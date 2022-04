El canciller patriota revindicando la diplomacia y Juan Pablo Guanipa conspirando.

Por: Gian Carlo Di Martino



1.- Lo que más les duele a los enemigos del pueblo venezolano… Expertos del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), fabricaron un sistema de filtros que utilizan las incubadoras neonatales del Hospital Materno Infantil Ana Teresa de Jesús Ponce, ubicado en el estado La Guaira, dijo la viceministra de Tecnologías de Información, Gloria Carvalho.

En consecuencia, se han recuperado 422 incubadoras a nivel nacional, lo que significa que en un año se pueden atender unos 4 mil neonatos en el país, agregó Carvalho.

Aplausos entonces para el Mincyt, porque esa es la Venezuela que triunfa, que no se arrodilla, que piensa en la vida, que cuando la oposición terrorista anda en un golpe de estado o pidiéndole a los estadounidenses más bloqueo, ella trabaja en función del futuro, del desarrollo y del progreso.

2.- Otra vez el bululú de la oposición por el Fiscal de la Corte Internacional… Los terroristas venezolanos siguen subestimando la inteligencia de la población. Llega de nuevo el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y en reunión con el presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, acuerdan abrir una oficina de esa instancia internacional en Caracas y, ante la noticia, los primeros en reaccionar fueron los delincuentes Henrique Capriles Radonski y el narcotraficante Juan Guaidó, intentando confundir para hacer creer que ellos no están vinculados con los crímenes y los golpes de estado.

Amigo lector, amiga lectora, sepan que una investigación por parte de la CPI en Venezuela, pondrá al desnudo el terrorismo de la oposición en la Patria de Bolívar, que comenzó con el llamado de arrechera de Capriles, siguió con la operación denominada La Salida (con las guarimbas y el cierre de calles y avenidas y sus respectivos degollados) del fugitivo Leopoldo López, y se mantiene con Guaidó y sus 40 ladrones.

La responsabilidad de esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, no se la van a poder quitar de encima los opositores, pretendiendo huir hacia adelante con informaciones de prensa y mensajes en las redes sociales tendentes a engañar a la gente.

3.- Un titular del bodrio informativo del sicario de la noticia, Alberto Federico Ravell… La visita de una delegación norteamericana, tras el conflicto de Ucrania, abrió heridas en la oposición terrorista como esa que dice la canción: aunque parecen cerradas, por dentro siguen doliendo.

Titula La Patilla: «Pdvsa busca tanqueros de terceros mientras ruega por un alivio de las sanciones». Desconozco los motivos por los cuales los opositores odian tanto al pueblo. Les duele en el alma que haya un desbloqueo de parte de la administración del presidente de los EE. UU., Joe Biden, a Venezuela.

Los enerva que se restablezca la exportación de petróleo a Norteamérica. Desearían que siguieran las medidas coercitivas y unilaterales contra la Patria de Bolívar, para que le gente siga padeciendo, siga sufriendo. Son unos enfermos.

El odio les llegó a niveles intolerables, del que pareciera que ya no tienen cura. En el fondo dan lástima.

4.- Los detractores del bolívar… Los enemigos del pueblo venezolano estaban en silencio porque apostaban a que el dólar se volviera a disparar, pero viendo que el precio de la moneda norteamericana se estabilizó y los comerciantes comenzaron a cobrar en bolívares y a mostrar resistencia por la divisa verde, iniciaron sus singulares ataques mediáticos

Ya muchos comerciantes en el mercado Las Pulgas de Maracaibo, estado Zulia, por ejemplo, suministran el precio en bolívares, y solo si el cliente tiene dólares, le hacen el cálculo en esa divisa.

El presidente Nicolás Maduro Moros se trazó recuperar la moneda nacional, y ahí van; no soy economista, pero la experiencia nos indica que cuando la oposición terrorista protesta, es porque se vislumbran beneficios para el pueblo.

5.- A propósito del III Congreso Venezolano de las Mujeres.… No solo se trata de un cumplido o algunas palabras bonitas que se lleva el viento, de una flor que se marchita con el tiempo, de un detalle en el momento, porque la realidad es que de esa manera se han maltratado a las mujeres por los siglos de los siglos.

Se trata, en definitiva, de hacer realidad la igualdad de género, la justicia, la equidad, plasmarla en leyes que se cumplan como ha hecho la revolución bolivariana desde El Gigante Chávez hasta su hijo, el presidente Nicolás Maduro Moros.

Recordemos que fue con el Comandante Eterno que comenzó el protagonismo de la mujer venezolana, incluso, Chávez, igual que ahora Maduro, se declararon presidentes absolutamente feministas. Y lo más importante es que Chávez lo demostró durante su gestión y hoy por hoy lo demuestra Maduro.

De allí que me permito hacer dos observaciones: Sobre la primera debo advertir que no quiero pecar de grandilocuencia, pero en mi opinión fue a partir de “El Gigante” que comenzamos a ver y a leer de manera destacada noticias en los medios nacionales e internacionales, el nombramiento de las mujeres venezolanas en diferentes cargos, más que todo gubernamentales.

No estoy diciendo que antes de Chávez no se nombraran mujeres en altos puestos, pero eran escasos, y no se destacaban como actualmente. Y ni se diga del presidente Maduro, designándolas en las diferentes funciones del Gobierno bolivariano, donde siempre serán bienvenidas.

