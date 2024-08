Por Gian Carlo Di Martino

Se desvanece la «espiral del silencio»: Guerra cognitiva se revierte contra María Corina Machado…

Cuando esta criminal decía «hasta el final», la mayoría de venezolanas y venezolanos sabíamos que todo eso era una hábil treta de su parte, para mantener encantado a sus seguidores; si ella nunca tuvo principio en política, obviamente no tiene ningún final, y su accionar así lo confirma, es un proceder oscuro, incierto, aventurero.

De todos modos, esa granuja estructuró el golpe de Estado con el «Mata Monjas» Edmundo González y los gringos, sin imaginar que la unión cívico-polimiltar estaba lista para desmantelárselo en apenas 72 horas. Y Venezuela actualmente se encuentra en paz y no ardiendo en guarimbas como ella previó.

Ahora, tiene la desfachatez de expresar que el asesino de la CIA, Edmundo González Urrutia, se juramentará el 10 de enero. Eso es una forma subliminal de decir que la mentira del «hasta el final» sigue, y será en esa fecha cuando logre sus objetivos.

Toda una farsa. Ella con los gringos plantearon la ciberguerra en dos escenarios. El nacional y el internacional. Y en Venezuela resultó derrotada. Nada más le queda el apoyo de los gringos y sus países satélites con los tarifados organismos multilaterales.

Muchos ven el sofisma de la prolongación de su «hasta el final» como un engaño más a sus adeptos; pero no es así. Lo que hace esa golpísta es continuar en el marco de la guerra cognitiva, que ya la están desmontando y pronto ese encanto que aún tienen algunos de sus seguidores se convertirá en más decepción.

El diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, lo explica muy bien, cuando habla de la «espiral del silencio», la cual consiste en el miedo al aislamiento, trayendo tal situación como consecuencia, que, quien piense diferente, se queda callado.

Rodríguez quien además de político, es experto electoral, escritor, psiquiatra, profesor universitario y estudioso de esos casos, puntualizó que los fascistas llevaron a cabo esa práctica hasta el miércoles 24 de julio, cuatro días antes de los comicios. Y los venezolanos y venezolanas me cuentan que lo vivieron.

En las colas de los centros electorales parecía que todavía estuviesen en campaña, solo se escuchaba con mucha frecuencia que Edmundo González sería el ganador, en tanto los chavistas pemanecían callados.

Pero así en silencio, sin decir nada, hicieron la herradura electoral y votaron por la paz y el progreso: Nicolás Maduro Moros. Los opositores se llevaron la sorpresa del siglo, una sorpresa que aún no asimilan, porque la guerra cognitiva continúa a través de las redes sociales y eso es lo que aprovecha María Corina Machado, para seguir burlándose de sus seguidores.

Jorge Rodríguez, dando lecciones sobre la «espiral del silencio», dijo que es el principal elemento usado en las redes sociales para controlarnos, y coloca como ejemplo el bullyng. «El niño que es ‘buliado’ en la escuela expresa un inmenso sufrimiento psicológico, por cuanto tiene en el cerebro el temor de ser rechazado».

«La ‘espiral del silencio’ amplifica las opiniones que quieren reforzar a tal nivel, que quienes piensan diferente no tienen más remedio que quedarse callados, lo que ocurrió durante la campaña electoral con la mayoría chavista», adicionó.

Pero ya desmontada esa vil maniobra psicológica, la revolución les lanzó una contraofensiva en su mismo terreno, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en las manos.

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- El cinismo de la oposición y los falsos chavistas… Sí, son unos cínicos que pretenden ser rectos; ellos saben que en el caso de las elecciones en las que resultó ganador a Nicolás Maduro, no se trata de actas, de que se abran cajas y se cuenten papeletas.

El problema de fondo es que los gringos no admiten que Chávez les quitó a Venezuela, ellos creen que aún les pertenece. A esos genocidas les pueden presentar cualquier cantidad de pruebas, y siempre alegarán que les hicieron trampa, y seguirán con el golpe de Estado a través de los arrastrados conque cuentan en el territorio nacional y en el exterior.

Quieren nuestro petróleo, el gas, el oro, el coltán, el hierro, el torio, la bauxita, el uranio, el sílice. Esa es la verdad. Venezuela es una potencia energética.

