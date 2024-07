Generación Femenina del 28J

Por: Iraida Josefina Villasmil

Es impresionante la manera de como la mujer venezolana ha venido asumiendo un rol cada día mas protagónico en la realidad política de este país, más allá de los cargos que puedan ocupar políticamente, es definitivo que el gran entusiasmo de esta campaña electoral viene caracterizado por la emoción y pasión femenina.

Me siento inmensamente orgullosa del compromiso que ha mostrado la mujer zuliana y de todo el país. Desde sus distintos roles o actividades ha salido a dar un Sí al respaldo de la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, aportando ese granito de arena que servirá para la reconstrucción de una Nación que necesita de todos para salir adelante.

Lo que estamos viviendo en el Zulia frente a la entusiasta participación femenina. En el municipio Cabimas, la actividad de las mujeres fue contundente. En San Francisco se desbordó la alegría y el gozo en un acto que nos llena de más fuerzas para juntas seguir trabajando y así consolidar la victoria. En Maracaibo las mujeres están en cada uno de sus espacios haciendo lo pertinente para que la gente conozca el tarjetón y aprendan a votar.

Tengo información de que en los comandos y en las organizaciones participativas, la gran mayoría de responsabilidades está en manos de figuras femeninas, lo que me motiva y me permite afirmar que cada día más entendemos ese rol protagónico que tenemos las mujeres frente a los retos políticos e históricos de una Nación que está abriendo nuevos caminos.

En cada rostro, en cada abrazo, en cada saludo con una mujer zuliana, me he dado cuenta que está trazando con precisión ese camino de futuro y esperanza. Ella, que es mujer y que ha visto partir a sus hijos, es la que sabe y siente las deficiencias de su hogar que cada día sufre los embates de esta situación económica y ha tenido que realizar dos y tres trabajos para luego regresar a su casa atender lo pertinente doméstico. Ella, que también ha tenido que ser «padre y madre» entiende perfectamente el compromiso de sacar los sueños de sus hijos adelante. Ella mejor que nadie conoce la verdadera situación de no poder sacar a los muchachos adelante.

Lo contundentemente claro es que se está impulsando una nueva fuerza y una nueva realidad de eficacia y eficiencia en el actuar político y esa fuerza tiene rostro de mujeres que desde todo el país están decididas al cambio.

A esa mujer incansable, luchadora, empoderada, trabajadora, audaz, eficiente y de gran corazón, le digo que no desmaye, que el triunfo está cerca y que juntas como venezolanas sacaremos a este país adelante.

Nos vemos este 28 de julio para defender lo que por derechos nos corresponde, todas juntas cada día Vamos por Mucho Más y nos constituiremos en esa nueva generación del 28J.

*Presidente de @Clezulia y vicepresidente de UNT Zulia