La segunda observación tiene que ver con el respeto y el valor de ellas en la formación del niño y la niña, los cuales deben inculcarse en la casa desde el nacimiento, para luego continuar con la educación de la escuela.

En ese proceso, las mismas mujeres juegan un papel fundamental por ellas y para ellas. No hay duda de que una buena educación escolar en ese sentido, hará que de adultas tengan más fácil la lucha por todas esas reivindicaciones que exigen y merecen, además, será más viable la aplicación de las leyes como las que ya han ganado en la legislación bolivariana…

Así que sigamos adelante en la defensa de nuestras mujeres… con ellas todo, sin ellas nada.

8.- La injusticia del secuestro de Alex Saab… Esta nota no solo va en contra de los genocidas del imperio norteamericano que secuestraron al diplomático venezolano, porque comercializaba alimentos, medicina y gasolina para el pueblo de la Patria de Bolívar, sino también en contra de los venezolanos que solo por adversar el Gobierno bolivariano critican la defensa de nuestro embajador plenipotenciario en Africa.

Saab fue víctima de la misma guerra económica y financiera que los genocidas del norte le impusieron a Venezuela a través de medidas unilaterales y coercitivas, con el fin de que el pueblo, desesperado por el hambre, la miseria, la necesidad, se le rebelara al presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros.

lo tienen preso en EE. UU. intentando que se preste a suministrar falsas declaraciones en detrimento de nuestro máximo líder revolucionario, pero a pesar de las torturas y las humillaciones, se han estrellado con la valentía y la gallardía del diplomático.

En Venezuela, Saab tiene el apoyo del Gobierno y la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Son muy pocos los que rechazan la libertad del embajador plenipotenciario en Africa, y entre ellos lamentablemente contamos a los simpatizantes de los grupos terroristas que fungen en el país como partidos políticos.

Algo inconcebible. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir: jamás entenderé tanto odio de esos opositores en contra del pueblo, entendiendo que el señor Saab solo buscaba para la gente la comida y las medicinas que nos negaban los gobiernos de los EEUU y sus países satélites. ¿Por qué entonces agredirlo o apoyar las viles acciones en su contra?

Estamos frente a una situación que verdaderamente provoca un nudo en el estómago, como el hecho de verlo en la carcel y libres a homicidas responsables en Venezuela de crímenes de lesa humanidad como el fugitivo Leopoldo López y el narcotraficante Juan Guaidó.

Dice el presidente de la legítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que Estados Unidos, como signatario de la Convención de Viena, incurre en un acto de inconmensurable hipocresía, por cuanto, se sabe de traficantes de drogas que tienen su asiento al lado de sedes de la DEA, en Colombia.

«Sabemos de traficantes de armas que gozan de protección de países de la llamada comunidad internacional. Sabemos que hay una convención que permite que las relaciones diplomáticas existan, que la representación de los países exista y sean respetadas desde el nacimiento de la diplomacia entre Estados. Incluso en situaciones de guerra, se respeta la condición de un diplomático», fustigó.

Por tantos desafueros, por tanta injusticia, apoyo la liberación de nuestro embajador y le pido a todos los seres humanos en Venezuela y el mundo, a que acompañen las manifestaciones que organice el Movimiento Free Alex Saab, tanto en nuestro país como en el exterior.

Solo se requieren dos requisitos: ser sensible ante la injusticia, y padecer el dolor y el sufrimiento del prójimo.

El «vende campaña»

Juan Pablo Guanipa, mejor conocido en Zulia con el alias de «Vende Campaña», se reunió en Colombia con el narcoparaco Iván Duque. Es obvio que siguen con los planes desestabilizadores en contra del presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros.

Lo que no entiendo es cómo ese delincuente sigue en libertad. Este de los Guanipa debe en Maracaibo varios muertos. En las guarimbas se dedicó a convocar a marchas con el argumento de protestas pacíficas en contra de la revolución, cuando en realidad era para que asesinaran a los jóvenes asistentes y seguir sobre la sangre, el caos y la violencia.

Así provocó la muerte de unos cuantos incautos, sin embargo, aún sigue libre. «Vende Campaña», sigue libre y conspirando.

El canciller patriota revindicando la diplomacia

Nuestro canciller Félix Plasencia respondió a un tuit de Ann Linde, Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, quien al lado de un ladrón, terrorista y narcotraficante como Guaidó, publicó en un amañado trino, refiriéndose a Venezuela, que ve un continuo deterioro inaceptable de la situación humanitaria y los derechos humanos, y llama a negociaciones rápidas y al fin inmediato de la persecución de la oposición política.

¡Increíble! Con esas palabras en una foto con Guaidó en Twitter, la ministra de exteriores de Suecia, fue algo así como la versión femenina del actor venezolano Franklin Virgüez en los EE. UU.

Plasencia en tres tuits respondió:

1) Señora @AnnLinde absténgase de intervenir en asuntos de la política interna de mi país; desde la República Bolivariana de Venezuela rechazamos los comentarios infundados de la Canciller del Reino de Suecia.

2)Los esfuerzos del Ciudadano Presidente @NicolasMaduro en favor del diálogo son el verdadero triunfo que garantiza la tranquilidad y la paz. Lamentamos esta provocación del Gobierno de Suecia que desconoce nuestra democracia y soberanía.

3) Insistiendo en dar legitimidad a interlocutores caducos, sin mandato popular vigente. Nadie podrá desviar a Venezuela de la decidida senda del desarrollo integral y bienestar.