Doblete de McLaren en Monza

Daniel Ricciardo y Lando Norris hacen el 1-2, Verstappen y Hamilton se estrellan

F1

Una carrera algo atípica para lo que estábamos acostumbrados, Daniel Ricciardo arranca desde la segunda casilla y toma inmediatamente la delantera por delante de Verstappen, mientras Hamilton y Norris se pelean por el tercer lugar, tres curvas después el fantástico Giovinazzi, que había logrado adelantar a Carlos Sainz, se toca con este y rompe su alerón, teniendo que reingresar a los Pits. Valtteri Bottas había logrado la pole position, pero arrancó en último lugar ya que tuvo que cambiar el motor de su auto.

Los dos Ferrari se mantuvieron quinto y séptimo durante la primera vuelta con checo Pérez en medio de los dos, el cual fue penalizado de dos posiciones en la parrilla de salida, en la vuelta 12 Norris logra superar a Hamilton apoderándose del tercer lugar, a lo que el campeón del mundo trató de responder, sin éxito, pues el McLaren tiene el mismo motor Mercedes pero en ese punto resultó ser más veloz.

En la vuelta 15 Ocón se golpea con Vettel al superarlo, en la vuelta 24 Max Verstappen entra a cambiar cauchos pero su equipo se tarda una eternidad, en la vuelta 26 entra Hamilton, que mientras tanto había vuelto a superar a Lando Norris y al salir de pits queda detrás de este, pero por delante de Max Verstappen, el cual trata de superar al británico por fuera en la primera chicana después de la recta, ocasionando un choque en el cual su Red Bull queda encima del Mercedes y su rueda trasera izquierda toca peligrosamente el casco de Hamilton, el cual se salva de algo mucho más serio gracias a la toma de aire de su auto y al Halo, que evitaron que la rueda le aplastara la cabeza.

De nuevo Max Verstappen se deja dominar por su excesiva agresividad y falta de consideración hacia sus colegas pilotos, por lo cual los comisarios le propinaron una penalidad de tres posiciones en la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de Sochi. Al bajarse del auto el holandés ni siquiera se detuvo a cerciorarse de las condiciones físicas de Hamilton, acusándolo de haberlo empujado hacia fuera, a lo que Hamilton respondió: “Max es un oportunista, sabía que en ese punto habríamos chocado, continuó acelerando y quedó sobre mi cabeza, había dejado espacio interno para Verstappen, estaba tomando la curva uno y dos y él evidentemente perdió el control y salió volando, es una lástima porque estaba haciendo una buena carrera”.

Verstappen le responde: “Lewis me empujó hacia la izquierda frenando antes de la curva, sabíamos que íbamos a llegar muy cerca en la curva uno, no había margen para hacer la curva y él me empujó contra el morrillo, por lo tanto el auto se levantó, es una lástima pero hacía falta la colaboración de ambos para hacer la curva, no estoy molesto, así son las carreras, serán los comisarios quienes decidirán.

Ricciardo por su parte dominó la carrera de principio a fin, a excepción de cuando hizo el Pit-stop, esta es su primera victoria desde que está en McLaren y la octava en su palmarés personal; extrañamente en Monza los dos McLaren tenían más velocidad de punta y aceleración que los Mercedes y los Red Bull.

En el reinicio de la carrera, después del safety-car por el accidente de Hamilton y Verstappen, es Lando Norris quien pasa a Charles Leclerc y ocupa la segunda posición hasta el final de la carrera, por su parte Valtteri Bottas logró remontar hasta la cuarta posición, habiendo arrancado último por haber cambiado su motor, pero Checo Pérez recibió una penalidad de dos posiciones, por lo que Bottas subió al tercer lugar, mientras Leclerc y Sáinz quedaron en cuarto y sexto lugar respectivamente.

Siguen en orden Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell, Esteban Ocón, Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Robert Kubica y Mick Schumacher. Los retirados son: Nikita Mazepin, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Pierre Gasly. Yuki Tsunoda no arrancó.

En el Campeonato de Pilotos en primer lugar está Verstappen seguido por Hamilton, Bottas, Norris, Pérez, Leclerc y Sáinz, mientras que en el Campeonato de Constructores Mercedes lidera por delante de Red Bull, McLaren y Ferrari.

MotoGP

Emocionante carrera la que se disputó en el Motorland de Aragón, las últimas tres vueltas fueron de Premio Oscar, Marc Márquez y Francesco Bagnaia tuvieron un duelo épico en el cual el español de la Honda pasó siete veces al italiano de Ducati, a lo cual éste respondió volviéndolo a pasar. En la última ocasión Márquez se fue de largo e hizo una excursión fuera de la pista, para reingresar a una distancia de Bagnaia que ya no le permitía alcanzarlo, por lo cual el Ducatista quedó en primer lugar, en segundo lugar Márquez, en tercer lugar Joan Mir, en cuarto lugar Aleix Espargaró, en quinto lugar Jack Miller y el líder del mundial Quartararo en octavo lugar.

En la parrilla de salida los dos primeros lugares los ocupaban las Ducati oficiales de Bagnaia y Miller, seguidas por la Yamaha de Quartararo. En la largada las tres primeras Ducati salieron adelante, pero antes de completar la primera vuelta ya Marc Márquez estaba en los talones de Bagnaia, posición en la que concluyó la carrera, demostrando al contrario de lo que muchos esperaban que está recuperando su forma física y su velocidad.

Salvador Fazio