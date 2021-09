Venezuela: Seamos + Positivos

Iraida Villasmil

La verdad es que yo también, muchas veces, me siento como tú. Saturada de todos estos mismos temas políticos; me canso de leer redes de todo tipo, las de aquí, las de allá; de vivir también la manipulación que existe de lado y lado, de hablar con gente de aquí y de allá. En fin!!… Lo que está pasando en el país es agobiante y agotador. Y te confieso también, que a pesar de mi aguante político de tantos años de lucha, hay puntos en que, el cansancio me vence también.

La realidad nacional es tan difícil, que sin duda alguna nos invade una especie de «pesimismo colectivo» el cual nos impide, alimentado además por la tiranía a, entre otras cosas, darnos la oportunidad de vislumbrar en toda su extensión el bosque en el cual estamos inmersos y el rumbo que necesariamente debemos tomar.

Lamentablemente esta situación de apatía e inercia en la cual nos encontramos actualmente, obstaculiza el chance de amalgamar las fuerzas y el espíritu de esperanza que nos impulse a cruzar el empinado camino para conquistar una de las cimas, que componen la sierra entera de un país, que espera con ansias, ser rescatado de este estado de miseria y corrupción.

Tampoco se trata de tener un positivismo romántico. ¡NO! Lo que deseo transmitirte es, la imperiosa necesidad de que juntos podamos sacar, de estas realidades tan complejas, un sentido de la oportunidad de este momento, muy diferente a los del pasado, apoyados en una firme comunidad internacional, y darnos la posibilidad de mirar el cambio como un instrumento posible de ALCANZAR.

Sin duda, muchas son las cosas que han sucedido y se han combinado como una «tormenta perfecta» para postrar nuestro ánimo y el sentido de la lucha constante y firme, que nos pueda proveer la llave precisa para abrirnos las puertas de poder emprender la conquista por un nuevo País.

Estamos en el tiempo de la oportunidad exacta y del compromiso cierto de evitar errores.

Ojalá todos los venezolanos asumamos que en nuestras manos está la posibilidad de salir de este desgobierno, de esta pesadilla, que sumergió a nuestro país en un mar de miseria y desesperanza.

Si bien es cierto que la pandemia ha empeorado nuestra ya dramática situación, no es menos cierto la incidencia que ha tenido nuestra propia actitud, pretendiendo que otros resuelvan nuestros problemas. Esa eterna búsqueda de un mesías o culpable.

Pero ni hablemos los zulianos, que tenemos tantos motivos para sentirnos afectados y desencantados; frente a un Estado que lo tuvo todo, lo dio todo y ahora está destruido, por los cuatro costados.

Yo te quiero decir a ti hoy, que tengamos proyección positiva frente al futuro, porque por muy oscuro que veamos el camino, no tengamos dudas en avanzar y buscar la claridad.

Esta difícil encrucijada me recuerda un poco al Bolívar soñador y estratega, de esa lucha independentista que logró despertar la fuerza y la esperanza y con su liderazgo preciso para transformar a un grupo de venezolanos descamisados y descalzos, en un ejército libertario que logró la hazaña de cruzar la Sierra Nevada, para convertirse en la indiscutible referencia y figura de los ejércitos aguerridos de esos tiempos de lucha independentista de nuestra América.

Te invito, a pensar y emular a en esos soldados, que no podían ver otra cosa sino las montañas y más allá la cima, y que por muy empinado y frío que se viera el panorama, tuvieron la visión y se atrevieron avanzar por su sueño libertario.

Levantemos la santamaría de ese rincón donde tenemos guardada la fe y el optimismo, y empecemos a mirar las cosas con un sentido de esperanza y a darnos la mano para que, de alguna manera, podamos decir al unísono: vayamos hacia adelante porque lo Mejor está por Venir!!…conquistemos pues, la primera cima.