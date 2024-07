La victoria de Maduro y el comportamiento del pueblo venezolano en elecciones

Por Gian Carlo Di Martino

La victoria de Maduro… El tiempo apremia y no puedo extenderme como quisiera ante el histórico triunfo de nuestro «Gallo Pinto». Aunque es una cuestión de emoción dado que, en realidad, los que no caímos en las mentiras de la arsénica dupla de «Doña Violencia» y el misógino, siempre estuvimos conscientes de que ganaría el candidato de la paz.

Y en el primer boletín con resultados irreversibles, el Consejo Nacional Electoral, el órgano comicial más transparente del mundo, informó que el presidente Nicolás Maduro obtuvo 5 millones 150 mil 92 votos (51,20%) y Edmundo González Urrutia 4 millones 496 mil 978 (44,2%).

El llamado ahora –pues, así lo reclama la patria- es que los fascistas abandonen los caminos de la violencia, que reconozcan su derrota y se dediquen a cogobernar. Los sistemas democráticos de los países del orbe, tienen una oposición que les hace contrapeso, proceder que finalmente se traduce en beneficios para el pueblo, que debe ser el objetivo principal de toda gestión de gobierno.

Con esta votación, los hermanos venezolanos y venezolanas ratifican que no quieren guarimbas, que dejen el invento de cantar fraude, para intentar generar caos y violencia. Es obvio que quieren vivir, reconstruir a Venezuela, porque con las sanciones y esas maniobras conspirativas que la oposición extremista ha ejecutado por 25 años, ellos han sido los perjudicados.

Nunca es tarde para comenzar. He aquí un país lleno de oportunidades en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Vamos juntos a trabajar por nuestra patria, así no los está exigiendo nuestro querido y heroico pueblo bolivariano.

El pueblo venezolano en elecciones

Los venezolanos y venezolanas son personas de paz, que sólo reaccionan con violencia ante las provocaciones de la oposición, pero, históricamente, los comicios en nuestro país, se han caracterizado por el comportamiento pacífico de nuestros hermanos y hermanas. Hoja limpia que manchó Capriles Radonski con su llamado de arrechera en 2013, al perder ante el presidente Nicolás Maduro.

Pero en 2007, se realizó un referendo que no favoreció al presidente Hugo Chávez y a la revolución bolivariana. La consulta se trató de la modificación de 69 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Esa consulta, se presentó al pueblo en dos bloques de artículos, cada uno con las opciones SÍ y NO. Y los electores rechazaron ambas propuestas. En el segundo boletín, en el bloque A, el NO obtuvo 4.521.494 votos y el SI 4.404.626. En el bloque B, el NO obtuvo 4.539.707 votos y el SI 4.360.014. Fue la primera derrota de la revolución.

Recuerdo que hubo llanto entre los revolucionarios y las revolucionarias al conocerse los resultados, sin embargo, el presidente Chávez en la noche se presentó ante el país y el mundo, y en cadena nacional, reconoció la derrota.

Luego de enfrentar su revés, les aconsejó a los adversarios que administraran bien su pírrica ventaja. Después, en 2015, la oposición obtuvo la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, triunfo que aplaudieron envalentonados.

Los chavistas fuimos minoría y ninguno salió a guarimbear, ahora, cuando Henri Ramos Allup fue electo presidente del parlamento, sacó los cuadros de Chávez y Bolívar de la Asamblea, y dijo que a Maduro le quedaban unos días en el poder, sin embargo, los chavistas siguieron tranquilos y en paz. Así somos nosotros, nuestro norte siempre ha sido la felicidad.

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- Vanguardia femenina… No podemos pasar por alto el papel que desempeñó la mujer como abuela, madre, hija, nieta, amiga, en la campaña electoral recién finalizada. Para ellas mi agradecimiento, admiración y respeto. Nuestras mujeres son de avanzada, se ponen al frente en las circunstancias más apremiantes de la vida. Trabajadoras, leales, inteligentes, solidarias, con un corazón tan grande que no les cabe en el pecho.

Sublimes seres humanos que nos dan la vida. Bellas y tiernas, aguerridas y valientes. A través de la historia nos han demostrado que con esas mismas manos que acarician la delicada piel de un niño o una niña, empuñan un fusil para defender la patria. De nuevo gracias, muchas gracias. Y todas las bendiciones del Poderoso Divino.

2.- Gobierno del pueblo… Las venezolanas y los venezolanos deben seguir gobernando, siendo dueños de su destino, del bienestar de sus hijos, de sus hijas, del porvenir de la patria. Con Chávez se comenzó a empoderar al pueblo, para que los gobernantes mandaran obedeciendo. El pueblo, en el progreso y desarrollo de su país, no puede ser un convidado de piedra, un jarrón chino empolvado en una esquina. Debe ser protagonista principal, ente activo del futuro que le depara la vida. Ese es el camino. Se acabó el pueblo olvidado e invisibilizado. Ahora tiene derechos constitucionales que defender y hacer valer.

