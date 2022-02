La operación Mano de Hierro, las mafias de la gasolina en Maracaibo y el referendo revocatorio

Por: Gian Carlo Di Martino

1.- La verdad, arma implacable… Celebro con el presidente de la paz, Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Félix Plasencia, así como con toda la comisión que participó en la notable actividad, el triunfo diplomático de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al presentar su III Examen Periódico Universal en materia de DD.HH. de la ONU. «Ninguna mentira podrá pasar sobre la verdad poderosa de la democracia venezolana (…) con dato en mano, los hemos derrotado en el plano del sistema de las Naciones Unidas». Palabras incontrovertibles de nuestro máximo líder de la revolución bolivariana.

2.- Tic tac tic tac… El presidente Maduro volvió a recordar en la sesión de Apertura de Actividades Judiciales 2022 del TSJ, que la justicia tiene una deuda pendiente con respecto al castigo ejemplar que merece el ladrón Juan Guaidó.

Carlos Vecchio, representante del surrealista gobierno de Guaidó en Washington, acudió a la Casa Blanca para entregarle un comunicado al respecto a Joe Biden, como si Biden fuera el dueño de Venezuela… Vecchio sabe que les llegó la hora. Siente, en carne del autoproclamado, el frío de la celda que desde hace años le tiene preparada la diputada patriota Iris Varela.

3.- Las acusaciones del narcogobierno santandereano contra Venezuela… El narcoparaco Iván Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, se sienten orgullosos de las bases estadounidenses que ocupan a Colombia, pero cuando son víctimas de un atentado enseguida acusan a Venezuela. ¿Entonces, para qué tienen en su país a los soldados gringos? ¿Para que les violen las mujeres?

Qué falta de dignidad de los militares colombianos. Porque Duque no, ese criminal y su aliado ministro tampoco, de esos dos sabemos que son civiles sin moral que pertenecen a las mafias que se lucran del narcotráfico y del paramilitarismo de Colombia.

4.- Los despidos de Manuel Rosales (III)… Ahora no les hablaré de la manera criminal cómo el exconvicto botó a los «Salserines», y a otros trabajadores y empleados mediante crueles mecanismos de tortura de la municipalidad marabina. Le voy a responder a esa gente que me contraataca por las notas que escribí sobre el caso, creyendo que me hacen daño al decirme que, gracias a ese delincuente, llegué a la Alcaldía de Maracaibo.

Sí, es verdad, desconociendo que se trataba de un hampón, llegué con ese bandido a gerenciar la municipalidad, y lo apoyé dispuesto a jugármela con él, hasta que me di cuenta que era un sátrapa, ladrón, extorsionador, paramilitar, que jamás piensa en el pueblo.

Y conociéndolo en profundidad aprendí, en muy corto tiempo, todo lo que no se debe hacer como servidor público, porque eso es en definitiva un gobernador y un alcalde: un servidor público. No cometí un error, un error hubiese cometido si después de conocerlo, sigo apoyando semejante canalla en un cargo de elección popular.

Siempre he tenido claro mis principios. Por eso, conocer a ese granuja, me hizo apuntar hacia Chávez, un político continental de grandes convicciones, de indescriptible sensibilidad humana, un líder, un estadista, con quien entendí que no somos nosotros, sino toda esa gente que en los períodos comiciales nos elige.

Que nosotros los políticos solo somos instrumentos de la democracia participativa y protagónica en la que se ejerce el verdadero poder, que es el poder popular, el del jefe y la jefa de hogar, el de la madre y el padre de la familia, el de nuestros hijos e hijas, el de nuestros jóvenes. Con Chávez aprendí cómo se ama a una Patria de verdad.

Y aquí estoy, gracias a Manuel Rosales, del lado correcto de la historia, dando todo lo que pueda de mí y apoyando al presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, que es otro revolucionario incansable que lleva al pueblo entre pecho y espalda clavado como una daga, para gobernar en función de su beneficio. Cada día así se lo demuestra.

