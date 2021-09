Conor McGregor invita a Machine Gun Kelly a su próxima pelea tras un altercado

Tras el altercado que Conor McGregor y Machine Gun Kelly tuvieron en los MTV VMAs 2021, la estrella de la UFC invita a MGK a su próxima pelea.

El domingo 12 de septiembre se llevó a cabo la 40º edición de los MTV Video Musica Awards en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Aunque la gala contó con grandes momentos, quienes realmente se llevaron la noche fueron Machine Gun Kelly y Conor McGregor, quienes protagonizaron una pelea en la alfombra roja del evento.

Según informaron fuentes relacionadas con la situación, el campeón de pesos ligeros de la UFC le pidió una fotografía a MGK, pero este se negó. La situación se intensificó cuando el rapero empujó a Notorious, quien se tambaleó y derramó su bebida.

Para evitar que las celebridades se fueran a los golpes, Megan Fox, novia de Machine Gun Kelly, se interpuso entre ellos mientras el equipo de seguridad intentaba detener a Conor.

Conor McGregor invita a Machine Gun Kelly a su próxima pelea

Horas después del altercado, McGregor reveló para Entertainment Tonight que no había pasado “absolutamente nada” y que “ni siquiera” conoce a MGK, que lo único que sabe de él es que está con Megan Fox.

Dicho esto, todo parece indicar que el problema quedó atrás. De hecho, al ser cuestionado nuevamente sobre la situación mientras abandonaba su hotel en la ciudad de Nueva York, el irlandés invitó al artista a su próxima pelea.

“Solo iba a pasar un buen rato, ¿sabes a qué me refiero? Eso es todo. ¡Todo amor, todo amor! Todo está bien. [MGK] Ven a mi próxima pelea y mírame pelear en cualquier momento. No hay problema. Todos son más que bienvenidos a venir a mis peleas o asistir a los shows”, expresó McGregor, agregando, nuevamente, que no sabe quién es MGK.

“Ni siquiera conozco al chico. ¿Quién es él? Me dicen que ha estado en las peleas, Megan ha estado en las peleas durante años, así que conozco a Megan. A él no lo conozco. Pero no hay problema. Ven a las peleas”, finalizó.