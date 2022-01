Mi discurso de aceptación del cargo de Presidenta del CLEZ

Por: Iraida Villasmil

Plutarco escribía: El que engaña con juramento reconoce en él, su desprecio a los valores, pero también teme poco o en nada a Dios!

Y Solon, recomendaba a sus alumnos en ese mundo antiguo y origen de toda una era política griega: Pon más fuerza en la nobleza de tu propio carácter , que en los mismos juramentos…

Buenas citas para considerar y meditar hoy mis queridos compañeros, el acto personal que acabo de hacer y que ustedes realizarán igualmente, frente a nuestro pueblo Zuliano.

El juramento que ustedes acaban de presenciar , va más allá de un mero protocolo político para llenar el necesario acto que nos cita hoy con la vida democrática e institucional de los pueblos. Y es que el resultado de esta elección, que ha recaído en cada uno de nosotros, nos obliga desde el interior de nuestras almas a mirar con claridad real, el reto al que nos comprometemos como políticos zulianos, pero sobre todo como seres humanos que somos, ante una sociedad que se encuentra agotada y atrapada en una histórica difícil confrontación política, que van dejando unas realidades que poco o casi nada ayudan a mejorar las condiciones de vida especialmente de los Zulianos.

Es por ello que quisiera empezar por agradecer en nombre propio y en representación de todos mis compañeros hoy Legisladores, primero que nada a ese pueblo grande , noble, trabajador que nos eligió en un momento histórico y único en la vida política de este estado y del país.

A ese pueblo que salió lleno de esperanza, que trabajó incansablemete y luchó con el sueño de mejores conquistas para el rescate del Zulia….mil gracias a todos!!

Son uds los verdaderos héroes anónimo de esta gesta histórica por nuestro Estado y el motivo de nuestra existencia hoy aquí, en este sagrado Hemiciclo de la vida Politica del Zulia.

También es digno y necesario, recordar hoy que hemos logrado nuestro curul aquí , sin duda alguna por la Unidad correcta, visionaria y comprometida al objetivo del logro, sabiendo anteponer ante los propios y personales sueños politicos, el logro mayor de un objetivo común Unitario.

No fue fácil pero al juzgar por los resultados y muy por encima de los señalamientos y redes que objetaban cada paso que íbamos alcanzado, hoy el Zulia se ha convertido en ese espacio de territorio al Occidente del país en que todos ha puesto su mirada y admiración ante el logro de esta recién elección.

Nos hemos constituido sin duda alguna en la referencia más evidente que con trabajo, organización, unidad y la conducción del líder que supo aglutinar todas estas voluntades, se puede alcanzar el objetivo deseado.

Todo ello fue posible y quedará escrito para las páginas de nuestra historia Regional, gracias al empeño, a un amor comprometido y verdadero, a esta tierra zuliana. Y Así con clara visión de trabajo y reconquista para una gestión política que llegó a todos los rincones del Zulia y más allá también, anteponiendo a lo que para otros sería sus horas de retiro: retornó firme, claro y comprometido, a darnos una posibilidad real de cambio y llenarnos de esperanza para ir por la conquista de tantos espacios perdidos y que hoy nos hereda este estado de deterioro y abandono ante el sufrimiento de nuestra gente.

Gobernador Manuel Rosales, hoy estamos aquí gracias a su liderazgo y ejemplo incondicional de trabajo por el Zulia.

Sobre ud. se tendrá que escribir en esas páginas pendientes x por la historia vivida, que por la Unidad y por el rescate de la Democracia, no solo salió a la contienda que unificó al país entero en el 2006 , y rescatarnos las vías ciudadanas del Voto, sino que comprometido como lo es , con este deseo de libertad y de Cambios, vuelve al Zulia cuando más se le necesitaba en la conquista de un nuevo camino de rescate del Estado que lo ha dado todo por el país y también le han quitado de todo por causas que que para nada beneficiaron el desarrollo y prosperidad de esa tierra pujante que fuimos.

Esto nos permite decirle hoy que estamos juntos, comprometidos y decididos a poner lo mejor de cada uno de nosotros por el éxito de una gestión que tendrá que empezar desde los cimientos a recomponer la vida política, social, cultural familiar y económica de nuestro Estado.

GRACIAS Gobernador Manuel Rosales Guerrero.

En lo particular y perdonen este paréntesis para agradecer a mi amigos y hermanos muchos de ellos fuera, especialmente mi mamá que como tantas otras familias me acompañan desde la distancia, y otros aquí que me han apoyado a lo largo de este camino, y especialmente a mis hijos, y adorados nietos unos presentes y otros no que ha sabido perdonar y comprender las ausencias de esta madre política que la vida les deparó y que siempre saben llenarme de amor y fuerza para continuar adelante porque son el motivo de este camino.

Y muy especialmente a ese bello compañero de mi vida que Dios me ha consentido al ponerlo en mi camino, porque es el pilar y tronco en se sostiene las verdes y frondosas las ramas de toda mi vida. Gracias Edgar por este amor tuyo que no deja de brindarme la seguridad y sentido a nuestra vida familiar y que nos ha llenado de bellas satisfacciones. Gracias por tu incondicional entrega y apoyo inquebrantable!

A todas la autoridades de la vida pública, y privada de nuestra sociedad que la gran mayoría son entrañables amigos y compañeros de este recorrido, que me ha traído frente a uds hoy. Mill gracias por este apoyo y grata como aglutinada presencia en esta, que es la casa de uds también de la vida institucional de nuestro Estado.

Tenemos por delante mis queridos compañeros legisladores, TODOS, una gestión fundamental que realizar que nos une en el claro compromiso de coadyuvar a una gestión pública por el bienestar colectivo, que nos permita salir adelante ante el claro deterioro de un Estado que lo ha entregado todo y ha sido pionero en casi todas las actividades que el hombre visionario y creador de maravillas pueda emprender.

Desde este estado y ahí a escaso kilómetros de nuestras orillas se libró la batalla que sellaría nuestra libertad independentista. En manos de ese, nuestro Prócer Rafael Urdaneta.

A pocos metros de aquí, en 1606, se fundaría el primer centro asistencial del país, con el nombre de Hospital Santa Ana. Fue en este estado que se conoció en 1751, por primera vez contar con un servicio de correos nacional e internacional. Aquí prácticamente al lado de este recinto, en el recién inaugurado Teatro Baralt en 1888, los hermanos Trujillo Moran proyectaban las cintas: » muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo» , y así se inauguraba el cine en Venezuela. Y frente a nosotros en 1891 , en ese templo de San Franciso de incalculable valor histórico, se instalaba solemnemente en Maracaibo La Universidad del Zulia.

Sin dejar de mencionar que ya para esos años operaba la primera banca comercial y ya constituíamos un eje comercial atractivo y único en las orillas del caribe.

De ahí en adelante pudiéramos decir que nos volvimos en los pioneros en casí todas las áreas para este continente del Sur de las Américas y centro América también.

Pues en esta tierra de sol, se encendería el primer bombillo eléctrico de este continente, se construyeron y se conocieron los tranvías como otras obras de interés público local y nacional.

El desarrollo y emprendimiento empresarial zuliano de los inicios de pasado siglo, trajeron a este país más allá del petróleo, todo un empuje de obras y desarrollo que nos catapultaría ya al final del año1962..con la inauguración de la Obra más ambiciosa y única en el continente para esa época, como lo fue nuestro Puente sobre el Lago. Con el cual tenemos una inmensa deuda.

Y así podría seguir evocando a hombres ilustre como Fernando Moran y su maravilloso descubriendo del bisturí que Revolucionó la cirugía y medicina moderna.

Desde deportistas como lo fue nuestro grande Luis Aparicio y muchos más q nos han llenado de Gloria y preseas invaluables para el Zulia.

Así seguiríamos con artistas nacionales e internacionales. Nuestros maravillosos gaiteros que nos llenan de alegría y un ritmo que ha conquistado más allá de estas fronteras. Pintores, poetas y escritores que nos han llenado páginas de orgullo propio y que permitió aquella frase que se constituyó en un eslogan nacional e internacional: Lo mejor del Zulia, son los zulianos!!!

¿Que tenían los hombres de ayer que sin los avances de esta era maravillosa de las nuevas tecnologías y de increíbles descubrimientos, le dieron al Zulia lo que por tantos años hemos disfrutado hoy?

Tenían sin duda alguna, una clara visión del progreso y un sentido de compromiso por el desarrollo de la región. Que es indudable que sin el acompañamiento de un accionar político decidido y claro con el desarrollo del país y del Estado, el paso que dieron unos en el pasado nos obliga hoy a dar unos pasos más agigantados frente a ese futuro que todo el mundo espera en beneficio de la nueva generación zuliana.

Ese es el sentido de nuestra presencia hoy aquí, de todos!

Más allá de los colores, posiciones políticas y realidades personales, hoy nos convoca o mejor dicho nos Urge la necesidad de volver a poner al Zulia y a los Zulianos, en el sitio del Estado Grande, progresistas y emprendedor que lo dio todo por el todo, y hoy miramos alrededor, las migajas a las que nos han llenado un presente que debemos cambiar con tesón y constante lucha por lo que legítimamente nos pertenece.

Hoy nos convoca la voluntad de todos presentes aquí a trabajar por una visión progresista y de rápido rescate de nuestras difíciles realidades para volver a encaminar a este, nuestro estado por esos senderos de avance y modernidad de las que no debemos abandonar jamás.

