Ya es oficial: No habrá presentador en los Oscar 2019

Es oficial, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya ha anunciado formalmente que la gala 91ª de los premios Oscar no tendrán presentador.

Tras la renuncia de Kevin Hart a ejercer de anfitrión tras la polémica desatada por unos comentarios homófobos que vertió en redes sociales hace años, la institución no ha logrado encontrar un relevo para el actor.

El anuncio oficial lo ha hecho un portavoz de la Academia de Cine estadounidense. Será la primera vez que los Oscar no tengan presentador desde 1989, justamente hace 30 años. Todo se remonta al 4 de diciembre de 2018, cuando la institución presidida por John Bailey comunicó que Kevin Hart iba a ser el maestro de ceremonias de la gala.

Sin embargo, apenas dos días después, salieron a la luz unos comentarios homófobos que el actor había compartido en su cuenta de Twitter en el pasado. Pese que, inicialmente, el cómico intentó defenderse, finalmente, el mismo día en que se dieron a conocer sus antiguos tuits, Hart renunció formalmente a presentar los premios.

“No quiero ser una distracción”, declaró. No obstante, su renuncia se produjo después de que la Academia de Hollywood le diese un ultimátum en el que o emitía públicamente una disculpa por sus comentarios o rescindía su contrato.

Pese que en su visita al programa de Ellen DeGeneres, la presentadora, que ya ejerció de anfitriona de los premios dos veces, intentó convencerle de reconsiderar su postura, Hart no cambió su decisión de no presentar los Oscar. Finalmente, la Academia barajó la posibilidad de que la gala no tuviese un maestro de ceremonias, cosa que finalmente ha acabado confirmándose.

Por otro lado, la institución encargada de otorgar las codiciadas estatuillas ha confirmado varios nombres de celebridades que se encargarán de entregar un premio en diferentes categorías. Este año estarán Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu.

Los 91º premios Oscar se celebrarán en la madrugada del 24 al 25 de febrero con ‘Roma’ de Alfonso Cuarón y ‘La favorita’, el drama de época dirigido por el griego Yorgos Lanthimos, parten como máximas candidatas con 10 nominaciones cada una.