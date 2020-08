Fabio Quartararo repite en Jerez de la Frontera, Marc Márquez corre contra el tiempo

En el Gran Premio de Andalucía Quartararo logró la pole position y la victoria, demostrando una desconcertante superioridad sobre sus rivales. Marc Márquez no compitió, por lo tanto todo fue más fácil para “El Diablo”

MotoGP

Van dos de dos para Fabio Quartararo en este inicio de temporada, en la segunda carrera del año en Jerez de la Frontera que esta vez se llama Gran Premio de Andalucía, logró la pole position y la victoria de forma neta, demostrando una desconcertante superioridad sobre sus rivales. Obviamente Marc Márquez no compitió y por lo tanto todo fue más fácil para “El Diablo”, sin embargo aún no está escrito todo, Márquez podría regresar en Brno no obstante el Dr. Mir dijo que necesita más tiempo para curarse. La parrilla de salida del domingo pasado fue la siguiente:

1 – Fabio Quartararo YAM 1:37.007; 2 – Maverick Viñales YAM 1:37.102; 3 – Francesco Bagnaia DUC 1:37.176; 4 – Valentino Rossi YAM 1:37.342; 5 – Miguel Oliveira RED 1:37.344; 6 – Franco Morbidelli YAM 1:37.412; 7 – Jack Miller DUC 1:37.423; 8 – Takaaki Nakagami LCR 1:37.464; 9 – Brad Binder RED 1:37.596; 10 – Joan Mir SUZ 1:37.600; 11 – Danilo Petrucci DUC 1:37.906; 12 – Pol Espargaró KTM 1:40.277; 13 – Cal Crutchlow HON; 14 – Andrea Dovizioso DUC; 15 – Johann Zarco DUC; 16 – Aleix Espargaró; 17 – Iker Lecuona KTM; 18 – Tito Rabat DUC; 19 – Bradley Smith APR; 20 – Alex Rins SUZ; 21 – Alex Márquez HON; 22 – Marc Márquez HON sin tiempo.

Marc Márquez intentó calificar la moto pero el dolor en el brazo operado no se lo permitió, así que tuvo que acumular su segundo cero consecutivo de cara al campeonato, mientras que Quartararo arrancó desde la pole y repitió el mismo guión de la semana pasada, de ahí hasta la meta; Viñales se acercó a Fabio en la largada pero no lo pasó, luego perdió la plaza con Valentino, proceden Quartararo, Rossi, Viñales, Miller y Bagnaia, caen Oliveira (en la largada) Lecuona, Aleix Espargaró, Miller, Petrucci, Binder, Bagnaia funde el motor, Viñales se va derecho, reingresa y a dos vueltas del final pasa a Rossi que ya no tiene neumáticos, dos vueltas más tarde Quartararo gana por amplio margen.

Rossi aguantó por toda la carrera los ataques de Viñales, las modificaciones hechas a la suspensión de su M1 funcionaron y en una carta reclamó a Yamaha que deberían escuchar más sus consejos técnicos, pero él y Viñales perdieron teniendo motos oficiales, tres motores Yamaha se han roto en las dos últimas carreras, Bagnaia pudo llegar segundo pero su motor cedió, Dovizioso estuvo lento todo el fin de semana, Alex Márquez decepcionó de nuevo, Miller volvió a cometer un error de los suyos y Marc lo intentó pero tuvo que rendirse; podría regresar en Brno, pero sería aún riesgoso. A continuación los resultados del GP de Andalucía:

1 Fabio Quartararo, 2 Maverick Viñales, 3 Valentino Rossi, 4 Takaaki Nakagami, 5 Joan Mir, 6 Andrea Dovizioso, 7 Pol Espargaró, 8 Alex Márquez, 9 Johann Zarco, 10 Alex Rins, 11 Esteve Rabat, 12 Bradley Smith, 13 Cal Crutchlow. Todos los demás retirados.

El campeonato va de la siguiente manera:

1 Fabio Quartararo 50; 2 Maverick Viñales 40; 3 Andrea Dovizioso 26; 4 Takaaki Nakagami 19; 5 Pol Espargaró 19; Valentino Rossi 16; Jack Miller 13; Johann Zarco 12; Alex Márquez 12; Franco Morbidelli 11.

Próxima carrera: Brno, 8 de agosto del 2020, Gran Premio de la República Checa.

Nascar

En la última carrera del jueves 23 de julio del 2020 en el Kansas Speedway, Denny Hamlin logró su quinta victoria en la temporada 2020; el piloto del equipo Gibbs se peleó la victoria con Kevin Harvick pasándolo a 13 vueltas del final, después de un fin de semana difícil en el cual había terminado contra las barreras en la carrera anterior en Texas. El resultado fue el siguiente: 1 Denny Hamlin-Toyota Camry, 2 Brad Keselowski-Ford Mustang, 3 Martin Truex Jr.-Toyota Camry, 4 Kevin Harvick-Ford Mustang, 5 Erik Jones-Toyota Camry.

Fórmula Uno

Continuación del argumento entre Luis Hamilton y Bernie Ecclestone acerca del racismo:

Bernie Ecclestone: No soy racista y tú eres afortunado, pudieras empezar haciendo público a las personas que el que no es blanco trabaja en los equipos y se le dan las mismas oportunidades. Lewis, has dicho que soy un ignorante y sin instrucción… tengo tu mismo nivel de estudio. Por lo menos yo tenía un motivo, iba a la escuela durante la Segunda Guerra Mundial, no siempre en las mejores condiciones, abandoné los estudios a los 16 años para ponerme a trabajar, soy hijo de un pescador.

Eres afortunado, porque si yo hubiera tenido una instrucción adecuada tal vez la Fórmula Uno no habría sido como fue para que tú te beneficiaras como lo has hecho, obtuve beneficios pero también hacía dinero antes de estar en F1, cuando ganes otro campeonato será por tu talento, por estar en el momento justo en el lugar justo, como las personas de mayor éxito has tenido algo de suerte y has trabajado duramente, pero eres un piloto y una persona especial, no pienses en el color de tu piel, piensa en cuál es el color de tu mente, todos somos humanos con los mismos gestos, tenemos que pensar de la misma manera, no envidiar a los demás, sólo mejorar y seguir el paso, todos tenemos algo diferente de los demás.

En cuanto a mis sentimientos por la sociedad negra, saqué la F1 de Sudáfrica después que un sudafricano blanco mató a un periodista negro por sus comentarios. En una carrera me asignaron un chofer, estaba con Jochen Rindt dirigiéndome a la pista, un hombre negro caminaba por la calle, el chofer blanco abrió la ventana y con un bastón le pegó al hombre y lo hizo caminar a un lado de la calle; le grité que detuviera el auto, Jochen y yo sacamos del auto al chofer y agarramos al hombre, lo montamos en el carro y lo llevamos a un lugar seguro. Casi me arresta la policía, expliqué los hechos pero no querían entender, pasó así, tuve muchos otros incidentes como este, la vida no es justa, debemos instruir a los jóvenes.

Es así como Bernie Ecclestone, ex propietario de la F1 y a sus casi 90 años de edad respondió a los insultos de Lewis Hamilton, a quien protegió y ayudó a llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial desde que este militaba en el karting.

