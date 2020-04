El mundo de la combustión interna en pausa forzada y el adiós a Sir Stirling Moss

Cuatro veces vice campeón del mundo de F1, ganador de la Targa Florio, las 12 horas de Sebring, los 1000 Kms. del Nurburgring y el Gran Premio de Venezuela

Murió un Campeón sin corona, Stirling Moss

El domingo 12 de abril falleció a los 90 años Sir Stirling Moss, as del volante quien fuera compañero de equipo de Juan Manuel Fangio en la Mercedes, cuatro veces vice campeón del mundo de F1, ganador de la Targa Florio, las 12 horas de Sebring, los 1000 Kms. del Nurburgring y el Gran Premio de Venezuela entre otras carreras, ganó 194 de las 497 en las que participó y fue el mayor ganador de grandes premios sin haberse convertido en campeón del mundo, nació en Londres el 17 de septiembre de 1929 y se le considera uno de los más grandes de todos los tiempos, un campeón sin corona. Paz a su alma.

Fórmula 1 a puertas cerradas

Ross Brown, responsable deportivo de la FIA, dijo que la Fórmula 1 podría empezar el campeonato 2020 a puertas cerradas si la situación de la pandemia no mejora, se reduciría el número de carreras, se correrían tres fines de semana seguidos con un cuarto de pausa, solo habría dos días de actividades, sábado y domingo sin las prácticas del viernes, se usarían vuelos chárter donde viajaría el personal de todos los equipos y se llevarían directamente a la pista después de haber tenido su chequeo médico, sin que tuvieran ningún contacto con nadie fuera del autódromo y los medios de transporte públicos. Suena irreal pero las circunstancias obligan, al no haber público los organizadores no tendrían ganancias, pero Liberty Media podría darles un aporte económico.

Fórmula 1 virtual, la opción del momento

En la última carrera virtual de F1 el ganador fue Charles Leclerc, pero durante algunas vueltas en segundo lugar estuvo su hermano menor Arthur, quien aparte de pertenecer al Ferrari Drivers Academy, corre en Fórmula 4 con excelentes resultados y en un futuro sería posible verlo en F1, tal vez como compañero de equipo de Charles en Ferrari, pues éste está contratado por el equipo italiano hasta el 2024, teniendo en cuenta que Vettel está al final de su carrera, si Arthur lo hace bien en F4, ya podría tener puertas abiertas muy por lo alto. Veremos dos Leclerc en la Ferrari?

Fórmula Indy

El calendario de la F-Indy ha sido modificado de nuevo, la primera carrera sería el 6 de junio en Texas, seguida por: 21 de junio Road América; 27 de junio Richmond; 4 de julio Indy Road; 12 de julio Toronto; 17 de julio Iowa 1; 18 de julio Iowa 2; 9 de agosto Mid-Ohio; 16 de agosto Indy Quali; 23 de agosto Indy 500; 30 de agosto Gateway; 13 de septiembre Portland; 19 de septiembre Laguna Seca 1; 20 de septiembre Laguna Seca 2; 3 de octubre Indy Road 2; 10 de octubre Eventual recuperación de Indy 500; TBA – Saint Petersburg.

WEC

El WEC dará inicio a la temporada 2020 el 15 de agosto con las 6 horas de Spa, seguida por las 24 horas de Le Mans el 19-20 de septiembre y culminando con las 8 horas de Bahréin el 21 de noviembre, mientras que la temporada 2021 empezará en marzo del año próximo, volviendo a ser un campeonato disputado en un año solar.

Mercedes, Brembo y Ferrari en la beneficencia

La Mercedes F1 anunció que comenzarán las entregas de ventiladores a los hospitales del Reino Unido, los cuales fueron construidos por equipos de F1 que adhieren a la iniciativa Proyecto Pitlane, del cual forman parte los equipos con sede en Inglaterra, para combatir la pandemia del Coronavirus. El gobierno británico pidió 10.000 de estos artefactos y aumenta la demanda en todo el mundo.

Ferrari reunió más de un millón de euros entre su clientes que participan en el Ferrari Cavalcade para donarlos al Ente Sanitario de Módena, por cada euro donado por cliente la Ferrari dona la misma cifra a esta misma entidad, algo así como una carrera de donaciones donde todos tienen que llegar empatados, igualmente el fabricante de frenos Brembo donó un millón de euros para la investigación contra el coronavirus.

La Motonáutica llora a Tullio Abbate

El coronavirus se llevó a una leyenda de la motonáutica, el Enzo Ferrari de las lanchas, Tullio Abbate, quien a los 75 años murió en el hospital San Rafael de Milán por el covid-19, Abbate había sido navegador y luego piloto de lanchas de carrera para luego convertirse en constructor, sus lanchas eran como un Lamborghini para el agua, rápidas, hermosas y exclusivas.

Un status symbol que era deseado y adquirido por gente como Carolina de Mónaco, Ayrton Senna, Maradona, Sylvester Stallone, Bjorn Borg y tantas otras celebridades que además podían ordenar su lancha con el motor de su preferencia, como Ferrari, Lamborghini, Porsche o cualquier otro que fuera adecuado a semejante joya. Deja una esposa, cinco hijos y gran cantidad de victorias y trofeos.

Breves del motociclismo

Fausto Gresini, titular del equipo de MotoGP Gresini Racing y bicampeón mundial en 125, hizo una importante donación al Hospital San Pier Damiano de Faenza, para así permitir a este centro comprar un nuevo respirador pulmonar, contribuyendo a la lucha contra el covid-19.

Casey Stoner declaró que se encuentra enfermo, que su dolencia de extenuación crónica ha empeorado y que ahora afecta su memoria, puesto que no recuerda nada de su época en el motociclismo y otras cosas más, no puede conducir una moto o un gokart pues el esfuerzo lo obliga a mantenerse una semana o más en reposo.

Ya la dolencia se había manifestado cuando estaba en Ducati, vomitaba después de las carreras y tuvo que desertar varias, era una reacción a la lactosa, pero no se sabía lo que era en verdad hasta el día de hoy. Sus médicos están buscando un tratamiento para que Casey pueda volver a tener una vida normal.

Andrea Iannone fue descalificado por 18 meses por la Federmoto Internacional a causa de consumo no intencional a través de alimentos de Dronostalone, un esteroide prohibido. Iannone no podrá correr desde el 17 de diciembre del 2019 hasta el 16 de junio del 2021, su abogado Antonio de Rensis apelará al TAS, Tribunal Arbitral du Sport, para una reducción de la pena.