5.- El referendo revocatorio en torno del botín de Guaidó… No tengo la menor duda de que ese proceso que culminó con solo 42 mil 241 firmas recolectadas, cuando por ley debían compilar 4 millones 185 mil 997, giró en torno del robo de los activos de Venezuela en el exterior.

Les explico. Opositores agrupados en una cosa que llaman Mover, después que tramitaron la consulta a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se los aprobó, de acuerdo con las leyes que rigen la materia, comenzaron a decir que 1.200 centros electorales no eran suficientes para la recolección de las rúbricas. Luego argumentaron que de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, resultaba imposible el desarrollo del proceso de manera satisfactoria.

Igualmente, señalaron que en el lapso establecido por el CNE tampoco podían participarle de la jornada a la población en general, aun cuando desde mayo de 2021, ese mismo mamotreto denominado Mover, exigió la recolección de firmas para el referendo revocatorio que en ese momento no prosperó, por cuanto, a esa fecha, aún no se cumplía el plazo, se cumplió el 10 de enero de 2022, lo solicitaron y, de inmediato, el ente rector se los aprobó.

Aquí podemos observar, además, que, desde el año pasado, la oposición pudo organizarse, hacer una campaña agresiva al respecto, pero no la hizo. Obviamente no quiso. Por eso, nadie les cree las estupideces de que la revolución les obstruyó el proceso.

Voy más allá, si desde que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones en 2018, en vez de pretender asesinarlo o darle un golpe de estado, se dedican a prepararse para la recolección de firmas en función de un revocatorio, quizás no hacen el ridículo como actualmente, pero, repito, nunca hicieron campaña, ni en mayo ni ahora, no les interesa; esos bandidos convirtieron la violencia en un lucrativo negocio.

Algunos pensarán que, a esos bandidos de Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, los frenó el hecho de que no debían pedir el revocatorio de Maduro porque el presidente de ellos es Guaidó, pero yo no muerdo ese anzuelo.

Los terroristas venezolanos pudieron disolver el interinato y sumarse, como les acabo de explicar, a una campaña a favor del revocatorio con mucha antelación, pero, obviamente, no iban a poner en riesgo su millonario negocio aniquilando la presidencia de mentira de Guaidó.

Si lo hubiesen hecho, ¿bajo qué plataforma o entramado iban a seguir recibiendo el botín de Citgo y Monómeros? Recuerden que los gringos lo asumen como presidente de Venezuela, y parten de esa falsedad para enviarles todo el dinero que se roban.

He ahí el núcleo del asunto. Por eso, Guaidó, buscando quedar bien, escribió unos tuits con sus singulares ataques a la revolución, pero no llamó a una recolección de firmas de manera firme. Y si lo hizo, lo hizo muy discretamente. Por lo menos, yo no lo vi.

De allí que tengan la plena seguridad, camarada lector, camarada lectora, que Guaidó, al igual que toda esa ala delictiva de VP, PJ, UNT y AD, sabotearon el referendo revocatorio de manera premeditada y organizada… La presidencia interina es para ellos una mina de dólares.

Las mafias de la gasolina en Zulia

Atendiendo el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a combatir esa calamidad, expongo algunos aspectos recurrentes en Maracaibo, estado Zulia, los cuales tienen que ver con el irregular suministro de combustible.

Hay un hecho que me hace pensar que las mafias en el municipio marabino se niegan a morir. Presunción que reforcé después de las elecciones del 21 de noviembre de 2021, cuando al día siguiente, las colas en las estaciones de servicios desaparecieron como por arte de magia. Hablo de las gasolineras a precio internacional.

El alivio duró unos 20 días aproximadamente, luego fueron apareciendo nuevamente las colas. Pensé que el incremento de autos en la calle por el mes de diciembre había rebasado la producción nacional de gasolina, pero no, en enero que bajó sobremanera el flujo automotor, persistió la deplorable irregularidad.

Pareciera que detrás del oscuro negocio de la gasolina, hay «una mano peluda» que esperó los reacomodos que generalmente se dan después de las elecciones, para actuar nuevamente y continuar el caos.

