Un detalle sobre Rosales con las mafias gasolineras y la relación DEA-Guaidó-Garófalo

Por: Gian Carlo Di Martino

1.- El Método Maduro… El éxito del combate a la pandemia en Venezuela se puede constatar por un hecho evidente: el silencio de la oposición terrorista. Sabemos que cuando los enemigos del pueblo se pronunciaban con respecto al covid-19, lo hacían solo para intentar destruir al Gobierno bolivariano. Al menor detalle, atacaban, nunca pensaban en la salud de la población, no les interesaba, sino en arremeter en contra del presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, ahora ni mencionan la palabra coronavirus.

Podría citar uno a uno los actos criminales que ejecutaron los terroristas de Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, para que la gente muriera infectada y así poder acusar al Presidente de incapaz, pero me voy por lo positivo.

Prefiero aprovechar estas cortas líneas, para destacar que el máximo líder de la revolución bolivariana les dio una lección, tanto a esos criminales como al mundo entero con el 7×7 o el Método Maduro: Siete días de cuarentena radical y siete de flexibilización.

Hoy por hoy, los resultados hablan por sí solos. Fueron tan efectivas las acciones en contra del coronavirus en la Patria de Bolívar, que el Presidente, con el Sistema Nacional de Prevención, le taponó la boca a los más grandes enemigos de Venezuela.

2.- Armas nucleares… Tras las afirmaciones del presidente de EE. UU., Joe Biden, de declarar a Colombia como aliado no miembro de la OTAN, el senador de ese país, Iván Cepeda, envió una carta al presidente Iván Duque para solicitar la aclaratoria sobre si la nación neogranadina almacenará armas nucleares y biológicas de Estados Unidos.

No sé si Duque responda, pero tengan la seguridad de que, si los norteamericanos se lo piden, lo hará. En Colombia, lamentablemente para el pueblo neogranadino, mandan los estadounidenses. Y eso lo sabe el congresista Cepeda. Iván Duque y Alvaro Uribe Vélez convirtieron el narcoterritorio santandereano en una colonia de los EE. UU.

Sabemos también que ni a los norteamericanos le valen nada las leyes internacionales y, ni a Duque ni a Uribe, les valen nada las leyes colombianas. Ellos las manejan a su antojo a través del dinero y del terror como buenos narcoparacos.

3.- Los 100 días de gobierno opositor en Maracaibo y Zulia… Este señor, el alcalde Rafael Ramírez, se volvió pura pose. Quedó en la recolección de basura; más allá de este servicio que no niego sea importante, el resto de su gestión está totalmente paralizada.

Solo cuenta con el beneficio que todavía le proporcionan los periodistas e influencers amigos por los medios de comunicación y las redes sociales, hablando de una labor invisible, porque el pueblo no la ve ni la siente por ningún lado.

Y desde el punto de vista regional, debo decir que el exconvicto Manuel Rosales, pareciera que no recuerda que asumió la Gobernación de Zulia, aunque ¡ojo!, hablamos de un hampón. Rosales no está haciendo nada por la gente, pero anda en la calle en algo.

A veces pienso que busca financiamiento para la campaña electoral presidencial de 2024. Algunos le están proponiendo de candidato, por lo que no se descarta que necesite nuevamente de los «buenos oficios» de su presidente Guaidó, para que saque el dinero de la empresa Monómeros como hicieron cuando los comicios de noviembre de 2021.

Pero en cuanto a resultado de gestión como tal, no tiene; la realidad en Zulia es que solo se respira el alivio que se produjo tras la flexibilización de las exitosas medidas que aplicó el presidente Nicolás Maduro con el Sistema Nacional de Prevención, para enfrentar el covid-19.

4.- Trampas electorales… El senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar, dijo que les robaron más de 300 mil votos en las recientes elecciones legislativas. Y si se descuidan, pierden las presidenciales.

Les recuerdo que el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía colombiana, anunció que su país recibirá apoyo del FBI para identificar a los responsables de los ataques cibernéticos que se han presentado en algunas entidades y, eso, a mi juicio, es una excusa para que los norteamericanos participen y manipulen los próximos comicios a favor de su borrego, Iván Duque. Lo dije y lo repito, la trampa está montada: si se descuidan, Gustavo Petro llega detrás de la ambulancia.

5.-Narcoselfis… Inicialmente el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y después el presidente de la legítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, demostraron que los terroristas que se dan a la tarea de señalar a otros sin pruebas de narcotraficantes en Venezuela, son los que verdaderamente se abrazan y cantan con los capos de la droga.

