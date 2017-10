Star Wars: Los últimos Jedi: Fueron revelados algunos de los poderes que tendrá Snoke

Rian Johnson escribe y dirige el ‘Episodio VIII’ de ‘La Guerra de las Galaxias’. Estreno en cines el 15 de diciembre

El 15 de diciembre se estrenará la espera película de Star Wars: Los últimos Jedi, secuela de de Star War: El despertar de la Fuerza y un nuevo libro de la saga acaba de revelar algunos de los poderes del Líder Supremo Snoke. El personaje interpretado por Andy Serkis sigue siendo toda una incógnita. Todo apunta a que tendrá un increíble dominio de la Fuerza.

Gracias al libro Star Wars: Absolutely Everything You Need To Know, sabemos que Snoke tendrá poderes telequinéticos; es decir, podrá mover objetos con la mente y también telepáticos; en este caso podrá leer las mentes y quizás, hasta controlarlas. Asimismo, podrá asfixiar a sus oponentes con el uso de la Fuerza (como Darth Vader).

Por ahora es lo que se conoce, esperemos a que los creadores de la película u otras fuentes confiables revelen aún más detalles sobre esta producción antes de que sea lanzada en diciembre.