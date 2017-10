Situación irregular se presentó en colegio Bellas Artes

La comisaria Odalis Caldera acudió a la sede de la Secretaria de Seguridad y Orden Público para colocar la denuncia correspondiente

Foto: Referencial

Maracaibo – Este domingo se presentó una situación anormal en las adyacencias del Colegio «Bellas Artes», en el municipio Maracaibo del estado Zulia, un grupo de aproximadamente 50 motorizados con los rostros tapados, amenazo a los presentes y arrebatando las pertenencias dejándolos sin sus carteras, teléfonos celulares y las llaves de los automóviles.

La comisaria Odalis Caldera ex secretaría de seguridad ciudadana en una entrevista realizada al Diario Que Pasa explicó con detalles lo sucedido, pues fue víctima de este hecho, «Esas personas se mostraron muy violentas, el GN que estaba en el colegio lanzo al aire tiros de salva para asustar a los motorizados, estos a su vez lanzaron bombas molotov al colegio», destacó.

Caldera acudió a la sede de la Secretaria de Seguridad y Orden Público para colocar la denuncia correspondiente, «exijo que los encuentren y me entreguen mis cosas, donde traía dos teléfonos celulares, mis documentos personales y bancarios, unos lentes correctivos, y unas medicinas como parte del tratamiento de una operación bucal que me realice hace una semana. Me siento impotente, esto es inaudito», aclaró.