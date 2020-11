Hamilton alcanza su séptimo Campeonato Mundial de F1

Lewis superó el número de victorias y pole position de Michael, empatando sus siete coronas, mientras Joan Mir ganó el Campeonato de MotoGP 2020

Fórmula 1, Estambul

Lewis Hamilton ganó partiendo desde la retaguardia un Gran Premio de Turquía espectacular; las condiciones eran terribles, llovía y el asfalto nuevo, inapropiado y mal extendido era como granito mojado, según palabras de los pilotos, pero a su manera fenomenal los pasó a todos, en especial a Bottas con un auto igual, para convertirse en séptuple Campeón Mundial de Pilotos de F1, siendo ahora el conductor con más récords en la historia de la categoría.

Ya desde las prácticas el número de despistes, largos, trompos, derrapes y demás amenidades se hicieron incontables, hubo banderas rojas y muchas amarillas, al final fueron los pilotos con más experiencia los que se quedaron con el podio, Bottas no dio la talla, Verstappen y Leclerc cometieron demasiados errores, Stroll no aprovechó partir desde la pole position y perdió terreno, Vettel y Pérez hicieron valer su experiencia y llegaron tercero y segundo respectivamente, demostrando que merecen un buen auto en el 2021.

Es interesante que Hamilton haya declarado que se siente como al inicio de su carrera, cuando hace meses dijo que no sabía si iba a estar en F1 en el 2021, además de asegurar que no tiene contactos con Ferrari aunque hubo acercamientos, los cuales no se concretaron porque nunca coincidió la caducidad de su contrato con la de los pilotos Ferrari; esto unido a que Lewis aún no ha renovado con Mercedes levanta ciertas suspicacias.

Con siete campeonatos en su haber su poder contractual es muy alto y puede pedir la cifra que quiera, pero también podría firmar un contrato de solo dos años, así después de tantos acercamientos con Ferrari esta vez su vencimiento coincidiría con el de Sainz, que tiene un contrato solo de dos años, lo que dejaría la puerta abierta para que Hamilton pudiera tomar el lugar de Carlos y terminar su carrera como todos los pilotos quieren, vestido de rojo.

La otra casualidad es que el contrato de Toto Wolff también tiene una caducidad corta, en Maranello están buscando un director deportivo y no es la primera vez que contratan a varias personas de un equipo rival; tal vez ambos quieran llegar juntos a la Ferrari para reconstruirla, después que Mercedes cumpla el tan rumorado retiro de la F1 y deje como su testimonial a Aston Martin. Mientras tanto el hijo de Michael Schumacher se apresta a hacer su ingreso en la categoría y medirse con quien destronó a su padre.

Calificación, sábado 14-11-2020: 1 – Lance Stroll (Racing Point Mercedes) 1’47″765; 2 – Max Verstappen (Red Bull Honda) 3 – Sergio Pérez (Racing Point Mercedes) 4 – Alexander Albon (Red Bull Honda) 5 – Daniel Ricciardo (Renault) 6 – Lewis Hamilton (Mercedes) 7 – Esteban Ocon (Renault) 8 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) 9 – Valtteri Bottas (Mercedes) 12 – Sebastian Vettel (Ferrari) 14 – Charles Leclerc (Ferrari)

Carrera, domingo 15-11-2020: 1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 2 – Sergio Pérez (Racing Point Mercedes) 3 – Sebastian Vettel (Ferrari) 4 – Charles Leclerc (Ferrari) 5 – Carlos Sainz (McLaren Renault) 6 – Max Verstappen (Red Bull Honda) 7 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 8 – Lando Norris (McLaren-Renault) 9 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 14 – Valtteri Bottas (Mercedes)

Retirados: Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi

Campeonato de Pilotos: 1- Hamilton 307; 2- Bottas 197; 3- Verstappen 170; 4- Pérez 100; 5- Leclerc 97; 6- Ricciardo 96: 7- Sainz 75; 8- Norris 74; 9- Albon 70; 10- Gasly 63; 11- Stroll 59; 12- Ocón 40; 13- Vettel 33; 14- Kvyat 26; 15- Hulkenberg 10; 16- Raikkonen y Giovinazzi 4; 18- Grosjean 2; 19 Magnussen 1

Campeonato de Constructores: 1- Mercedes 504; 2- Red Bull Honda 240; 3- Racing Point Mercedes 154; 4- McLaren Renault 149; 5- Renault 136; 6- Ferrari 130; 7- Alpha Tauri Honda 89; 8- Alfa Romeo Ferrari 8; 9- Haas Ferrari 3

MotoGP, Valencia

Con solo 23 años, en su segunda temporada en la categoría, con una sola victoria, 7 podios y faltando aún una carrera, Joan Mir gana su primer Campeonato Mundial en MotoGP el mismo día en que Hamilton logra su séptimo campeonato en F1, algo histórico y paradójico; Mir logró su única victoria en el gran premio pasado cuando las dos Suzuki hicieron doblete por primera vez en 28 años, esta vez Joan llegó en séptimo lugar, pero fue suficiente para coronarlo matemáticamente campeón.

La carrera la ganó Franco Morbidelli después de una encarnizada lucha con Jack Miller y su Ducati, con esta el piloto de Yamaha acumuló su tercera victoria de la temporada, igualando a su coequipero Fabio Quartararo quien al contrario se cayó en las primeras vueltas, sin embargo los dos deben reconocer que sus errores y caídas dieron al traste con sus chances de coronarse campeones, ahora solo pueden luchar por el subcampeonato.

A propósito de subcampeonato, hay 6 pilotos que tienen chance de jugarse el segundo lugar quedando una sola carrera, si ganara Dovizioso y los demás no acumularan suficientes puntos este sería su cuarto subcampeonato consecutivo, lo que le daría buenos chances de conseguir para el 2021 una buena montura, tal vez una Honda o hasta una Suzuki, si Rins fuera el subcampeón sería un doblete para Suzuki, después de haber conseguido el Campeonato de Pilotos y tal vez el de marcas.

Carrera, domingo 15-11-2020: 1- Franco Morbidelli; 2- Jack Miller; 3- Pol Espargaró; 4- Alex Rins; 5- Brad Binder; 6- Miguel Oliveira; 7- Joan Mir; 8- Andrea Dovizioso; 9- Aleix Espargaró; 10- Maverick Viñales

Campeonato de Pilotos: 1- Joan Mir 171; 2- Franco Morbidelli 142; 3- Alex Rins 138; 4- Maverick Viñales 127; 5-Fabio Quartararo 125; 6- Andrea Dovizioso 125; 7- Pol Espargaró 122; 8- Jack Miller 112; 15- Valentino Rossi 62; 20- Stefan Bradl 18.

Campeonato de Constructores: 1- Suzuki 201; 2- Ducati 201; 3- Yamaha 188; 4- KTM 175; 5- Honda 133; 6- Aprilia 43.

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio