Vea aquí el pronunciamiento del Gobernador Omar Prieto en las Redes Sociales (+Video)

Buen día [email protected]! Les envío un poco del mensaje que dimos en mis redes en vivo, al pueblo zuliano, el cual pueden ver completo en mi canal de YouTube OmarPrietoGob. Gracias a nuestro Dios toda va muy bien. Conversando del Mundial, se han caído todos los pronósticos, el empate de Argentina, de Brasil, México le ganó al Campeón Mundial, entre otros pronósticos que se caen, es que para el dolor de unos pocos "No estoy muerto, estoy vivo y sano al 100%" 😁👊🏽 Que Dios los bendiga!

A post shared by Omar Prieto (@omarprietogob) on Jun 20, 2018 at 6:13am PDT