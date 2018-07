Alexander Paz, directivo de SOLUZ, exige al Gobierno Nacional sueldos dignos para los obreros

El representante de SOLUZ aseguró que poco a poco la universidad a quedado sola. A su juicio existen obreros que no acuden diariamente a sus labores por no tener uniformes, comida y mucho menos dinero para poder llegar a sus labores

Foto: Cortesía

Maracaibo – Alexander Paz, directivo del Sindicato de Obreros de la Universidad del Zulia (SOLUZ) y quien funge como presidente de la caja de ahorros de los obreros, exigió al Gobierno Nacional que les sea atribuido a todos los obreros un salario digno y que se cumpla a cabalidad los beneficios contractuales en el ámbito de la salud, uniformes, becas escolares, y otros beneficios, que según el vocero gozaba el sector obrero y hoy día «brilla por su ausencia».

Seguiremos en protesta, pues, estamos luchando por salarios dignos. «Queremos hacerle entender al gobierno que no es la política correcta, que se deben buscar soluciones a esta crisis con los factores involucrados (estudiantes y trabajadores universitarios) para lograr la salida para todos. Nosotros no vivimos de promesas porque con promesas no llenamos nuestros estómagos, no llevamos a nuestros hijos al colegio, ni venimos a trabajar porque el sueldo no alcanza ni para los pasajes», expresó Paz.

El vocero sentenció que las infraestructuras en los espacios de la universidad se están cayendo a pedazos. A su juicio la investigación ha desaparecido, lo que ha quebrantado el espíritu universitario. «Nos estamos quedando sin estudiantes y sin personal, nos van obligando al cierre de la universidad al no poder trabajar. Que cesen las amenazas contra mi persona, estamos haciendo nuestro trabajo y defendiendo nuestros derechos como reza en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela», sentenció el representante de los obreros al mismo tiempo que resaltó que seguirá levantando su voz en beneficio de los obreros.