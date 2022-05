Los candidatos presidenciales del terrorismo, Alex Saab y el retorno de las empresas gringas

Por Gian Carlo Di Martino



Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- Venezuela es pueblo de Libertadores… Quienes se sorprenden porque después que una delegación estadounidense estuvo en una reunión en Caracas con representantes de la revolución bolivariana, los norteamericanos aliviaron las criminales medidas que nos impusieron, desconocen nuestra historia, ignoran que Venezuela es tierra de Libertadores actualmente con una diplomacia de paz que basada en la verdad marca pauta en el mundo.

Por eso, no podemos dejar de inclinarnos ante el heroico pueblo revolucionario que supo resistir, que nunca claudicó en la batalla al lado del presidente Nicolás Maduro, quien tendiendo la mano amiga nunca cesó de llamar al diálogo y a la tolerancia hasta ser escuchado.

Hay que meterse debajo de la piel de nuestros hermanos, para tener una idea de lo que han vivido en esa guerra sin sentido que desató en contra nuestra la oposición terrorista venezolana, que pretendía entregarle el país a los gringos, esa patria que nos dejó Chávez a costa de su vida y que igualmente nosotros estamos dispuestos a defenderla hasta el último aliento.

2.- La Hora de la Salsa y la Alegría… Celebro con Venezuela, América Latina y el Caribe, el programa que modera el mayor salsero revolucionario y bolivariano, nuestro presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros.

Como dijo en un tuit la Primera Combatiente, Cilia Flores: “A las y los venezolanos nos caracteriza la alegría, la música que conecta con nuestro origen afrocaribeño. Por eso, el género salsa tiene un lugar especial en el sentir nacional, siendo el Presidente @NicolasMaduro el salsero número uno de Venezuela”.

No tengo la menor duda. ¡Enhorabuena! Es que somos, más que amor, frenesí… Y permítanme esta frase con mucho swing con son, pero ese es nuestro comportamiento cuando se trata de la Patria, de compartir y aportar a la felicidad del pueblo, de nuestro futuro.

3.-«El Puma» José Luis Rodríguez en Caracas… Pero es que esta gente no tiene una pisca de vergüenza. Este es el mismo arrastrado que participó en el Concierto de Cúcuta en Colombia, apoyando la invasión gringa a Venezuela a través de los narcoparacos de la oligarquía santandereana.

El mismito que se cansó de despotricar del presidente Nicolás Maduro, de llamarlo dictador, sin embargo, ahora tiene pautado para el 14 de julio un concierto en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.

Anuncia sin rubor que viene para la tierra del monstruo, del tirano, del déspota, al que tanto le profesaba su diabólico rencor, su odio satánico… Aunque hay que ver si vende las entradas, porque la Patria de Bolívar se cansó de esos apátridas.

4.- ¿Podría EE. UU. autorizar una investigación en Citgo?… Viendo que, así como el gobierno norteamericano permitió que las empresas petroleras y europeas operen en Venezuela, ¿no se podría lograr que ordene una investigación honesta en esa filial de Pdvsa con sede en Washington?

Me hago la pregunta, porque de proceder una averiguación justa en esa empresa, no hay dudas de que van a la cárcel el narcotraficante Juan Guaidó y sus 40 ladrones, sobre todo, los bandidos que lo acompañaron en la reunión con el psicópata Donald Trump, en la Casa Blanca, con el objetivo de invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros.

Hay que hacer esas diligencias, si es que no se están intentado. En el mismo EE. UU. y el mundo hay conciencia de la expoliación que se lleva a cabo en esa filial en detrimento del pueblo venezolano, de las trampas jurídicas que se han realizado en suelo norteamericano, para que ese bandido se apropie de los recursos de nuestra empresa.

Debemos considerar que los gringos no tienen amigos en el planeta, por lo tanto, no son amigos de Guaidó. Este ladrón más bien se les ha convertido en un problema; después que le dieron todo su apoyo les resultó un bate quebrado y ahora no hallan la manera de deshacerse de él sin quedar como unos imbéciles internacionalmente.

Así que, manos a la obra, en Venezuela la mayoría está ansiosa de que se haga justicia, de ver a ese narcotraficante de una vez por todas entre rejas.

Los candidatos presidenciales del terrorismo

Sin poder justificar la derrota, los aspirantes para los comicios presidenciales de 2024 por la parte de la violencia, ahora surgen como orientadores, asesores, consejeros, hombres de paz, e intentan desmeritar la encomiable labor que hizo y hace el presidente Nicolás Maduro enfrentando las criminales medidas que nos impusieron los gringos, y el gran esfuerzo que llevó a cabo con el fin de sentar a los representantes de todos esos bandidos en el diálogo de México.

El exconvicto Manuel Rosales, fiel aliado de Guaidó en el robo de Monómeros en Colombia, dice que en esa mesa se debe tocar el tema social, como si ese bandolero no hubiese apoyado nunca las guarimbas ni las conspiraciones ni los intentos de magnicidio en el país.

En México más bien se debe insistir en que ellos son los responsables de tanta desgracia en Venezuela, por esa locura de querer matar o darle un golpe de estado a Maduro, en complicidad con el subpresidente de Colombia, Iván Duque y, su amo, el narcoparaco Alvaro Uribe Vélez. Rosales ahora se quiere lavar las manos sucias de sangre y tanto desastre provocado.

En igual dirección, Henrique Capriles Radonski, dice con todo el caradurismo que lo caracteriza, «que es una mentira pensar que si la economía mejora, es bueno para Maduro. Tenemos que ver qué es bueno para los venezolanos». De alguna manera, buscan restarle mérito al Presidente. Banalizar su trabajo. No reconocerle sus victorias.

Y el narcotraficante Juan Guaidó en una de las sandeces que le escribe el mayor sicario de la información venezolana, Alberto Federico Ravell, para que repita como loro públicamente, dice «que es urgente para Venezuela un acuerdo integral que dé soluciones a la tragedia y atienda la emergencia humanitaria compleja».

Cómo expresa eso semejante ladrón, un hampón que ha sido el ladrón más grande de la oposición venezolana, capaz de robarse el dinero de pagarle el tratamiento a los niños con cáncer; por ese bandido muchos pequeños murieron en los hospitales esperando los recursos de practicarse un trasplante de médula.

Alex Saab y el retorno de las empresas gringas

Eso es mucho con demasiado para la oposición terrorista venezolana. Dos sorpresivos plomazos en un día a las alas de esa plataforma que agrupa a los enemigos del pueblo de Bolívar, Chávez y Maduro.

Dos golpes certeros al llamado G4 integrado por delincuentes de Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y el sector de Acción Democrática (AD) que apoya al malandro Henry Ramos Allup, entre otras organizaciones delictivas que fungen en Venezuela como partidos políticos.

Casi a la misma hora, tuvimos a nuestra presidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en las redes sociales, confirmando que los norteamericanos autorizaron a las empresas petroleras estadounidenses y europeas operar en Venezuela, y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciando una reunión con el representante de la oposición venezolana, Gerardo Blyde, para retomar el diálogo en México, dejando bien claro que nuestro diplomático Alex Saab, es miembro pleno de la delegación bolivariana ante esa mesa social.

Saab es uno de los ejemplos que demuestran la firmeza y la solidaridad que caracteriza a nuestra revolución. No se deja en el camino a un camarada en las malas, menos en un caso como el que implica a nuestro embajador plenipotenciario de Venezuela en Africa, víctima de represalias por parte de los gringos que le cobran el hecho de haber buscado alimentos, medicinas, gasolina y otros productos, que no llegan a Venezuela en vista de que ellos mismos, los mismos norteamericanos, nos tienen bloqueados.

Y esa fraternidad, esa fidelidad para el camarada en aprietos, la entiende y la asume hoy en día perfectamente el pueblo revolucionario, organizado en la campaña que pide su liberación, tras más de 700 días secuestrado por esos genocidas del norte.

En cuanto al alivio de las criminales medidas anunciada por la vicepresidenta Rodríguez, la plataforma que agrupa esos bandidos, emitió un comunicado para decir que no tenían nada que ver con esa decisión norteamericana y que, muy por el contario, esa hamponil organización que ahora preside el dinosaurio adeco, Omar Barboza, seguía a favor de continuar sacrificando al pueblo con más bloqueo.

En realidad, nada nuevo. Esa es la oposición terrorista. Así es de criminal.

Esa es la llamada Plataforma Unitaria, el mismo bodrio de bandoleros que antes se llamó Mesa de la Unidad Democrática (MUD), debido que va cambiando de nombre en la medida que va de fracaso en fracaso…Y seguirá cuesta abajo en la rodada…