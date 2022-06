Venezuela en cifras

Llegan a mis manos tres encuestas que fotografían a Venezuela en el primer semestre del 2022: Meganalisis, Delphos y Datincorp han publicado sus resultados y están circulando en medios de comunicación y redes sociales. Todas lucen serias y cuando comparamos las tres, nos damos cuenta de que hay muchas coincidencias, lo que nos hace considerar los resultados como aceptables. Tataré en las próximas líneasde analizarlas y expresar mis opiniones para que al final cada quien saque sus propias conclusiones.

Las tres encuestas coinciden con la percepción mayoritaria de los venezolanos sobre la mejoría que hay en los diferentes sectores que afectan la calidad de vida, principalmente el económico, este tímido resultado está atribuido a los empresarios, especialmente a los nuevos emprendimientos que junto a la apertura del Gobierno, están dando resultados positivos; sin embargo, llama la atención que solo un 20 % responde tener un trabajo formal, hay un 80 % de venezolanos jubilados, desempleados y trabajando por cuenta propia, la interrogante ante a esta realidad es saber cómo se está produciendo el dinero para que la economía tengas estos signos de recuperación, interrogante que ninguna las tres encuestas responden.

Un amigo que maneja el tema me comentaba en días pasados que esta percepción de mejoría económica es lógica y razonable porque era resultado de comparar un país en el que los años anteriores había tocado fondo producto de una economía de extremos controles y alta conflictividad, a una nueva caracterizada por apertura, desmontaje de controles y sobre todo, permisividad en el uso transaccional de monedas extranjeras, principalmente el dólar, lo que hace evidente estos resultados, pero que no significaban nada más que eso.

Venezuela, según la CEPAL, contrajo su Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años en casi un 70 %, revertir esto en una fórmula simple tardaría muchos años y quizás décadas, considerando además que para lograrlo será necesario un plan económico enmarcado en un plan país a largo plazo en donde todos los sectores estén involucrados y trabajando en función de ello, realidad esta que dista mucho de los resultados arrojados en estas encuestas:

El 70 % delos encuestados, no cree que el Gobierno pueda solucionar los problemas, el 70 % no cree en los líderes y organizaciones políticas de la Oposición, el 80 % no le tiene confianza al órgano de supervisión electoral, ninguna institución, ni siquiera la iglesia, que siempre era bien vista, supera el 20 % de confianza.