3.- Beneficios laborales… Las conquistas que los trabajadores y trabajadoras han alcanzado, deben continuar. Independientemente de lo que se diga, sin el apoyo y la resistencia de la clase obrera no hubiese sido posible enfrentar las 930 sanciones que nos impusieron los gringos. Por eso, tienen bien merecido que se les haga, del Banco Bicentenario, una entidad financiera digital, así como un plan de 3 millones de viviendas, y uno de salud a través de la nómina.

En la clase obrera, los campesinos, los pescadores, radica el éxito de la producción nacional en medio de las dificultades; fueron ellos quienes resistieron, guapearon y perseveraron. Y siguen luchando.

4.- Proactivas… De 1 millón 387 mil 261 emprendedoras y emprendedores certificados y registrados, 64% son mujeres. Esto demuestra la estirpe de que están hechas. Siempre prestas para el trabajo y la brega. No tengo ninguna duda de que seguirán batallando por los beneficios socioeconómicos, y nuestro deber es apoyarlas, porque beneficiar a una mujer, no es una ayuda para ella, es una ayuda para la familia entera.

Partiendo de esa calidad humana que las caracteriza, el presidente Nicolás Maduro les entregó 285 mil 500 financiamientos, por un monto de 131 millones de dólares, a través del Banco de Venezuela y del Tesoro. Y se han atendido 2 millones 301 mil 381 en diferentes jornadas dado que, para ellas, no se debe escatimar en gastos, ni esfuerzos. Nosotros sí creemos en nuestras mujeres. Mujeres virtuosas, sensibles, de nobles sentimientos, de infinita entrega y desprendimiento.

5.-Descorriendo el velo de la oscuridad… Todos los programas que ha llevado a cabo la revolución tienen una significación trascendental, sencillamente porque van en beneficio del pueblo. Por consiguiente, comienzo hablándoles de la Misión Robinson.

Ver, como vimos, a muchos de nuestros abuelitos y abuelitas salir de la oscuridad, escribiendo su nombre, leyendo un texto, no tiene precio. Con la Misión Robinson, a todos esos venezolanos y venezolanas que no sabían leer ni escribir la vida les dio un giro de 180 grados.

Salieron de la oscuridad, no sabían ni lo que ocurría en la punta de sus narices. Es realmente terrible estar supeditado a lo que se escucha, puesto que sin lectura no hay capacidad de interpretación, de discernir, de formarse un criterio propio; tampoco de leer entre líneas, más allá de lo que se pueda leer por encima un texto.

En 2005, el gobierno de Chávez declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Pero no todo quedó allí, a esta misión se le sumaron la Misión Ribas, la Misión Sucre y la creación de universidades y escuelas técnicas, en función de la especialización para el trabajo, ordenadas por un hombre de pueblo como Nicolás Maduro Moros.

6.- Ejército de batas blancas… Con Barrio Adentro, se le llevó a la gente más necesitada salud y medicamentos a sus propias casas, en tanto se establecían en los barrios módulos de atención que incluían Centros de Diagnóstico Integrales (CDI), Centros Médicos de Alta Tecnología (CAT) y Salas de Rehabilitación (SRI).

Pese a las adversidades, este programa ha ido en crecimiento, tomando en cuenta que, a partir de allí, se ha seguido con la formación de médicos, paramédicos, enfermeras, enfermeros, que actualmente tienen su título y con ello la posibilidad de ayudar a sus compatriotas.

Gracias al presidente Nicolás Maduro, en Venezuela contamos con un gran ejército de batas blancas, para llevar vida y salud a los confines más recónditos del país y allende de nuestras fronteras… Ah, y tanto los estudios como los servicios que prestan son completamente gratuitos.

7.- 4 millones 900 mil casas… Es innegable el esfuerzo que hizo el presidente Nicolás Maduro, para llegar a esta cantidad de domicilios a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nuestro máximo líder siempre ha gobernado por y para el pueblo. Creo que es la primera vez en la historia, que un dignatario hace tantas casas.

Aparte, prometió hacer dos millones más en los próximos seis años. Es aquí donde nuestro pueblo no puede desmayar, no debe bajar la guardia, cruzarse de brazos. Tiene que enfilar su esfuerzo en continuar luchando por este beneficio. Todavía tenemos a muchas familias sin viviendas en nuestros barrios, a lo largo y ancho del territorio nacional.