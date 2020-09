Gasly emula a Vettel 12 años después… pero sin lluvia y sin público

Hamilton es penalizado, los dos Ferrari salen de pista, Verstappen se retira, Gasly está en el momento apropiado en el lugar justo y gana contra todo pronóstico

Fórmula 1, Monza

El pasado domingo fue una jornada histórica desde muchos puntos de vista; la primera victoria de Pierre Gasly en F1, tal como lo hiciera en el GP de Monza del 2008 Sebastian Vettel, en la misma pista y con el mismo equipo, que en aquella época se llamaba Toro Rosso, con una lluvia torrencial y el público delirante que no podía creer aquello, mientras que en el 2020 la pista estaba seca y no había público, pero el milagro fue el mismo, un piloto novato y un auto de segunda ganan contra todo pronóstico, como en las películas.

Hamilton arrancó desde la pole position y se mantuvo primero hasta el accidente de Leclerc en la vuelta 25; en la vuelta 23 Lewis aprovechó para cambiar neumáticos pero la calle de pits estaba cerrada, así que tuvo que descontar 10 segundos de penalidad después de la segunda largada, luego de la bandera roja por el accidente de Leclerc, al entrar Hamilton a cumplir la sanción Gasly tomó el liderazgo de la carrera y lo mantuvo hasta el final, gracias a que Raikkonen atrasó a todos los pilotos detrás de él, lo que impidió a Sainz terminar la remontada que realizaba sobre Pierre.

Unas vueltas más y tal vez Carlos habría logrado pasar a Pierre, Sainz se acercó hasta estar a 415 milésimas, pero la bandera a cuadros bajó inexorablemente y puso punto final a un GP de Monza fuera de lo común, con Vettel retirado porque le explotaron los frenos, Leclerc vivo de milagro después de estrellarse, bandera roja, segunda largada, Hamilton penalizado, Bottas fuera de tono, un safety car innecesario por el auto de Magnussen, que no estaba en un lugar peligroso y un Pierre Gasly que gana, mientras que su ex equipo anota un retiro y un 15to lugar con Alex Albon, por quien lo sacaron a él de Red Bull… vueltas que da la vida.

Calificación, sábado 5-7-2020

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’18″887; 2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 3 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 4 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 5 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 6 – Lando Norris (McLaren-Renault) 7 – Daniel Ricciardo (Renault) 8 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 9 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 12 – Esteban Ocon (Renault) 13 – Charles Leclerc (Ferrari) 14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 17 – Sebastian Vettel (Ferrari) 18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 19 – George Russell (Williams-Mercedes) 20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes)

Carrera, domingo 6-9-2020

1 – Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) 2 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 3 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 4 – Lando Norris (McLaren-Renault) 5 – Valtteri Bottas (Mercedes) 6 – Daniel Ricciardo (Renault) 7 – Lewis Hamilton (Mercedes) 8 – Esteban Ocon (Renault) 9 – Daniil Kvyat (AlphaTauri-Honda) 10 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 11 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 12 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 13 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) 14 – George Russell (Williams-Mercedes) 15 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 16 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

Retirados: Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Max Verstappen

Vuelta más rápida: Lewis Hamilton en 1’22″746

Campeonato de pilotos: 1 Hamilton 164 puntos; 2 Bottas 117; 3 Verstappen 110; 4 Stroll 57; 5 Norris 57; 6 Albon 48; 7 Leclerc 45; 8 Gasly 43; 9 Sainz 41; 10 Ricciardo 41

Campeonato de constructores: 1 Mercedes 281 puntos; 2 Red Bull 158; 3 McLaren 98; 4 Racing Point 82; 5 Renault 71; 6 Ferrari 61; 7 AlphaTauri 47 ; 8 Alfa Romeo 2; 9 Haas 1; 10 Williams 0

Superbike, Teruel

Segundo round consecutivo en la pista de Aragón y esta vez con un nuevo vencedor, Michael Ruben Rinaldi con una Ducati privada logra poner a raya nada menos que Jonathan Rea, a quien vence por un margen de casi seis segundos y por poco más de diez a la Ducati de Chaz Davies en tercer lugar, mientras que Scott Redding en la segunda Ducati oficial solo recogió una victoria en la carrera Superpole, un tercer lugar en la carrera 2 y en la carrera 1 quedó fuera de los 10 primeros, quejándose de las regulaciones de su moto, que a su decir no le permitieron hacer nada mejor que eso, no obstante Rinaldi con una moto “clientes” logró un tercero, un primero y un segundo lugar.

Hay muchas Ducati en los primeros lugares de las tres mangas del pasado fin de semana y una sola Kawasaki, la de Rea, si dos más dos son cuatro entonces quiere decir que la diferencia no la hace la moto sino el piloto, en este caso Jonathan, pues los pilotos Ducati o no encuentran una puesta a punto adecuada, o no son constantes, o no saben aprovechar los errores e los demás, o simplemente no son tan rápidos, entonces aparte de construir una moto hermosa y rápida, Ducati debería buscar un piloto a la altura de sus máquinas, tal vez al mismísimo Rea, aunque Jonathan ya firmó por tiempo indefinido con Kawasaki.

Carrera Superpole: 1- Scott Redding; 2- Jonathan Rea; 3- Michael Rinaldi; 4- Alvaro Bautista; 5- Chaz Davies; 6- Alex Lowes; 7- Toprak Razgatlioglu; 8- Leon Haslam; 9- Tom Sykes; 10- Michael Van Der Mark

Carrera 1: 1- Michael Ruben Rinaldi; 2- Jonathan Rea; 3- Chaz Davies; 4- Michael Van Der Mark; 5- Toprak Razgatlioglu; 6- Alex Lowes; 7- Leon Haslam; 8- Eugene Laverty; 9- Federico Caricasulo; 10- Tom Sykes

Carrera 2: 1- Jonathan Rea; 2- Michael Ruben Rinaldi; 3- Scott Redding; 4- Leon Haslam; 5- Alex Lowes; 6- Michael Van Der Mark; 7- Toprak Razgatlioglu; 8- Loris Baz; 9- Federico Caricasulo; 10- Garrett Gerloff

Campeonato Pilotos SBK 2020: 1- Jonathan Rea 243 puntos; 2- Scott Redding 207; 3- Toprak Razgatlioglu 147; 4- Chaz Davies 141; 5- Michael Van Der Mark 133; 6- Michael Ruben Rinaldi 131; 7- Alex Lowes 127; 8- Alvaro Bautista 83; 9- Loris Baz 76; 10- Leon Haslam 75

Campeonato Constructores SBK 2020: 1- Kawasaki 269 puntos; 2- Ducati 245; 3- Yamaha 185; 4- Honda 116; 5- Bmw 66; 6- Aprilia 4

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio