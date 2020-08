Más allá de la izquierda está la solución

D

D

Oscar Fuenmayor

Tal y como se ven las cosas en nuestro país, a menos que ocurra algo de importancia en la vida política nos mantendremos durante mucho tiempo mas en la tragedia que estamos padeciendo:

(1) El Presidente Maduro gobernando en Miraflores e influenciando en las Fuerzas Armadas, en el Tribunal Supremo, en el nuevo CNE y en el AMO, en los medios y en la libertad de expresión e información. (2) Al mismo tiempo, Juan Guaidó ─dirigido como muñeco por el gobierno genocida de los Estados Unidos─ gobernando CITGO, Monómeros, administrando el oro que Inglaterra no devolverá y unos 80 millones de dólares que tomó prestados de las cuentas del BCV y que dice sí devolverá, pero seis meses después que cese la usurpación. ¿Tendrá prisa por que cese la usurpación? Imaginemos que esto dura 10 años mas y que en ese tiempo el PSUV y Maduro han copado, ahora del todo y porque no tuvieron oposición, hasta los intersticios mas recónditos de la vida ciudadana. Para ese momento serían los dueños hasta de las juntas de vecinos de cualquier comunidad por pequeña que esta sea. Estaríamos, como ahora, atrapados y sin salida, pero más.

Lea también: EDUCACIÓN PRESENCIAL Vs EDUCACIÓN A DISTANCIA

Por eso observo atentamente la alianza REDES-SOLUCIONES para VENEZUELA. Porque es alternativa electoral distinta al Psuv-Maduro-Somos Venezuela y al mismo tiempo no adolece del extremismo oposicionista que invoca la acción armada de potencias extranjeras en contra nuestra.

Su éxito no aumentará los salarios ni bajará los precios, ni propiciará la salida del Presidente Maduro del poder, pero podría ser el inicio de un proceso de democratización de la vida política y de los derechos ciudadanos, hoy controlados, monopolizados o conculcados por el gobierno y la oposición extremista, que han venido decidiendo que la vida política gire alrededor de ellos. Le concedo a esta alianza el beneficio de la duda. Al menos para ella parece haber perspectivas favorables de lograr escaños en la AN y tiene sentido que hayan decidido participar en la elección. Lo otro es hacer nada y que todo siga igual: Maduro en lo suyo durante 15 o 20 años más y Guaidó administrando a juro el patrimonio nacional en el exterior.

No es la primera vez que nuestra negociada República se encuentra en esa situación en que nuestro porvenir y el de nuestras familias ha caído al suelo, o que no hay porvenir porque no tenemos la posibilidad de construirlo, porque élites interesadas se adueñaron de todas las instituciones y dispusieron a discreción de los recursos del país guiadas por su exclusivo beneficio. Ocurrió así, recientemente, en lo que ahora llamamos la IV REPÚBLICA que el futuro visible a largo plazo parecía estar arreglado de antemano por los siglos de los siglos: AD… COPEI…AD COPEI…AD…COPEI…, Para romper ese ciclo fatídico, Alfredo Maneiro y su partido LA CAUSA R le propusieron a Jorge Olavarría que fuera su candidato presidencial a las elecciones de 1983. La idea fue crear un movimiento que rompiera la polarización de la vida política que imponía la alternancia en el poder de esos dos partidos únicamente obstruyendo el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos. No faltó, sobre todo en las izquierdas de la época, críticas a esta peculiar alianza entre un ex guerrillero líder de una organización de izquierda, con un destacado político e intelectual conservador que nada tenía que ver con revoluciones ni teorías marxistas leninistas.

Alfredo Maneiro declaraba frecuentemente que |«mas allá de la izquierda está la solución», lo que seguramente le inspiró a la conjunción de esfuerzos acordado entre él y Olavarría. La temprana muerte de Alfredo Maneiro imposibilitó la concreción de tal candidatura. Aún con las distancias en tiempo y espacio, me acordé de todo eso viendo la unión entre REDES y SOLUCIONES PARA VENEZUELA.