Igualmente, me llama la atención que, en esos días cuando se eliminaron los terribles cuellos de botellas, en las estaciones de servicio trabajaban desde tempranas horas de la mañana hasta las 8:00 y 9:00 de la noche.

Actualmente no, ahora por grupos de whastapp anuncian el cierre de gasolineras en los municipios Maracaibo y San Francisco a la 1:00 o a las 2:00 de la tarde. Desconozco si es que no les llega la gandola con el combustible, o tienen y no quieren despachar.

En la estación de servicio del Aeropuerto La Chinita, así como la que está ubicada en la autopista uno entre el Puente Unión y el peaje del puente sobre el lago de Maracaibo, después de las megaelecciones, comenzaron a trabajar hasta las 8:00 y 9:00 de la noche. Ya no, ahora laboran hasta las 2:00 o 3:00 de la tarde. Y la estación de servicio Zona Industrial, situada en la vía de Nasa, en el municipio San Francisco, que era una de las más activas, casi no abre al público.

No es mi intención hacer señalamientos ni acusar a nadie, pero esas son denuncias que me llegan de Maracaibo aquí a Milán, y que publico en función de contribuir con al llamado a combatir esa irregularidad que ordenó Maduro, sabiendo que vivimos tiempos de golpes de Estado, y no descarto que las mafias de la gasolina se muevan entre el lucrativo negocio y la conspiración…

La operación Mano de Hierro

Venezuela está al frente de una revolución que no anda con medias tintas en cuanto a la corrupción, el problema es que enfrentamos una derecha extremista, genocida, ladrona, saqueadora, que pretende apoderarse de nuestra Patria a través de la violencia, y quiere hace ver ante el mundo lo contrario. Esto es historia patria.

Por fortuna, contamos con un presidente como Nicolás Maduro Moros que es un baluarte de la paz, un amante del diálogo, pero preparado hasta los dientes, para actuar y defenderse de acuerdo con la circunstancia que se le presente. Más si se ve comprometido el proceso revolucionario y el pueblo de Chávez.

En ese caso, tengan la plena seguridad de que va hacia adelante, caiga quien caiga, como lo demuestra con la operación Mano de Hierro en la que han resultado detenidos un alcalde, una alcaldesa, diputados, diputadas, fiscales del ministerio público, militares, civiles, vinculados al narcotráfico, mafias de la gasolina, entre otros delitos.

La corrupción en la revolución no tiene ni ideología política ni color partidista. Ya eso se había puesto de manifiesto, incluso, antes de la operación Mano de Hierro, con la detención de personas que pertenecieron al gobierno. A la justicia nunca le tembló el pulso, porque ni ser funcionario público ni pertenecer al Psuv son patentes de corso para delinquir.

El problema es que los golpistas y terroristas tutelados por los gringos, si nosotros enfrentamos a los ladrones nos acusan de dictadores y de violadores de los derechos humanos, y si no se combaten, nos acusan de cómplices. Toda una campaña apoyada por la canalla mediática de la que hay conocimiento en Venezuela y el mundo, pero que debemos recordar para que nunca nos agarren desprevenidos.

Pero sepan que en revolución se castiga y se combate la corrupción, a diferencia de la oposición. Fíjense cómo ha robado Guaidó en las narices de todos los venezolanos y la Asamblea Nacional electa en 2015 nunca movió un dedo para detenerlo.

La reciente captura de los funcionarios públicos es tremendo golpe al hampa infiltrada en la revolución. Los responsables deben pagar el doble o el triple, porque como representantes del Gobierno bolivariano deberían dar el ejemplo. Esos narcotraficantes traicionaron a Chávez, a Maduro, a Diosdado Cabello, y a todo ese pueblo que les dio el voto.

Y entendamos que son individualidades dentro del proyecto socialista y la generación de oro de Chávez; nosotros sigamos adelante con las 3R. nets: Resistir, Renacer y Revolucionar. Todo mi apoyo incondicional al presidente Maduro, al camarada Diosdado Cabello, y a esa gente que depositó en esos forajidos y forajidas su confianza. ¡Venceremos!