Cabello y Rodríguez presentaron las evidencias tras informar sobre la detención en Cartagena, Colombia, de Biagio Garófalo, ítalo-venezolano financista de la oposición nacional buscado en 193 países, tras una denuncia de España por el delito de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

Mostraron una gran cantidad de publicaciones fotográficas y un video de Garófalo con los pseudo líderes de la oposición venezolana: Juan Guaidó, Julio Montoya, Henrique Capriles, Marco Aurelio Quiñonez, Ismael García, entre otros bandidos.

Aunque a Guaidó ya lo habíamos visto en selfis con el grupo paramilitar Los Rastrojos al cual le ofreció un corredor en la frontera para que pudiera seguir traficando con droga, además, es amigo de Alvaro Uribe e Iván Duque, dos grandes narcoparacos de Colombia.

De la misma forma, recordemos las denuncias del diputado de la AN, José Brito, según la cual, Monómeros, una empresa que Iván Duque le robó a Venezuela en complicidad con «el interino», se convirtió en procesadora de Urea, químico requerido para el procesamiento de cocaína en Colombia.

Lo que ocurre con «el autoproclamado» es que como tiene cara de bobolongo, se le ha hecho un gran favor llamándolo imbécil, diciendo que es la nada, que es presidente de Narnia. Pero Guaidó es un perfecto criminal, conspirador, terrorista, asesino, ladrón, cuyos vínculos con el narcotráfico están totalmente evidenciados, solo que lo ayuda su cara y pose de estúpido. ¿Pero cuánta gente no ha muerto en este país por la violencia y las intentonas golpistas de ese hampón?

Su fortuna. ¿De dónde sale su fortuna? ¿De dónde saca el dinero para organizar los golpes de estado, para financiar las campañas electorales, como la que hizo con el exconvicto Manuel Rosales a la gobernación de Zulia, por ejemplo? Obviamente que del robo de Citgo, de Monómeros, y del narcotráfico.

Por eso, la mayoría en Venezuela exige cárcel para ese forajido, que se haga justicia. Que vaya preso, de cualquier manera, si le meten todos los años del mundo, no paga tantos crímenes y desafueros cometidos en contra del pueblo venezolano.

6.- Alvaro Uribe Vélez justificando la derrota… Por ahí en las redes sociales me encontré con este tuit del narcoparaco mayor de Colombia, del ideólogo del desmembramiento con moto sierras: «Completamos 45 días de volanteo en las calles de Colombia. Muchas gracias a los colombianos que me han permitido interlocutar en la libertad de las calles. Mi respeto a quienes han discrepado y mi corazón tranquilo por no haber respondido un solo insulto».

Leo ese tuit y entre más lo leo, más recuerdo al presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, hablando de estos narcoparacos de la oligarquía santandereana, cuando dijo que provoca apretarle los cacheticos chuqui chuqui chuqui, pero son unos diablos, y yo le agregaría que son tremendos hampones, ladrones, asesinos, criminales, narcotraficantes.

Perdieron porque la gente se cansó de ser gobernada por narcotraficantes y paramilitares. De la matanza de líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Se cansaron de las mentiras del Palacio de Nariño, de ser los mayores productores de cocaína del mundo, de ser el hazmerreír en el orbe a través de los discursos sin fundamento ante los organismos multilaterales por pate de sus narcogobernantes, de ser serviles a los norteamericanos, de ser colonia del imperio, de que los soldados de las bases militares estadounidenses que tienen en su país, les violen las mujeres en sus narices.

Se cansaron de una justicia comprada por Uribe y su mascota, Iván Duque; de la violencia, de que con estos hampones al frente del narcogobierno, nunca podrán obtener la paz. Matan a quienes la proponen. Así han asesinado a muchos ex miembros de la Farc, que estamparon su rúbrica en Cuba en el marco de un diálogo que buscaba frenar la violencia colombiana.

Por eso resultaron derrotados, por eso y toda esa miseria que viven en carne propia las personas más vulnerables, pero que no dice en ningún tuit ni en ninguna parte un criminal como Uribe Vélez.

Un detalle sobre Rosales con las mafias gasolineras

Este hampón, según informaciones de prensa, dijo que, luego de asumir la Gobernación le preguntaron que si se iba a quedar con el control de algunas estaciones de servicio porque eso generaba mucho dinero y él, echándoselas de honrado, supuestamente rechazó la delictiva oferta. Dijo que no.