Estamos todos mis compañeros y yo más allá de los colores, de nuestras militancia políticas, de esas diatribas que nos separaban ayer…. pues hoy la realidad es que; estamos altamente comprometidos a hacer de este parlamento, un parlamento abierto a la modernidad cuya reinstitucionalización que presencian hoy, nos compromete a la

elaboración de leyes prioritarias para hacer realidad el cambio que el Zulia merece y necesita.

Analizar y estudiar en períodos de sesión ordinarias:

*El proyecto de Ley de Administración Financiera del Estado Zulia ; La Ley de Turismo , por la importancia que estema y nuestras bellezas regionales permitirían en el desarrollo económico y social.

*Revisar y defender todo lo que concierne a nuestra División político Territorial. Como la creación de una Comisión Especial para el estudio y reforma de la Legislación de Estado Zulia en la necesaria adecuación a estas nuevas eras modernas y altamente tecnológicas.

Servir de canal institucional para fortalecer la Unidad Zuliana alrededor de ese plan de gobierno propuesto por nuestro Gobernador.

*Construir alianzas estratégica con sectores de la sociedad en la promoción y defensa de valores, actos , reconocimiento y obras de nuestro acontecer Regional.

*Fortalecer el rol político y social de este parlamento con todos los sectores político del Estado así mismos con todos y cada unos de sus Alcaldes.

Estos son entre algunos retos que nos planteamos en la era de estos NUEVOS TIEMPOS.

En definitiva un Consejo Legislativo ciudadano, disruptivo e incluyente. Un parlamento abierto a una nueva forma de interacción entre los zulianos y los Legisladores que habitaremos sus espacios. Que propicie la creación de leyes prioritarias y garantice la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, como la ética y la probidad parlamentarias.

Palabras que muy bien podrían decirse por bien ensambladas, pero que en definitiva nos pone la visión y misión de lo que deberemos alcazar.

Quiero compartir con uds, porque lo desconocen, las palabras cordiales que este recinto hemos cruzados unos con otros en este mes largo de transición para esta convocatoria de hoy. Y quiero compartirlas, puesto que aquí hemos hablado de la misma visión hacia el futuro que nos aguarda.

Han sido momentos que con alto sentido político institucional, se han operado los cambios para los que entramos hoy por primera vez..

Vale la pena destacar y agradecer el esfuerzo puesto por compañeros legisladores y a la Dra. Angela Fernández, presidenta saliente, y a todo el equipo que la ha acompañado, que nos ha entregado un edificio en funcionamiento y cuidado ante el esfuerzo que bien conocemos supuso para poder hoy sesionar y venir a ocupar nuestros nuevos sitios de trabajo. Gracias de verdad porque estamos en uno de los Hemiciclo más bellos de Consejos Legislativos del país y que uds han sabido preservar y cuidar.

Hoy comienza una gestión renovada con el compromiso de ser un bastión, garante de los destinos del Estado. De constituirse en una llave perfecta para que junto con el Gobernador Manuel Rosales y el equipo que lo acompaña, podamos desde este Consejo Legislativo construir la solución que necesitan los zulianos, legislar en función de lo que necesita nuestro Estado y garantizar así una gestión exitosa es NUESTRO MAYOR RETO

Así crearemos las bases necesarias y auténticas que permita transformar nuestra Región en símbolo nuevo de progreso real y sostenido.

La demostración histórica que hemos vivido en este momento de cambio y juramentación, me permite afirmar con toda seguridad que estamos dando un claro ejemplo de la vida institucional que podemos rescatar.

De una transición que hemos hecho con respeto y cordialidad y que a pesar de nuestras diferencias como políticos no por ello hemos compartido esta visión que he descrito a ustedes, con un compromiso claro de los retos de estos nuevos tiempos.

Aprovecho inclusive de comentar de unos de nuestros compañeros del oficialismo nos compartía ayer y que creo que resume la realidad cambiante de hoy y nos decía: «Reconocernos para que nos reconozcan y ayudar para que también nos ayuden». Midan uds , las palabras y la profundidad de las cosas que hemos compartido estos días unos con otros, en este periodo de transición.

Todo se puede, en la fuerza de la voluntad que ponemos en lo que queremos por el bien de los otros…. En nuestro caso sería: de ese pueblo todo que ha puesto en cada uno de nosotros y que integramos el reto de ser el Consejo Legislativo del Zulia para el periodo 2022 al 2026

Termino citando este poema de nuestro ilustre Poeta zuliano, Udon Perez:

«La tierra de mis Padres

Venero de primores

Mi noble patria, aquella Patria de mis amores

Mi tierra , toda llena de encanto y poesía

Como la más hermosa del mundo la creía.

Más hoy, cual don más alto me brinda la fortuna

De llegar hasta el margen que te sirvió de cuna,

Y al ver tu Lago,

En donde parece que palpita un corazón,

Y un alma poética se agita

Con venerada devoción,

Hoy veo un Zulia grande que renacerá con fuerzas de sus cenizas!! »

Gracias