Te explicamos como elabora un exquisito Brownie de galletas de oreos

Si eres un amante del chocolate seguramente no podrás resistirte a un rico brownie, ese delicioso bizcocho americano que derrocha chocolate por doquier. Pero, ¡te tenemos noticias! Existe algo mucho mejor que ese tradicional postre, se trata de una versión más apetitosa, e increíble, se trata del brownie de oreos.

Un postre del siglo XIX

Este pastelillo, que se cree nació en 1896, es uno de los postres más conocidos de la gastronomía americana por su delicioso sabor y fácil preparación. Además, se caracteriza por ser compacto, de pequeño tamaño y de un color marrón muy oscuro, que proviene de la fuerte presencia del chocolate en su preparación; en la que también se pueden incluir elementos sorpresa a gusto del cocinero, como pequeños trocitos de nueces o trozos solidos de chocolate, entre otros.

Normalmente se suelen servir calientes acompañados de helados, nata montada, o crema pastelera. Sin embargo, las opciones al probarlo son infinitas y, al igual que la receta tradicional, los elementos a añadir dependen del paladar de quien les pruebe. Así encontrarás diferentes versiones de brownies, con las que podrás preparar desde pastelillos veganos, hasta combinaciones especiales que te sorprenderán, como es el caso de la receta que te obsequiamos hoy, donde la protagonista principal es una galleta amada por todos: Las Oreos.

Las Oreos, la invitada de honor

Según nos indica el portal de recetas Directo al Paladar, Cuando lo pruebes descubrirás que este bizcocho con galletas oreos tiene un interior muy jugoso, casi como una masa cruda, y una costra superior que es casi efímera y se deshace al entrar en la boca.

Ingredientes

(Para 10 porciones)

• 165 gr de Mantequilla

• 200 gr de Chocolate negro troceado

• 3 Huevos

• 2 Yemas de huevo

• 10 ml de Esencia de vainilla (1 cucharada)

• 90 gr de Azúcar

• 75 gr de Azúcar moreno

• 30 gr de Harina de trigo

• 5 gr de Cacao en polvo

• Sal pizca

• 160 gr de Galletas Oreo troceadas o formato mini

Preparación:

1.- Precalentamos el horno a 180º C con calor arriba abajo. En un cuenco combinamos la mantequilla y el chocolate negro. Lo calentamos en el microondas, en espacios cortos de tiempo, para que se deshaga sin quemarse. Removemos bien hasta que tengamos una crema lisa y brillante. Reservamos.

2.- En otro cuenco echamos los huevos, las yemas, el azúcar normal y el moreno. Batimos con varillas o batidora hasta que la mezcla monte, se forme una crema blanquecina, y haya duplicado su volumen inicial.

3.- Añadimos poco a poco a esta crema, la mezcla reservada del primer cuenco, muy despacio, mientras con una espátula o lengua mezclamos con cuidado para no perder volumen. Agregamos tamizada la harina, el cacao puro en polvo y la pizca de sal. Hacemos lo mismo, lo integramos muy suavemente y con movimientos envolventes.

3.- Engrasamos un molde cuadrado de 20 cm de lado. Si queremos sacar el brownie de la bandeja una vez horneado, para presentar en otro plato, pondremos papel de hornear si el molde no es desmontable. Echamos la masa y repartimos las galletas troceadas por toda ella.

4.- Horneamos durante unos 30 minutos, el interior debe estar jugoso. Sacamos del horno y dejamos enfriar completamente en el molde antes de consumir.

Al igual que el brownie tradicional y como te comentamos antes, esta versión también puedes combinarla para su degustación con crema montada o helado; o simplemente acompañarlo con un vaso de leche fría, de seguro te gustará como contrastan los sabores. En caso de que te guste el bizcocho un poco más hecho puedes dejar que se hornee unos 5 ó 10 minutos más de lo que indica la receta. Se conserva perfectamente hasta tres días.

Y sí al probarlo, te preguntas sí existen otros deliciosos postres con galletas oreos, que puedes preparar desde la comodidad de tu cocina, la respuesta es ¡Sí!, no dudes en deleitarte con ellos, de seguro te encantarán.

Foto:Agencia