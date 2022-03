Guaidó en el «Palacio Presidencial Los Rastrojos» y las «sanciones» contra Rusia

Por: Gian Carlo Di Martino

1.- ¡Asesino! … El fugitivo Leopoldo López dijo en un tuit que ni el presidente Nicolás Maduro ni su cúpula criminal (vean cómo habla ahora ese homicida, cuando fue él quien encabezó la matanza de la operación golpista denominada La Salida en Venezuela) representan a los venezolanos en su apoyo a la, según ese hampón, «invasión» de Rusia a Ucrania.

Y yo me pregunto ¿quién lo representa? ¿El ladrón Guaidó? Quieren pescar en río revuelto, pero al autoproclamado no lo levantan ni colocándole una horqueta.

2.-Podemos decir que la trampa está hecha…. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, dijo que su país recibirá apoyo del FBI para identificar a los responsables de los ataques cibernéticos que se han presentado en algunas entidades como el Dane, Invima y, recientemente, la Registraduría, a propósito de sus elecciones presidenciales. Un argumento para que el FBI se inmiscuya en esos comicios.

Obvio que EE. UU. buscará la reelección de su lacayo, el subpresidente Iván Duque. Imagínense, para esos narcoparacos de la oligarquía santandereana que completan los votos imprimiendo boletos en pleno proceso, ¿cómo será respaldado por técnicos de ese organismo de inteligencia norteamericano?

Los estadounidenses, aparte de que tienen el sistema electoral más arcaico del planeta, son expertos manipulando votaciones. Solo tienen que ver el desastre de comicios en el que perdió el psicópata Donald Trump y ganó Joe Biden.

3.-Los Tancol… Pensando en el daño que han hecho los Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol), debo decir que el narcogobierno santandereano no resguarda la zona limítrofe, no le interesa; allí están los sembradíos de coca y los laboratorios de procesamiento de cocaína de los paramilitares de Alvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

4.- ¿Ya le tienen listos los uniformes?… La legítima Asamblea Nacional aprobó el nuevo informe de la Comisión Especial creada para investigar el daño patrimonial y los crímenes contra la República cometidos por el parlamento 2016-2020, encabezado por el mayor ladrón de la oposición venezolana: Juan Guaidó.

El informe implica a 442 personas directamente involucradas con los daños a la República. 203 fueron diputados principales y suplentes, y 239 personas que formaron parte de las juntas directivas ad hoc de mentiras designadas por el «interino» como «embajadores» y otros representantes diplomáticos, que lo único que han hecho es robar a la nación desde el exterior.

5.-Activada la poderosa industria del sicariato colombiano… De eso también tenemos información, por cuanto hará cuestión de un año que supimos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en cuyas investigaciones se conoció de la contratación de mercenarios colombianos, de modo, que no me sorprende la noticia de que el gobierno del presidente Volodímir Zelenski, esté contratando mercenarios de ese país para llevárselos a Ucrania.

Ya hay 50 asesinos en cola, es decir, 50 exmilitares del ejército, esperando para poner en práctica las acciones criminales que aprendieron cuando les servían al narcoparaco Alvaro Uribe Vélez, quien ocupó el Palacio de Nariño del 2002 al 2010.

6-. Por eso fracasan contra el presidente Nicolás Maduro… El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que 95% de los aviones que son utilizados para transportar drogas a Centroamérica y México, salen de Venezuela.

Con Maduro ocurre algo muy particular, y es que las imbecilidades de sus mismos detractores lo benefician, porque cómo les encanta a sus enemigos hacer el ridículo ante el mundo.

Quién no sabe en el planeta que los grandes sembradíos de coca están en Colombia, ¡ah! pero al presidente de Guatemala le parece mejor decir que 95 % de los aviones utilizados para la droga que trafican a Centroamérica y México salen de la Patria de Bolívar.

No explica que el mayor problema, no solo de Centroamérica sino de toda América, consiste en que Colombia es un narcoestado con un narcogobierno encabezado por un narcoparaco, que es uno de los mayores productores de droga del mundo, el cual cuenta dentro de su territorio con los más grandes laboratorios para procesar cocaína.

Cuando en el continente se habla de droga, hay que explicar esta situación, no limitarse a decir airadamente que de Venezuela provienen los aviones, porque esa es una observación temeraria, tendenciosa, que en definitiva busca dañar al Gobierno revolucionario.

Además, cuando de aeronaves se trata, debemos advertir que, según una publicación de los medios de comunicación social en abril de 2020, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a esa fecha, había neutralizado 191 avionetas.

Ahora yo quisiera ver cuántas ha derribado el gobierno de Guatemala. De allí que el presidente Alejandro Giammattei, antes de andar suministrando declaraciones a la ligera, más bien debería dedicarse a combatir el narcotráfico como lo hacen en Venezuela.

Las sanciones contra Rusia

Lo peor es que muchos países no solo piden sanciones para el gigante euroasiático, sino que hay unos que asombrosamente suplican que las redoblen, aun sabiendo que se les puede revertir.

