Ysmar Martínez representará a Venezuela en el “Top Model Of The World” 2018

La bella y exótica modelo Ysmar Martínez, de 22 años de edad y 1,76 de estatura, defenderá el tricolor nacional en el certamen Top Model of the World 2018, demostrando una vez más el temple, belleza y talento de la mujer venezolana en el exterior.

Ysmar fue coronada en la edición 2017 del Miss Intercontinental Venezuela y, por ende, designada para competir en este importante evento, que tendrá lugar en Hurgada, Egipto. Para ello, viajó el pasado 4 de diciembre y se espera que deje en alto al tricolor nacional en la Gala Final se realizara el día 15 de diciembre próximo.

Irene lucirá en la competencia una regia fantasía etérea, creación del diseñador inspirada en una Reina Dorada, además de exhibir hermosos diseños exclusivos de muchos diseñadores venezolanos e internacionales. Para la gala final se mostrará en escena con una hermosa pieza en color rojo creada por Carlos Tavera.

Con esta son ocho las franquicias Internacionales que suma la Organización presidida por Bruno Caldierón e Iván Yendiz, entre ellas Miss Intercontinental, Top Model of the World, Miss Eco International, Miss Landscapes Internatioal, Miss Multinacional, World Next Top Model, Miss Glam World y The Miss Globe Beauty Peagent.