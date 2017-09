¿Para qué sirven los conectivos en la redacción?

Para redactar bien hay que aprender a utilizar los conectivos, entre otros aspectos. En este post te mostraremos cómo usarlos

Al comunicarnos de forma oral o escrita utilizamos palabras para relacionar nuestras ideas y expresar lo que pensamos. Los conectivos son palabras que sirven para entrelazar palabras, oraciones y párrafos. Es lo que se llama ilación en los textos.

Según su significado se pueden encontrar varios tipos de conectores, como los siguientes:

Adición: Agregan nuevos datos al desarrollo de una idea o introduce otro aspecto del tema. Ejemplo: Por otro lado. También. Por otra parte. Además. Así mismo.

Cambio de perspectiva: Anuncian que se va a abordar otro aspecto del mismo tema. Ejemplo: A su vez. Acerca de. Con respecto a. En cuanto a. En relación con. Por otra parte. Por otro lado.

Causa: Introducen ideas que se erigen como causa o premisa de una determinada conclusión. Ejemplo: A causa de. Como. Dado que. En vista de que. Porque. Puesto que. Ya que.

Coexistencia: Expresan que un evento se realiza al mismo tiempo que otro con el que guarda relación. Ejemplo: Al mismo tiempo. Algo semejante ocurre (sucede) con. De igual modo (manera, modo, suerte). Igualmente. Mientras tanto. Simultáneamente.

Comienzo: Inician un tema nuevo. Ejemplo: Acerca de. Con respecto a. En cuanto a. En relación con. Otro punto es. Por lo que se refiere a. Sobre.

Concesión, restricción: Expresan una restricción o una objeción que no llega a invalidar la validez o la realización de un evento. Ejemplo: A pesar de que. Al contrario. Aunque. Desde otro punto de vista. En contraste con lo anterior. Más no se trata tan sólo de. No obstante. Por el contrario. Sin embargo.

Conclusión o consecuencia: Anuncian proposiciones que encabezan una conclusión, una consecuencia o efecto. Ejemplo: Así que. Como resultado. De ahí que. De donde resulta que. De donde se infiere que. De manera

Los que expresan oposición: Pero. Sin embargo. No obstante.

Ahora pasamos a leer un texto periodístico noticioso. La construcción del texto tiene fluidez. Existe ilación; es decir, una idea va llevando a la otra con dinamismo y con la utilización adecuada de los signos de puntuación y los debidos conectores que le dan sentido al contenido y facilitan su lectura.

Los conectivos son las palabras de color azul. Observen la unidad narrativa de la redacción gracias al uso de los conectivos y la coherencia textual.

El constituyentista Aristóbulo Istúriz expresó este lunes que las medidas económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela comienzan a surtir efecto en la población. Dice que 18 millones de cajas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), no han podido llegar al país por consecuencia de la medida.

Asimismo, dice que las restricciones afectan el pago de las cajas, por lo que el Gobierno de Venezuela tuvo que acudir a países aliados para triangular el pago y en este sentido seguir brindando el abastecimiento.

Por otro lado, detalló que las sanciones produjeron un cerco naviero que bloqueó la posibilidad de transportar 600 contenedores en un solo viaja. Según él sólo se enviaron 100 contenedores. Estas declaraciones las dio a través de Telesur.

Resaltó que el Gobierno de Estados Unidos no afecta al presidente Maduro, sino a la población venezolana «porque cada dólar que llega al país lo invertimos en programas sociales, en alimentos, medicinas, insumos médicos y todo eso está afectado».