Y cito el caso de Colombia. La canciller y vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez, dijo en la Asamblea General de la ONU, al apoyar las medidas coercitivas contra Rusia, que esas acciones graduales son un fracaso, queriendo decir que todavía se debería ser más criminal.

Cree esa narcoparaca que la oligarquía santandereana, que ocupa el Palacio de Nariño, siempre será salvada por la canalla mediática, los narcotraficantes, los paramilitares y el comercio de cocaína. A cada quien le llega su tiempo. Y a estos les va a llegar de un momento a otro.

Sepan que las sanciones occidentales contra Rusia no solo perjudicarán a ese país, sino también a los que conforman la OTAN, principalmente los europeos, cuyos pueblos son sensibles, generalmente volátiles, cuando se les trastocan sus costumbres, su bienestar, su confort, su actual modo de vida.Recordemos que con la Covid-19 hubo gente protestando porque no podía sacar su perro a pasear todas las tardes al parque. Imagínense con dificultades para cocinar por la falta de gas, o para usar sus vehículos por racionamiento o el alto precio del combustible, en fin, todas las consecuencias sociales que de un bloqueo económico y financiero se deriva.

Lamentablemente, muchas personas, sobre todo los usuarios de las redes sociales, aplauden esas medidas. Ya algunos expertos y funcionarios gubernamentales lo están advirtiendo. El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció que su gobierno está elaborando medidas para reducir la dependencia del país a Rusia en lo relativo al gas.

Louise Dickson, analista del mercado petrolero de Rystad Energy, de acuerdo a una publicación del medio digital DW actualidad, dijo que «existe la preocupación de que excluir a los principales bancos rusos del sistema de pagos SWIFT podría hacer que comprar petróleo y gas en ese país sea prohibitivamente engorroso». … Y así podrían citar infinidades de ejemplos sobre lo que podría sobrevenir con esas medidas en contra de Rusia.

En Venezuela tenemos experiencia de la capacidad destructiva de los norteamericanos; por fortuna, contamos con un pueblo aguerrido, forjado al calor de la revolución bolivariana, que en torno al presidente Nicolás Maduro enfrenta con toda dignidad y gallardía las medidas coercitivas y unilaterales que nos impusieron.

Ahora, no sé hasta qué punto sean capaces de soportar los pueblos de Europa, aliados a sus presidentes, pidiéndoles a los estadounidenses más «sanciones» contra Rusia, que, en definitiva, se traducirán en más «sanciones» en contra de los pueblos más vulnerables del planeta. Y más si se desata por completo la guerra, como lo advirtió el presidente Maduro en su magistral intervención con el alto gobierno revolucionario desde el Palacio de Miraflores.

Guaidó en el “Palacio Presidencial Los Rastrojos”

Lo más importante de la reunión con los funcionarios norteamericanos en Caracas es que reconocieron a Nicolás Maduro como presidente legítimo de la República Bolivariana Venezuela. Sería una estupidez, a partir de allí, decir lo contrario.

Aunque bueno, tampoco se sabe si fue que Guaidó aún tenía desarreglada la oficina en su imaginario «Palacio Los Rastrojos», desde donde ejerce la «presidencia interina», y eso impidió que se produjera, por todo lo alto, un encuentro con sus jefes superiores.

Porque para los enemigos de la revolución bolivariana, Maduro ejerce la presidencia ilegítima desde el Palacio de Miraflores y Guaidó la legal desde el surrealista «Palacio Los Rastrojos». Consecuencias del odio.

En realidad, el mundo entero sabe que el verdadero presidente de la Patria de Bolívar es Maduro, mientras Guaidó solo es un arlequín sujeto a las órdenes de los norteamericanos, pero que, lamentablemente para él, el conflicto en Ucrania provocó repentinos movimientos en el ajedrez geopolítico mundial y ahí tenemos a la gente del mandatario estadounidense, Joe Biden, reuniéndose con nuestro máximo jefe de la revolución bolivariana.

Este reconocimiento puso a los operadores mediáticos antichavistas al borde de las lágrimas.

Bueno, en definitiva, no creo que al borde, lloraron, solo que algunos lloraron como José «Pepe» Barette, solista del grupo mexicano Miramar: «Con una lágrima en la garganta te vi partir…», en la garganta, claro, como no era en los ojos no se veían llorar, pero lloraban. Se los garantizo.

De esa manera los frustrados liberan el odio que les brota del alma. Un proceso natural del organismo de ese tipo de seres humanos despreciables. De lo contrario, la alta cantidad de odio los envenenaría a ellos mismos. El caso de Carla Angola, Fernando del Rincón, Leopoldo Castillo, entre otros, es cumbre.

Mejor dicho, de muchos, porque yo me imagino que el lagrimeo de la gusanera de Miami de un momento a otro puede causar un tsunami en alguna de las playas de esa ciudad, pero creo que, en estas circunstancias, para los estadounidenses priva el interés nacional, antes que ese grupito de desadaptados que se cree dueño de todo el estado de Florida.