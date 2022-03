El regalo de Duque a Biden y las admirables lecciones de nuestra Vicepresidenta en Turquía

Por: Gian Carlo Di Martino

1.- Turquía… No he olvidado la participación de nuestra vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de nuestro canciller Félix Plasencia, en el II Foro de Diplomacia de Antalya 2022, que se celebró en Turquía.

Cómo pasar por alto a Rodríguez con otro notable discurso, lo mismo que a Plasencia con el excelente trabajo diplomático en pro de la revolución. En Turquía, brilló de reunión en reunión, con sus homólogos de diferentes países.

Fue una participación marcada por el profesionalismo, el amor, el entusiasmo, realizada con entrega, dignidad, así como se hace en revolución y se trabaja por la patria de alma y corazón bajo las directrices del presidente Nicolás Maduro Moros, el campeón de la diplomacia, tal cual lo calificó el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

El éxito de esta delegación chavista, como las de otras enviadas para magnos eventos internacionales, radica en que llevan la verdad por delante. Una verdad irrebatible sobre la base de un mundo multicéntrico y pluripolar. ¿Quién no quiere ser libre y soberano en este planeta? El mundo multipolar es irreversible.

2-. Diplomacia… El presidente Nicolás Maduro ordenó crear un plan de expansión de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, para formar a jóvenes de Colombia, de toda América Latina y del Caribe, y puedan ejercer la medicina comunitaria en sus países… De esa manera, se concreta la diplomacia como la concibe la revolución bolivariana. Que trascienda el mero discurso. Ya Venezuela ha graduado 1.588 Médicos Integrales Comunitarios de 38 naciones.

3-. Falta de liderazgo… Siguen dando vergüenza los periodistas, influencers y políticos que se creen más norteamericanos que los norteamericanos. No admiten que altos funcionarios de Joe Biden viajaran a nuestro país para hacer negocios de petróleo con el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Y eso les ocurre, entre otras cosas, porque la oposición venezolana carece de un verdadero líder. De hecho, los estadounidenses en nuestro país ignoraron a Guaidó. Lo apoyan mediáticamente, pero en estas circunstancias, en la que se dan cambios serios y reales en la geopolítica mundial, lógicamente no van a perder el tiempo con un payaso.

Yo confío plenamente en nuestro Presidente, porque sé que la decisión que tome, como máximo líder de la revolución bolivariana, en cualquier reunión con una delegación estadounidense, la tomará en función del beneficio de los venezolanos.

No creo en potencias hegemónicas, pero existen las relaciones diplomáticas, los acuerdos, los negocios, los intercambios, que imponen la realidad de un nuevo mundo multipolar. Y allí está inserta la Patria de Bolívar, Chávez y Maduro.

4.-El senador Marco Rubio… Este estúpido tras la reunión que sostuvieron altos representantes del Gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, en Miraflores, dijo que ese era un golpe fulminante en contra de Guaidó.

¡Imbécil! Guaidó murió al nacer. Desde que llegó y se juramentó como «presidenteÎ en una plaza pública de Caracas, salió convertido en un cadáver político. Y él lo supo desde ese momento, por eso, en vez de hacer su trabajo como opositor sobre la base de la reconstrucción del país, aprovechó a la gente engañada, para armar todo ese tinglado que armó con la mentira de un gobierno paralelo, a fin de saquear los activos de Venezuela en el exterior.

5.- Bloqueo mediático… YouTube sacó de circulación a canales de medios financiados por Rusia en todo el mundo. Y detrás de esas acciones que atentan contra la libertad de expresión, está el imperio norteamericano intentando engañar al planeta entero, que la gente no conozca la verdad de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania.

En el bloqueo cayeron la cadena de televisión Russian Today y Sputnik, incluso, hasta el canal Ahí les va de Inna Afinogenova. De allí las imágenes trucadas, los viejos videos manipulados de atentados y asesinatos en otros países donde los norteamericanos masacran a los pueblos, vilmente atribuidos a Rusia contra Ucrania.

Una vergonzosa manipulación tendente a hacer ver al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un asesino, y al imperio estadounidense y a la OTAN como héroes luchando por la justicia.

Pero la verdad siempre emerge. Por cualquier lado los medios de comunicación que se niegan a ser opacados por los EE. UU., se las ingenian para informar con objetividad y veracidad. Estamos en pleno siglo XXI. Y en el mundo se vive otra realidad. Ya los pueblos del planeta no son los mismos «come nabo» del pasado.

