críticas por parte de su equipo.

Calificación, sábado 29-8-2020

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1’41″252 – 2 Valtteri Bottas (Mercedes) – 3 Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 4 Daniel Ricciardo (Renault) – 5 Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 6 Esteban Ocon (Renault) – 7 Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 8 Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 9 Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 10 Lando Norris (McLaren-Renault) – 11 Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 12 Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 13 Charles Leclerc (Ferrari) -14 Sebastian Vettel (Ferrari) – 15 George Russell (Williams-Mercedes) – 16 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 17 Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 19 Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 20 Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

Carrera, domingo 30-8-2020

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 4 – Daniel Ricciardo (Renault) 5 – Esteban Ocon (Renault) 6 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 7 – Lando Norris (McLaren-Renault) 8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 9 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 10 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 13 – Sebastian Vettel (Ferrari) 14 – Charles Leclerc (Ferrari) 15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

Retirados: Antonio Giovinazzi, George Russell

No arrancó: Carlos Sainz

Campeonato de Pilotos: 1 Hamilton 157; 2 Verstappen 110; 3 Bottas 107; 4 Albon 48; 5 Leclerc y Norris 45; 7 Stroll 42; 8 Ricciardo y Perez 33; 10 Ocon 26; 11 Sainz 23; 12 Gasly 18; 13 Vettel 16; 14 Hulkenberg 6; 15 Giovinazzi y Kvyat 2; 17 Magnussen 1

Campeonato de Constructores: 1 Mercedes 264; 2 Red Bull-Honda 158; 3 McLaren-Renault 68; 4 Racing Point-Mercedes 66; 5 Ferrari 61; 6 Renault 59; 7 Alpha Tauri-Honda 20; 8 Alfa Romeo-Ferrari 2; 9 Haas-Ferrari 1

Superbike, Aragón

Jonathan Rea retoma el liderazgo del mundial de Superbike después de ganar la Superpole y la carrera 2, delante de una Ducati que parece en mejor forma que su Kawasaki y de un Scott Redding inconsistente, por no hablar de Chaz Davies, cuyo segundo lugar en las dos carreras es más una excepción que la regla; Toprak Razgatlioglu mantiene el tercer lugar en el mundial no obstante no subió al podio en todo el fin de semana, mientras que Yamaha carece de potencia y velocidad en las rectas, así como Alex Lowes cayó, perdiendo el rumbo después de su inicio de temporada.

Superpole: 1- Jonathan Rea (Kawasaki) 2- Loris Baz (Yamaha) 3- Scott Redding (Ducati)

Carrera 1: 1- Scott Redding (Ducati); 2- Chaz Davies (Ducati) 3- Jonathan Rea (Kawasaki)

Carrera 2: 1- Jonathan Rea (Kawasaki) 2- Chaz Davies (Ducati) 3- Alvaro Bautista (Honda)

Campeonato de Pilotos WSBK: 1- J. Rea (Kawasaki) 189; 2- S. Redding (Ducati) 179; 3- T. Razgatlioglu (Yamaha) 124

Nascar, Daytona

Primera victoria en Nascar para William Byron en la última carrera antes de los Playoff, logrando entrar en estos y venciendo a su más experto compañero de equipo, Chase Elliott, durante el sobretiempo, gracias a un error de Denny Hamlin y a un empujón de Clint Bowyer quien terminó contra el muro, igual que muchos como el múltiple campeón Jimmie Johnson, quien en su última temporada en Nascar no logró entrar en los Playoff, debido a un choque que dejó su vehículo muy golpeado como para poder aspirar a más que un 16to lugar.

Carrera, Sábado 29-8-2020

1 – William Byron (Camaro) 2 – Chase Elliott (Camaro) 3 – Denny Hamlin (Camry) 4 – Martin Truex Jr. (Camry) 5 – Darrell Wallace Jr. (Camaro) 6 – Ryan Blaney (Mustang)

Clasificación de los Playoff: 1- Harvick 2057; 2- Hamlin 2047; 3- Keselowski 2029; 4- Logano 2022; 5- Elliott 2020; 6- Truex 2014

Indycar, Getaway 1 y 2

Esta vez se invierten los papeles respecto a la Indy 500, Scott Dixon le gana por un suspiro a Takuma Sato en la carrera 1 de Milwaukee, consolidando su primer lugar en el campeonato 2020 y logrando su victoria número 50 en la Fórmula Indy, superando al dominador de la carrera, Pato O’Ward y a Takuma Sato a pocas vueltas del final, mientras que en la carrera 2 Josef Newgarden logra su 16ta victoria en la Indycar, en una carrera donde no hubo casi adelantamientos ni safety car, debido a las altas temperaturas que dificultaban los sobrepasos y los doblajes, rodando todos en tiempos de vuelta muy similares.

Solo los pit-stop dieron algo de emoción y revolvieron las cartas sobre la mesa, Newgarden pasó a Will Power cuando este estaba a la cabeza y se disponía a superar a un doblado, perdiendo tiempo en la maniobra y siendo superado por Newgarden, terminando así la carrera bajo régimen de “caution” debido a un roce de Takuma Sato contra la pared, quien retrocedió del séptimo lugar al noveno. Digno de mención fue Pato O’Ward, quien durante el fin de semana logró un segundo y un tercer lugar, habiendo liderado ambas carreras no obstante su corto tiempo en la categoría.

Carrera 2, domingo 30-8-2020

‍1 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) 2 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) 3 – Will Power (Dallara-Chevy)

Carrera 1, sábado 29-8-2020

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) 2 – Takuma Sato (Dallara-Honda) 3 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy)