Tal aseveración debe ser investigada. Yo no creo en Rosales, pero como actualmente el robo de ese granuja está con Guaidó en Monómeros, es probable que diga la verdad, que por los momentos no le interese el dinero de la Gobernación ni las triquiñuelas en Zulia como en su gestión anterior.

Pero lo más importante es que siendo así, ese delincuente debe saber quién o quiénes le hicieron la proposición. De todos modos, lo que sí está claro es que los que le plantearon la propuesta a él lo conocen de sobra, sino, obviamente que no le colocan sobre la mesa semejante oferta.

Rosales después declaró que este año se resolvía el problema de la gasolina. ¿Tiene algo entre manos? Nunca olvidemos quién es ese bandido, cómo infiltró un evento del presidente Hugo Chávez en el municipio Mara de Zulia, cómo robó la primera vez en la Gobernación y después en la Alcaldía con Eveling de Rosales. Siempre atentos cuando de este exconvicto se trata.

Ahora, es harto conocido que la irregularidad del suministro de gasolina se le atribuye a nuestro máximo jefe de la revolución bolivariana. Nunca son responsables los gobernadores, alcaldes, jefes de cuerpos policiales y militares, sino el presidente Maduro.

Y en Zulia con la mayoría de las alcaldías y gobernaciones en manos de la oposición, será peor. No tengo la menor duda de que se afincarán sobre la base de hacerle daño al Gobierno nacional pensando en las alecciones presidenciales de 2024, en la que ya Rosales se asoma como candidato.

No puede ser que las mafias del combustible en esa región sean invencibles. Inconcebible que pese a la orden que dio el Presidente de erradicarlas, caiga quien caiga, siga la anarquía. Le están haciendo un daño inmenso a la revolución.

Les prohíben a los conductores hacer la cola antes de las cinco de la madrugada, pero cuando llegan después de esa hora quedan de último, porque los mafiosos tienen copado los primeros puestos que les venden desde el día anterior al mejor postor. Todo un relajo.

Igualmente, las gasolineras siguen cerrando entre 2:00 y 4:00 pm. No se concibe cómo es que, en esta crisis, las estaciones de servicio laboren hasta esa hora. La idea es que abran las puertas al público el mayor tiempo posible a fin de aliviar las filas de carros.

En todo caso, las colas no merman. Si dicen que les echarán gasolina a los carros sin tomar en cuenta su placa, la cantidad de vehículos es descomunal, pero lo mismo ocurre si anuncian el llamado a surtir por el último número de la matrícula.

La prensa regional destaca, en este mismo sentido, que solo 30 por ciento de las estaciones de servicio en Zulia trabajan. El resto se encuentran cerradas. ¿Cómo se acaban las colas de esa manera? ¿Por qué esas gasolineras no abren las puertas?

Muchas interrogantes y pocas respuestas.

Esperamos ansiosos que se solvente este grave problema por la salud de la revolución, tal como lo ha ordenado el presidente Maduro.

La relación DEA-Guaidó-Garófalo

En las pruebas presentadas por el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, y el presidente de la legítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre los vínculos de la oposición terrorista con el narcotráfico, como era de esperarse, se husmea el ingrediente norteamericano.

Entre las declaraciones, fotos y videos, resalta la participación del narco Marco Aurelio Quiñones, ex jefe de la organización hamponil Voluntad Popular, y mano derecha de Guaidó. Pues bien, resulta que Quiñones también era el enlace del narcointerino con James Sotry, embajador surrealista estadounidense de Venezuela en Colombia.

Ahora, ¿no sabía Story de la relación de Quiñones con Biagio Garófalo, el que le «pichaba» el dinero sucio a Guaidó para las conspiraciones contra la Patria de Bolívar? ¿No es la DEA un organismo norteamericano para el supuesto combate de la droga en el mundo, con asiento incluso, en Colombia? ¿No sabía la DEA de ese narcoentramado para financiar al narcotraficante Juan Guaidó?

Sin medias tintas. 1+1= 2 y 2+2=4. O los de la DEA son unos imbéciles o están metidos hasta el cuello en todas esas narcoactividades Guaidó-Garófalo. Creo en esto último. Debe haber mucho más en esa plataforma narcodelictiva por descubrir. No olvidemos que la DEA devino en un cartel de carteles, me explicó: en la madre de todos los carteles del mundo.

Difícilmente se mueve un gramo de cocaína, en el planeta o de cualquier otro tipo de droga, que no esté al tanto o tenga que ver la DEA.