6.-Más crimen mediático… Meta Platforms permite a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamar a la violencia contra los rusos en el contexto de la invasión de Ucrania, según correos electrónicos internos vistos por Reuters, en un cambio temporal en su política de incitación al odio, destacó la prensa nacional e internacional

Del presidente Nicolás Maduro han dicho cualquier cosa. Ahora ya los quisiera ver si a nuestro mandatario se le ocurre bloquear a Facebook en Venezuela. Por eso es que no pueden con esta revolución ni con Maduro. La derecha fascista quiere imponer su irracionalidad, subestimando la inteligencia y la capacidad de reflexión de los pueblos del orbe. Además, en este mundo, la gente quiere paz, salvo la que vive de la guerra.

7.-Protesta… EE. UU. acusó a Corea del Norte de probar un nuevo sistema de misiles intercontinentales, situación que calificó de grave escalada. Ahora ¿y las armas biológicas que ellos tienen en Ucrania? Recordemos que la subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, reconoció que en Ucrania hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Moscú. Insisto, los norteamericanos subestiman a la gente, creen que los demás son estúpidos.

8.-De Gilberto Correa a Joe Biden… Más allá de las diferencias partidistas e ideológicas, el afamado animador Gilberto Correa, merece respeto como ser humano, por su edad, su trayectoria profesional; hablamos de una figura pública, de un venezolano reconocido internacionalmente por su trabajo, ícono de la zulianidad, pero fue al Cuartel de la Montaña y los escuálidos lo destruyeron mediáticamente, incluso, algunos tuvieron lo osadía de llamarlo enchufado.

En cambio, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, por encima de la arrogancia y el sentido de superioridad que caracteriza a los norteamericanos en el mundo, envió abiertamente a Miraflores una delegación de estadounidenses, y los opositores, además de justificarlo, responsabilizan a Nicolás Maduro, como si nuestro Presidente tuviera la culpa de que al Palacio de Gobierno le llegara sin ser invitado ese grupo de funcionarios, de todos modos, ninguno llamó al mandatario estadounidense enchufado… Eso se llama adoración al amo.

Las admirables lecciones de nuestra Vicepresidenta en Turquía

El encuentro de los altos funcionarios norteamericanos con el presidente Maduro, desató los demonios de los enemigos de la revolución bolivariana, no tanto porque la situación se haya tratado de un negocio energético, tras el conflicto de Ucrania, sino porque fueron los estadounidenses quienes viajaron a la Patria de Bolívar, para pedirle a «un tirano», «asesino», «narcotraficante», que les venda petróleo.

Eso no lo admiten los enemigos de Venezuela. Ellos desearían que fuera el presidente Maduro quien anduviese arrodillado detrás de los norteamericanos, pero no es así. ¿Y cómo digo lo contrario, si no es así?

Yo quisiera complacer a los terroristas del ala de Leopoldo López y Guaidó, pero repito, fueron los señores del norte quienes se trasladaron a Venezuela, y nuestro presidente legítimo, como gran diplomático, estadista, visionario, hombre de diálogo y paz, decidió atenderlos.

La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en otra de sus brillantes lecciones sobre la realidad geopolítica mundial, ratificó en Turquía la disposición del gobierno del presidente Maduro de sostener relaciones de respeto y diálogo con el gobierno de los EE. UU. de Norteamérica, sin condiciones, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

Y exhortó «a trabajar en la línea de sincerar las verdaderas causas de los conflictos y reducirlas», haciendo entender a los hegemones que su persistente arrogancia de mantener el orden de dominación ya no es posible.

«Un nuevo orden político, económico, financiero, comunicacional y cultural está en proceso de gestación, pero el mismo deberá garantizar el establecimiento eficaz del multilateralismo con respeto e igualdad», concluyó.

Las palabras de nuestra representante de la paz, más que una excelente intervención, las deberían asumir los enemigos de la revolución bolivariana que son, en definitiva, los enemigos del desarrollo y el progreso, como un admirable aporte encaminado hacia la geopolítica de un mundo multipolar, surgido en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Eso es irrefrenable. Los pueblos van saliendo de la opacidad, de la oscuridad.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, también aclaró que Venezuela no ha sacado a los estadounidenses del mercado petrolero; fueron ellos los que se marcharon para imponer medidas coercitivas unilaterales y ahora quieren regresar, en tanto recalcó que las empresas internacionales, incluyendo las estadounidenses, serán bienvenidas siempre y cuando acepten que el único y legítimo Gobierno de Venezuela es el que lidera Maduro.

