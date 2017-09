¡Qué ternura! Este perrito regañado enamoró a los usuarios en las redes sociales

Tras hacer travesuras un pequeño can se hizo famoso en las redes sociales por el regaño que le hizo su dueño y que no dudo en grabar

Foto: Cortesía

«No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de ‘yo no fui’. Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días», dice Sergio Andrés Sanguino, dueño del cachorro quien esta arrinconado y hace pucheros mientras lo reprenden.

La expresión del perrito le ha sacado suspiros de ternura a más de una persona en Facebook, y ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones y tiene más de 79 mil reacciones de las cuales más de 33 mil son ‘me encanta’.

