Yairen Osorio, la zuliana que quiere conquistar las pasarelas venezolanas

La modelo de 16 años, Yairen Osorio, es oriunda de La Concepción y promete conquistar las pasarelas con su talento

Foto: Cortesía

Maracaibo– Con tan solo 16 años, una estatura de 1.78 cmts y una indiscutible estampa de reina, la zuliana Yairen Osorio busca convertirse en la revelación de las pasarelas en el país. En su haber ya tiene varios títulos de belleza. Fue la primera finalista en el reinado de la Feria de la Virgen de La Concepción y representó al Zulia en concursos nacionales.

Yairen es oriunda de La Concepción y aunque todavía no comienza sus estudios universitarios, tiene claro el objetivo de ser reconocida por su belleza e intelecto. El pasado mes de noviembre participó en el casting de la Feria de la Chinita, pero el jurado y su equipo de trabajo prefirieron esperar a que cumpliera la mayoría de edad, complementar su preparación y tocar nuevamente las puertas de uno de los concursos más importantes de la región. Su popularidad en las redes sociales va en aumento. Los directivos del Teeneger Venezuela la contactaron para formar parte de la edición 2018, donde portará la banda de su estado natal.

Lea también: LUZ se paraliza hoy por 24 horas

«A mi corta edad he vivido experiencias que me han permitido plantearme objetivos claros. Estoy preparándome en pasarela, oratoria y estilismo para ser una reina integral. Tengo un equipo maravilloso que me acompaña y guía mis pasos. Mi sueño es llegar al Miss Venezuela», comenta.

Su seguridad, desenvolvimiento en escena, además de sus ganas de triunfar en el medio artístico, son sus atributos principales para materializar sus sueños. Su representante, Joshua Akmenrath, ve en ella un potencial que pocas muchachas tienen. En agosto viajarán a Caracas para concursar en el Miss Globe Venezuela, donde Yairen espera conquistar la corona.

Conoce más de esta novel modelo en sus redes sociales: @yairenosorio en Instagram