Igualmente, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, ha advertido infinidad de veces en su programa Con El Mazo Dando, que, si los norteamericanos querían reunirse con el verdadero Presidente, tenían que hablar con Nicolás Maduro.

Finalmente lo hicieron y eso no debe ser motivo de indignación, sino todo lo contrario.

El odio ciertamente ha hecho mucho daño en Venezuela y el mundo, no obstante, creo que no alcanzará todo el que tiene concentrado en el alma la derecha fascista, para detener el incontenible despertar de los pueblos del planeta.

El regalo de Duque a Biden

El subpresidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó ante la reunión del presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, y los altos funcionarios norteamericanos en Caracas, con la soberbia de los niños reacios a la escuela cuando sus padres los mandan a estudiar y salen revirando, queriendo alzarse, protestar, por lo menos gritar y patalear duro, pero no se atreven a tanto.

El mayor mafioso de los narcoparacos del Palacio de Nariño, al confirmarse tal encuentro, enseguida dijo que «este es un tema sobre el que Estados Unidos tendrá que reflexionar». Como lo pueden ver, no fue un arrebato de ira, pero tampoco respondió como él siempre les responde a sus amos del norte: «mande señor».

De cualquier forma, esa reacción pudo ser considerada por el gobierno de Joe Biden como un acto de rebeldía, una altanería de parte de un capo al que tienen en la Presidencia de ese país, solo para que cumpla sus órdenes. El no está autorizado para contrariar –ni siquiera con el pensamiento– las decisiones de los estadounidenses ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo.

Duque tiene bien claro que los EE. UU. con tan solo levantar un dedo, va preso, porque los norteamericanos le conocen todos sus mafiosos movimientos, tanto a él como al otro narcoparaco Alvaro Uribe Vélez, quien lo llevó al poder con votos comprados por sus amigos narcotraficantes.

Sin embargo, no hizo silencio, quizás influenciado por el exembajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, quien, según portales digitales informativos se preguntó: «¿Habrá algún tipo de protesta del Gobierno colombiano con la visita de altos funcionarios norteamericanos? ¿Se van a quedar callados con esa afrenta después de trabajar cuatro años juntos en la política sobre Venezuela?».

Santos aseveró que «esto tiene que llevar a replantear muchas cosas porque EE. UU. finalmente lo que nos mostró es que es capaz de dejar a Colombia colgada en la brocha en cualquier momento por cualquier interés (…) valemos cero frente a la mirada del presidente Biden, de su consejero de Seguridad, Jake Sullivan; y su secretario de Estado, Antony Blinken.

Después, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, como excelente relacionista pública del narcotráfico y del paramilitarismo de su país, en entrevista con Blu radio, consciente de lo que significa que un mafioso de los suyos le rezongue a EE. UU., se movió como cucaracha entre gallinas.

No contradijo a los funcionarios gubernamentales colombianos, pero tampoco objetó a los norteamericanos. Y se fue por la tangente, como decimos en criollo, diciendo que no conocía que la reunión se había producido, ni siquiera que Iván Duque estuviera al corriente de la situación.

«Lo importante es escuchar a Estados Unidos porque la geopolítica mundial ha cambiado en los últimos días como consecuencia de la intervención de Rusia en Ucrania», y así apaciguó los ánimos.

El narcoparaco Iván Duque viajó entonces rápidamente a EE. UU., para llevarle de regalo a Biden, una hamaca cruda y un cesto o canasto Werregue –adorno en fibra natural que sirve para la decoración del hogar–, con la excusa de celebrar los 200 años de las relaciones diplomáticas de ambos países. Por poco le llevó un látigo para que lo azotara allá mismo en la Casa Blanca.

Y el presidente norteamericano, me imagino que apenado, sonrojado por tanta lisonja de un sujeto que no conoce el desprecio, le prometió designarlo aliado importante fuera de la OTAN.

Duque, por supuesto, se sintió complacido, recompensado, esa medida implica mayor presencia e intervención de EE. UU. en Colombia, así como a él le gusta, por cuanto ha demostrado hasta la saciedad que le encanta que lo manden los estadounidenses, padecer con orgullo el dolor de las rodillas afincadas en la tierra mirando hacia el norte del continente, sentirse gloriosamente subordinado por el inquilino de turno de la Oficina Oval. Fue tanta la emoción que le ofreció hasta el petróleo colombiano.