2.- ¿Quién será el sustituto de María Corina Machado?… Fue obvia la derrota de esta golpista en la protesta mundial. Ella y un grupito de seguidores podrán insistir en su fantasía, pero, excepto en Madrid, dieron vergüenza.

En otros países los videos mostraban un puñadito de venezolanos y venezolanas. Y los gringos atentos. Los que viven de la guerra, quizás sigan apostando a esa criminal, con la esperanza de salvar su negocio, sin embargo, no creo que el Gobierno norteamericano esté dispuesto a seguir perdiendo dinero. La conspiración en Venezuela vale muchos dólares. En todo caso, ya debe estar pensando en sustituirla.

No me cabe duda de que en esa lista de remplazos está Enrique Márquez, Antonio Ecarri, seguramente evaluarán quién es el más servil; no incluyo al exconvicto Manuel Rosales, por su inmenso rabo de paja.

3.- Lele Pons… Al fracaso que vieron en la protesta mundial de la oposición terrorista, se refería el presidente Nicolás Maduro cuando criticó a esta influencer, por el concierto que convocó en Miami en apoyo a María Corina Machado. No congregaron a la gente que esperaban. Pons puede ser una especie de Mujer Maravilla cruzada con la Mujer Biónica, pero está enfrentando al pueblo de Bolívar y Chávez que, pese a querer a sus artistas, no les secunda estupideces en política.

Además, sabemos que esos artistas son unos vulgares títeres de los gringos. Tienen que hacer lo que a ellos les da la gana o los execran. Se les acaban las presentaciones, los shows, las grabaciones. Tenemos el caso de miserias humanas como José Luis Rodríguez, «El Puma», Ricardo Montaner, «Nacho La Criatura», entre otros.

Ojalá Pons haya aprendido la lección, igual que George Harris y esos otros influencers que tienen la mente atrofiada de fama y grandeza.

4.-Todavía no conocen a Nicolás Maduro… La canalla mediática y las redes sociales, hicieron un escándalo diciendo que el Gobierno bolivariano pondrá al servicio de los Brics los bloques de petróleo y gas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Pretenden que nuestro Presidente se cruce de brazos viendo al imperio gringo conspirar en contra de Venezuela?

Tantos años batallando con Maduro para derrocarlo, y todavía no lo conocen. Tengan la plena seguridad de que hará todo cuanto esté a su alcance, en función del progreso y desarrollo de la patria. Sepan, también, que al asisitir a una reunión de los Brics, no regresará con las manos vacías.

5.- Llamado a los hampones… Les aconsejo a los delincuentes, tanto en el ámbito nacional como internacional, que son contactados para conspirar en Venezuela por los criminales Leopoldo López, María Corina Machado, Magalli Meda, Edmundo González Urrutia, Alvaro Uribe Vélez e Iván Duque, y otros, que no se sigan anotando en esa aventura, que sólo los llevará a la cárcel. Nuestros cuerpos de inteligencia los tienen precisados.

Igualmente les recomiendo que dejen de consumir captagón, porque, mientras les duran los efectos de esa droga, se ven muy valientes, pero después, esa valentía se les desborda por los ojos covertida en líquida cobardía.

6.-Los números que asustan al terrorismo… Hay un aspecto sobre el permanente golpe de Estado contra Venezuela que no se dice, pero a lo que más le tienen miedo esos bandidos que nos atacan externa e internamente, es a que el presidente Nicolás Maduro gobierne.

Les da pavor que desarrolle los proyectos en beneficio de la patria y del pueblo que tiene planteado, algunos, incluso, ejecutándose. Observen que, pese a la conjura, el Sistema de Información Estadística de Conindustria (SIEC), señala, basado en la encuesta de Coyuntura Industrial del segundo trimestre de 2024, que la producción industrial privada creció 23,1% al compararlo con el mismo período de 2023.

El mismo Maduro afirmó en un encuentro con emprendedores, que el Banco Central de Venezuela (BCV) certificó que la economía real y productiva del país aumentó 8% en el primer semestre de este 2024.

Esos números aterran a los enemigos, saben que el proceso chavista es un proyecto por y para el pueblo, tendente a buscar la felicidad de la gente, de allí las medidas coercitivas unilaterales para destruir su gestión.